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Binbir emekle yapılan saç modellerini gün boyu kalıcı kılan sabitleyici ürünler

12.10.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şekil almayan saçları dize getirmenin yolu, saç sabitleyici ürünler. Peki, hangi ürün ne işe yarıyor, saçınıza en uygun saç şekillendirici sprey hangisi? Bu soruların cevabını merak edenler için en iyi saç şekillendirici ürünleri bir araya getirdik. Bir türlü şekil almayan buklelerden bıktıysanız önerilerimizi inceleyerek kendinize en uygun saç şekillendirici ürününü bulabilirsiniz.

Binbir emekle yapılan saç modellerini gün boyu kalıcı kılan sabitleyici ürünler

Uzun uğraşlar sonucu yaptığınız saçın gün boyu aynı kalmasını istiyorsanız saç sabitleyicilere ihtiyacınız var. Yoğun geçen günlerin kurtarıcısı saç sabitleyiciler birçok farklı özellikle birbirlerinden ayrılıyor. Bu kadar farklı saç sabitleyici olması kafanızı karıştırmasın. Gelin, saç tipinize en uygun saç sabitleyicisini birlikte seçelim.

1. Saç modelinizin düşmanı kabarma ve elektriklenmelere son verin

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Kuru ve yıpranmış saçlarınıza saatlerce özenerek yaptığınız saç modelleri ya kısa sürede bozulur ya da kabararak bakımsız bir görüntü oluşturur. Eğer bu sorunlardan şikayetçiyseniz Elnett Ekstra Güçlü Tutuş Saç Spreyi imdadınıza yetişebilir. Saçın elektriklenmesini önleyen ve kabarmasını yok eden spreyle saç modelinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Üstelik spreyin içinde yer alan argan yağı sayesinde yıpranmış saçlarınız yeniden parlaklık kazanır daha yumuşak ve zarif bir görünüm ortaya çıkar. Saçın şeklini ağırlaştırmadan koruyan ürünle özel günlerinde istediğiniz saç modelini rahatça yapabilirsiniz.

Elnett saç spreyini satın almak istiyorsanız buraya tıklayın.

2. Göze çarpan hacim, ince telli saçların da hakkı

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Eğer ince telli bir saç yapısına sahipseniz saç şekillendirmek bazen çekilmez olabiliyor. Çoğu kez saça hacim kazandırayım, derken saçı ağırlaştıran ürünler yüzünden tam tersi bir durumla karşılaşılıyor. Bu can sıkan sorunu Kerastase Laque Noire 24 Saat Etkili Saç Spreyi ile çözebilirsiniz. Saç şeklinizin gün boyu korunmasını sağlayan sprey, hafif yapısıyla ince telli saçların yardımcısı. Saçınızı ağırlaştırmadan hacim kazandırmakta oldukça başarılı olan spreyle uzun süre bozulmayan saç modellerine kavuşabilirsiniz. Üstelik bu ürün, saçı neme karşı koruyor.

Aradığınız saç sabitleyicisinin Laque Noire olduğunu düşünüyorsanız buraya tıklayarak ürünü inceleyebilirsiniz.

3. Bakıma ihtiyacı olan saçların şekillendiricisi

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Bakıma ihtiyacı olan saçlar için bir ürün kullanmak bazen insanı düşündürebiliyor. Saç sabitleyicisi kullanırken "Saçlarım zarar görür mü?" diye düşünenlere harika bir önerimiz var. Toni&Guy Şekillendirici Köpük, saçlara zarar vermenin aksine saç diplerine bakım yapıyor! Saç diplerini hedefleyen içeriğiyle saça dolgunluk ve hacim kazandıran ürün, saça bakım yaparak onu hasarlara karşı koruyor. Saçlarını şekillendirmek isterken aynı zamanda bakım yapabileceğiniz ürünle saç yapmak keyifli hale gelecek.

Eğer bu saç sabitleyicisine ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız buraya tıklayıp ürünü satın alarak saçlarınıza ve kendinize bir ödül verebilirsiniz.

4. Yoğun ve hareketli günlerde saçınıza eşlik edecek bir ürünle tanışın

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Saçlarınız zor şekil alıyor, hangi saç modelini yaparsanız yapın kısa sürede bozuluyor mu? Cevabınız evet ise en yüksek seviyede tutuş sağlayan saç spreylerine yönelmelisiniz. Sabitleme seviyesi maksimum olan saç spreylerinin en güzel örneklerinden biri, Syoss Max Hold. İstediğiniz saç şeklini yapın ve bu ürüne güvenin, 48 saat boyunca saç stilinizi koruyan ürün, aynı zamanda saça parlaklık kazandırıyor. Tutuş seviyesi maksimum olması sizi korkutmasın, bu sprey ile saçlar aynı zamanda kolayca taranabiliyor. Sıktığınız anda hızlı kurumasıyla da ön plana çıkan sprey pratik kullanım kolaylığı sunuyor.

Eğer siz de güçlü bir saç spreyi arayışındaysanız buraya tıklayarak Max Hold’a bir şans verebilirsiniz.

5. Dalgalı saçlarınızı düzene sokmak isteyenler bu ürünle tanışmalı

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Bazı saç şekillendiriciler, saç tiplerine özel olarak üretiliyor. Onlardan biri, Urban Care Style Guide Iconic Saç Köpüğü. 5. seviye tutuş özelliği ile karşımıza çıkan ürün, dalgalı saçlar için özel olarak üretildi. Saç şekillendirme konusunda başarısıyla en iyiler arasında olan köpüğün en sevilen özelliği, saçları yapış yapış yapmaması. Saçlarınızın dalgasını düzene sokan ve bakımlı gösteren saç köpüğü, onarıcı etkisiyle de göz dolduruyor. Özellikleri sayesinde dalgalı saçlara sahip olanların vazgeçilmezi olacağına eminiz.

Saçı hacim vererek şekillendiren ve üst seviye tutuculuk sağlayan saç spreyini satın almak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

6. Uygun fiyatlı saç sabitleyicisi arayanları da unutmadık

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100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

Saçına şekil verirken cebini de düşünenler ya da sürekli saç spreyi kullandıkları için yeni ürün alırken tasarruf etmek isteyenlere güzel bir örnek verelim; Morfose saç spreyi aradığınız ürün olabilir. Fiyatına göre performansı gayet iyi olan ürün zor şekil alan saçlara bile hacim kazandırmayı vadediyor. Üstelik tüm saç tiplerine uygun olmasıyla da herkesin kullanabileceği bir ürün. Saça canlılık veren sprey, ultra sert tutuş özelliği ile ihtiyacınızı karşılayabilir. Eğer saç spreyine çok para harcamak istemiyorsanız ve saç spreyinden tek beklentiniz sabitleme özelliği ise bu ürünü sevebilirsiniz.

Morfose saç spreyini buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

7. Saç şekillendirirken doğallıktan yana olanlara deniz suyu spreyi

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Denizden çıktıktan sonra saçlarda oluşan doğal dalgaları hangimiz özlemiyoruz ki… Havalı görünen o saçları artık her mevsim kullanabilirsiniz. Bunun için tek ihtiyacınız, deniz suyu spreyleri. Köpük ve sprey sabitleyicilerden hoşlanmayanlardansanız ve daha doğal saç şekilleri oluşturmak istiyorsanız son zamanların popüler ürünü deniz suyu spreylerini çok seveceksiniz. Denizin oluşturduğu doğal dalgaları günlük hayatınıza taşıyan spreyler oldukça etkili ve kalıcı. Bu spreylerin en çok tercih edilenlerinden biri, Urban Tribe Sea Water. Islak veya kuru her şekilde saçınıza uygulayabileceğiniz spreyle doğal dalgalara kavuşacaksınız.

Deniz suyu spreyini yakından görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Söz dinlemeyen saçları kontrol altına alan krem

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Saç şekillendirmek için spreylere ek olarak kremler de oldukça kullanışlı. Özellikle duş sonrası uygulayacağınız şekillendirici kremlerle istediğiniz saçlara pratik yoldan kavuşabilirsiniz. Pantene Pro-V Bukle Belirginleştirici, bu konuda iddialı ürünlerden biri. Duş sonrası saçlarınıza son dokunuşu bu kremle yapın ve kendini ortaya çıkaran buklelerin keyfini sürün. Saçınızdaki elektriklenmenin önüne geçen krem, bukleleri daha yumuşak ve belirgin hale getiriyor. Kremi sürdükten sonra size sadece istediğiniz saç şeklini yapmak kalıyor. Saçlarınızı doğal bir görünüme kavuşturan kremi banyonuzdan eksik etmek istemeyeceksiniz.

Aradığınız ürün buysa buraya tıklayarak ürünü inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.

9. Eskilerin bir bildiği var, bigudiler hala işe yarıyor

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Saçlarınızı şekillendirmek için sprey veya köpükler yerine bigudileri de tercih edebilirsiniz. Saçlarına kimyasal ürünler uygulamak istemeyenlerin tercihi olan bigudilerle etkileyici dalgalar oluşturmak oldukça pratik. Yeni formlarıyla daha da kullanışlı hale gelen bigudilerin bir örneği, Freeshopxl Saç Bigudisi. Birçok kullanıcının memnuniyetle bahsettiği ürün çubuklar halinde kullanılıyor. Saçınızı çubuklara sararak rulo haline getirdikten sonra 30 dakika beklemeniz yeterli. Eğer saçınızı sardıktan sonra kurutma makinesi ile ısı uygularsanız, bigudileri çıkarmanızın ardından dalgalı saçlara merhaba diyebilirsiniz.

Buraya tıklayarak kullanışlı bigudilere bir şans verebilirsiniz.

10. Son zamanların favorisi: Saç sosisi

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Saç şekillendirmek için onlarca farklı yöntemden biri de saç sosisi. Oldukça popüler hale gelen saç sosisleri ısı ve ürün kullanmadan saç şekillendirmek isteyenlerin gözdesi haline geldi. Saten yapısıyla saçınızı kolayca sarabileceğiniz saç sosisleri, taç şeklinde kafanıza oturuyor. Böylece saçınızı sardığınız yöne doğru kusursuz dalgaları oluşturabiliyorsunuz. İster gece yatmadan önce ister gün içinde kullanabileceğiniz saç sosisleriyle ihtişamlı bukleler oluşturabilirsiniz. Buklelerinizin sertliğini bekletme sürenize göre ayarlayabilirsiniz. Isı kullanmadan harika buklelere kavuşmak istiyorsanız Femine Saç Sosisi tam size göre.

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