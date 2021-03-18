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BİoNTech aşısı Türkiye'de! Bakan Koca açıkladı

18.03.2021 01:35 | Son Güncelleme:
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BİoNTech aşısı Türkiye'de! Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada BioNTech aşısının Türkiye'ye geldiğini duyurdu. Akşam saatlerinde yapılan açıklamada Bakan Koca, vakaların artış gösterdiğine de vurgu yaptı. BioNTech aşı müjdesi ise sosyal medyanın gündeminde en çok konuşuşlan konulardan biri oldu. İşte, detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs ile ilgili açıklamada bulundu. İllerdeki vaka sayılarının arttığı dile getiren Koca, vatandaşları bir kez daha tedbirlere uymayı davet etti. 2021 yılının 2020'den çok daha iyi olacağını vurgulayan Koca, konuşmasında BioNTech aşısının ilk 5800 dozunun Türkiye'ye ulaştığını müjdeledi. Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in üzerinde çalıştığı aşının uygulaması gelecek hafta başlayacak. İşte, detaylar...

BioNTech AŞISI TÜRKİYE'DE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada BioNTech aşısı ile ilgili şunları söyledi:

"Biliyorsunuz, Türkiye, aşı tedariki noktasında yaşanacak muhtemel sorunları öngörerek erken harekete geçmişti. Aşıya erişim konusundaki küresel sorunların aşılması, yerli aşı çalışmalarımızdaki gelişmeler açısından yeni, net adımlar atmakta olduğumuzun da bilinmesini isterim.

Aşı konusunda, şu an olduğundan daha da fazla emniyette olmanızı sağlayacak bilgiler vermek istiyorum; halihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan Biontech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5800 dozu ülkemize ulaştı.

Uygulanmak üzere, bu ay 4.5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da, aşı sırası gelenlere yapılacak."

İLLERDE VAKA SAYILARI ARTIYOR

Bakan Koca açıklamasında normalleşme süreci ile birlikte son 15 günde illerde görülen vaka sayılarının artışına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bilim Kurulumuz bu hafta tekrar toplanarak, normalleşme sürecimizin 15 günlük yansımalarını ve aşı konusundaki gelişmeleri değerlendirdi: Son on beş günde, maalesef çoğu ilimizde, vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere yansımaya başlamadı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kabine toplantısında açıkladığı üzere, renklere göre sınıflandırdığımız illerimizdeki vaka artış seyri bir süre daha takip edilecek.

İlk 15 gündeki performansımız, istenilen düzeyde olmasa da, meseleye artan bir irade ile sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Haftada bir yayınladığımız insidans haritası ise salgınla mücadelede başarı karnemizdir. Bu haritaları dikkatle takip etmelisiniz."

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