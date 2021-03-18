BİoNTech aşısı Türkiye'de! Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs ile ilgili açıklamada bulundu. İllerdeki vaka sayılarının arttığı dile getiren Koca, vatandaşları bir kez daha tedbirlere uymayı davet etti. 2021 yılının 2020'den çok daha iyi olacağını vurgulayan Koca, konuşmasında BioNTech aşısının ilk 5800 dozunun Türkiye'ye ulaştığını müjdeledi. Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in üzerinde çalıştığı aşının uygulaması gelecek hafta başlayacak. İşte, detaylar...

BioNTech AŞISI TÜRKİYE'DE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada BioNTech aşısı ile ilgili şunları söyledi:

"Biliyorsunuz, Türkiye, aşı tedariki noktasında yaşanacak muhtemel sorunları öngörerek erken harekete geçmişti. Aşıya erişim konusundaki küresel sorunların aşılması, yerli aşı çalışmalarımızdaki gelişmeler açısından yeni, net adımlar atmakta olduğumuzun da bilinmesini isterim.

Aşı konusunda, şu an olduğundan daha da fazla emniyette olmanızı sağlayacak bilgiler vermek istiyorum; halihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan Biontech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5800 dozu ülkemize ulaştı.