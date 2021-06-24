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Biontech aşısının Delta varyantına etkinlik oranı açıklandı: Yüzde 90

24.06.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BioNTech ile birlikte koronavirüs aşısı üreten Pfizer, aşısının Delta varyantına karşı yüzde 90 oranında etkinlik sağladığını açıkladı.

Biontech aşısının Delta varyantına etkinlik oranı açıklandı: Yüzde 90

Uğur Şahin’in sahibi olduğu BioNTech ile beraber koronavirüs aşısı geliştiren Pfizer, aşılarının Delta varyantı üzerindeki etkinliği ile ilgili açıklamada bulundu.
Pfizer'in İsrail'deki tıbbi direktörü Alon Rappaport, BioNTEch - Pfizer koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı oldukça etkili olduğunu söyledi.

ETKİNLİK ORANINI AÇIKLADI

Rappaport, yerel yayın organı Army Radio'ya verdiği demeçte, "Bugün sahip olduğumuz veriler, laboratuvarda yaptığımız araştırmalardan gelen verileri içeriyor.” ifadelerini kullandı. Rappaport, yapılan bilimsel çalışmalara değinerek, “Veriler aşımızın Delta varyantını önlemede yaklaşık yüzde 90 etkili olduğuna işaret ediyor." dedi.

200 VAKA İNCELENDİ

Hint varyantı olarak adlandırılan Delta varyantının, İngiliz varyantının yerini aldığını belirten Rappaport “Yapılan denemelerin İsrail’de tespit edilen 200 Delta varyantı vakasını içerdiğini” aktardı.

İSRAİL'DEN TEMKİNLİ AÇIKLAMA

İsrail Sağlık Bakanlığı halk sağlığı başkanı Sharon Alroy-Preis, ülkede aşının Delta varyantına karşı etkinliğine ilişkin bilgi sağlamak için hala yeterli veriye sahip olunmadığını belirtti.

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Geçtiğimiz günlerde, Delta varyantının daha yaygın olarak görüldüğü İngiltere’de Halk Sağlığı (PHE) tarafından yapılan analizde, hem Pfizer/BioNTech hem de AstraZeneca aşılarının Delta varyantından hastaneye yatmaya karşı yüzde 90'dan fazla koruma sağladığı tespit edilmişti.

UĞUR ŞAHİN DE AÇIKLAMIŞTI

Alman BioNTech firmasının CEO’su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD’li Pfizer ile birlikte geliştirilen koronavirüs aşısının, delta varyantına karşı etkili olduğunu açıklamıştı.

mRNA yöntemiyle geliştirilen aşının yeni varyantlara karşı etkisinin sürekli takip edildiğini belirten Şahin, “Şu anda aşımızın dolaşımdaki varyantlara ayarlanması gerektiğine dair bir gösterge yok.” demişti.

BASKIN TÜR HALİNE GELDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel olarak baskın yeni tip koronavirüs (Covid-19) türünün, ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantı olduğunu açıklamıştı.

DSÖ'den bilim insanları, Delta mutasyonunun daha bulaşıcı olduğunu ve bu yüzden baskın varyant haline geldiğini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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