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  4. Bir aileyi katleden damattan şoke eden ifade: 'Nevrim döndü herkesi öldürdüm'

Bir aileyi katleden damattan şoke eden ifade: 'Nevrim döndü herkesi öldürdüm'

24.06.2024 21:01
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Adana'da eşi ve eşinin ailesinden 3 kişiyi vurarak öldüren şahıs, annesi, babası ve bebeğiyle Irak'a kaçmak isterken Hatay'da yakalandı. Katil zanlısının ifadesinde, "Nevrim döndü herkesi öldürdüm, pişmanım" dediği öğrenildi. Katil zanlısı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bir aileyi katleden damattan şoke eden ifade: 'Nevrim döndü herkesi öldürdüm'

Adana'da boşanma aşamasında olduğu eşini, kayınvalidesini, kayınpederi ve kayınbiraderini öldüren ardından da bebeğiyle birlikte kaçan Hakim Aba'nın ifadesi ortaya çıktı.

Olay, 22 Haziran'da Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13422 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 1 yıl önce Hakim Aba (24) ve Şükran Aba (20) evlendi. Çiftin bu evlilikten Deniz isimli 3 aylık erkek bebeği oldu. Sürekli kavga eden çiftin son kavgalarında Şükran Aba'nın, "Seni bırakıp babamın evine gideceğim" demesi üzerine Hakim Aba cinnet getirdi.

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DAMAT 4 KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI!

Kayınbabası ile karşılıklı evlerde oturan Hakim Aba, eşinin babasının evine gitmesi üzerine babası Şerif Aba (67), annesi Azize Aba (51) ile birlikte evlerinin önüne gitti. Aileler arasında çıkan tartışma sırasında Hakim Aba yanındaki tabancayı çıkartarak, kayınbabası Turgut Erat (51), kayınvalidesi Leyla Aktay (51), kayınbiraderi Muhammet Erat (18) ve karısı Şükran Aba'yı kurşun yağmuruna tuttu. Olay anı ise anbean cep telefonuyla görüntülenirken komşularının "Hakim yapma" demesi dikkat çekti.

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IRAK'A KAÇARKEN YAKALANDI!

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, söz konusu katili yakalamak için KGYS kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde katil zanlısının babası Şerif, annesi Azize Aba ve 3 aylık bebeği Deniz ile birlikte Hatay'a kaçtığı belirlendi. Ekipler şüpheliyi Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'ndeki saklandığı adreste yakaladı. Yakalanan şahısların Irak'a kaçacağı öğrenildi.

"NEVRİM DÖNDÜ ÖLDÜRDÜM, PİŞMANIM"

Adana'ya getirilen katil zanlısı Hakim Aba emniyetteki ifadesinde, "Sabah tartıştık, tartışma büyüdü, aileler araya girdi. Nevrim döndü herkesi öldürdüm, pişmanım" diye savunma yaptığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Operasyonda 3 aylık Denize bebeği de ekipleri muhafaza altına alarak Adana'ya getirdi. Deniz bebek 112 Sağlık ekiplerince kontrol edildikten sonra bir sağlık sıkıntısı olmadığını belirlendi ve sevgi evlerine teslim edildi.

Öte yandan, Hakim Aba'nın cinayeti işlediği sokakta bir bakkal dükkanı işlettiği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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damat aile
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