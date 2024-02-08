Bir akıllı telefondan çok daha fazlası! iPhone modellerinde büyük fırsat

iPhone, teknoloji devi Apple markasının en popüler ürünü olarak karşımıza çıkıyor. iPhonelar; iOS işletim sistemi, kullanıcı dostu ara yüzü, gelişmiş kamerası ve hayranlık uyandıran tasarımlarıyla y yetmişe milyonların favorisi. Gelişen teknolojiyle birlikte yeni modelleriyle karşımıza çıkan iPhone serisi, fiyatlarıyla da cep yakıyor. iPhone satın almak isteyen kullanıcılar da indirimlerin yolunu gözler oluyor. Neyse ki bugün, o gün! Kısa süreliğine iPhone modellerinde %30'a varan büyük bir indirim başladı. İndirimin yıldızı iPhone 12 ve 13'ü biz de bu içeriğimizde inceledik. Model yükseltmek ya da eskiyen telefonunu değiştirmek isteyenler, bu fırsatı kaçırmayın!

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Apple iPhone 13 (512 GB)

6,1 inçlik iPhone 13'de, iPhone 12 modellerindeki A14 Bionic'ten daha hızlı olan A15 Bionic işlemcisi kullanılıyor. Yeni telefonların arka kamera kurulumu da yenilenmiş. Kameralar, birbirlerine çapraz olacak şekilde konumlandırılmış. Burada 12 megapiksellik geniş açılı bir kamera ve 12 megapiksellik ultra geniş açılı kamera var. Ayrıca iPhone 13'te Cinematic Mode adı verilen oldukça dikkat çeken bir kamera modunun yer aldığını da belirtelim. Apple'a göre iPhone 13 ise 2,5 saat daha iyi bir pil ömrüne sahip.

Kullanıcılar ne diyor?

Çok hızlı geldi 1 gün gibi kısa bir sürede. Cillop gibi makine. Teşekkürler Amazon."

"Sorunsuz teslimat ve bildiğiniz Apple kalitesi."

"Ürünümü teslim aldım bir problem yaşamadım teslim tarihin de ürünüm geldi."

Ekran: 6.1 inç Super Retina XDR OLED ekran

Çözünürlük: 2532 x 1170 piksel

İşlemci: Apple A14 Bionic

Depolama: 64 GB dahili depolama alanı

Kamera: Çift kamera sistemi (12 MP geniş açılı ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera)

Ön Kamera: 12 MP TrueDepth ön kamera

İşletim Sistemi: iOS 14

Batarya: Yaklaşık 17 saat konuşma süresi, 65 saat müzik dinleme süresi

Bağlantı: 5G destekli, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC

Güvenlik: Face ID (yüz tanıma)

Su ve Toza Dayanıklılık: IP68 sertifikası

Şarj: Hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği

Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz, Mavi, Yeşil, Kırmızı

Kullanıcılar ne diyor?

"Senelerdir Android kullanıcısı olarak İphone'a geçmedim, uzun aradan sonra bu 12 serisine ilgi duydum nedense, Android ile birlikte kullanmaya başladım, gerçekten artık Apple cihaz olarak sonları belirlemeli. Daha ötesine gidip elimizdekiler birkaç yıla kadar yine yeniden güncelleme almayı bırakırsa üzülürüz. Harika bir cihaz arkadaşlar düşünen varsa, gözü kapalı alabilir fiyat ve Apple hissinden memnun olmak isteyen varsa bu seri gayet başarılı."

"Harika tasarım, harika yazılım, harika kullanış."

"Isınma sorunu yok. Kamerasi 13,14 ile aynı. Harika telefon."

Bu içerik 8 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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