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  4. Bir anda evi dumanlar kapladı... Klima alev aldı! Apartmanda korku dolu anlar

Bir anda evi dumanlar kapladı... Klima alev aldı! Apartmanda korku dolu anlar

03.01.2024 13:59 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Efeler ilçesinde bir evde klimanın iç ünitesinden çıkan yangın evi yakarken, dumandan etkilenen bir kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Orta Mahalle 215 sokaktaki üç katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evdeki klimadan kaynaklı yangın çıktı. Bir anda evi kaplayan dumanlar sonrası apartman sakinleri itfaiye ekiplerine yangın ihbarında bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek alevlere müdahale ederken, yoğun duman nedeniyle üst katta bulunan bazı kişiler itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansla kontrol amaçlı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangında evde maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)

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yangın Aydın
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