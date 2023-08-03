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'CHP'nin başına bu ismin geleceğini öğrendim' Fatih Portakal'dan çok konuşulacak iddia! 'Kılıçdaroğlu'nun da buna hayır diyemeyeceği söyleniyor'

03.08.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'deki 'değişim' tartışmaları sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı, İmamoğlu'nun hamlelerinin neler olacağı merak edilirken gazeteci Fatih Portakal'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. Portakal, Murat Karayalçın'ın bir ağabey pozisyonunda CHP'nin başına gelmesinin, İmamoğlu'nun İstanbul'da aday olup kazanması halinde İBB Başkanlığından istifa etmesinin, Karayalçın'ın da çekilmesi sonrası CHP Genel Başkanlığı için İmamoğlu, Özgür Özel ya da başka bir ismin yarışmasının planlandığını söyledi.

'CHP'nin başına bu ismin geleceğini öğrendim' Fatih Portakal'dan çok konuşulacak iddia! 'Kılıçdaroğlu'nun da buna hayır diyemeyeceği söyleniyor'

Seçimlerin ardından CHP'deki tartışmalar ve değişim çağrıları sürerken süreçle alakalı çok sayıda yeni kulis bilgisi paylaşılıyor. Yerel seçimlere doğru partide ne gibi değişikliklerin olacağı merak edilirken gazeteci Fatih Portakal, bu süreçte CHP'nin başına geçecek isim ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı hamlelerle ilgili edindiği dikkat çeken bilgileri paylaştı.

"İMAMOĞLU İLE ÖZGÜR ÖZEL VEYA ÇIKACAK BAŞKA ADAYLAR ARASINDA DEMOKRATİK BİR YARIŞIN YAPILMASI PLANLANIYOR"

Fatih Portakal, "Belediye Meclisi'nde çoğunluk sağlanırsa şöyle bir formül var; Beylikdüzü Belediye Başkanı'nı, yani Mehmet Murat Çalık ki İmamoğlu'nun çok yakın bir arkadaşıdır o tanırım, bir müddet Beylikdüzü'nde yaşadığım için... İmamoğlu zaten onu aday göstermişti Beylikdüzü'nde, seçildi. İşte böyle bir durumda, yani İmamoğlu adaylığını koyup kazanırsa yani diyeceksiniz ki dıdının dıdısının dıdısı gibi bir durum var ama siyaset bu, yaşayıp göreceğiz. İşte bu formül gerçekleşirse, Murat Karayalçın bir ağabey pozisyonunda seçimi götürürse yerel seçimde partinin başında olursa, İmamoğlu İstanbul'da seçime aday olup kazanırsa, ardından bu saymış olduğum ilçelerdeki belediyelerin bir kısmını da alacak olurlarsa, belediye meclisindeki çoğunluğu da ele geçirecek olurlarsa İmamoğlu İBB Başkanlığından istifa edecek, Murat Çalık onun yerine geçecek, o da zaten Karadenizli. Ardından da bu iki isim arasında... Yani Murat Karayalçın çekilecek. Yani çekilir herhalde, 'Ben de kalacağım' demez herhalde diye düşünüyorum. Espri yaptım tabii. Ve İmamoğlu ile Özgür Özel veya çıkacak başka adaylar arasında demokratik bir yarışın yapılması planlanıyor. Plan bu. Bendeki bilgi bu. CHP'nin başına bu ismin geleceğini ben öğrendim. Bir ağabey pozisyonunda." şeklinde konuştu.

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"KILIÇDAROĞLU'NUN DA BUNA 'HAYIR' DİYEMEYECEĞİ SÖYLENİYOR"

Portakal devamında "Kemal Kılıçdaroğlu'nun da buna hayır demeyeceği, diyemeyeceği söyleniyor. Onları da kıramayacağı söyleniyor." dedi.

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