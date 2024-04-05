Bir boxer fiyatına üç tane alın! İşte 250 TL altı boxer setleri

Boxer söz konusu olduğunda, çoğu erkek rahatlığı ve kaliteyi bir arada sunan uygun fiyatlı seçeneklere yönelmek istiyor. Siz de hem konforlu hem uzun ömürlü hem de uygun fiyatlı boxer arayışındaysanız, seçkimizdeki 250 TL altı fiyatlarıyla öne çıkan farklı renk ve modeldeki boxer setlerine göz atabilirsiniz. Kaliteli ve uygun fiyatlı iç giyim deneyiminin tadını çıkarmanın şimdi tam zamanı!

1. Konforlu ve esnek: DeFacto 3'lü Boxer Seti

DeFacto'nun 3'lü Boxer Seti, pamuklu esnek kumaşı ve rahat kalıbı sayesinde gün boyunca özgürce hareket etmenizi sağlıyor. Boxer seti standart kalıbıyla, 3'lü modeliyle ve sağladığı konforla öne çıkıyor. Şıklığı ve rahatlığı bir arada arayan erkekler için ideal bir seçenek olan Defacto boxer setinde yer alan tüm ürünler siyah renkte.

2. Gün boyu rahatlık sunan: Koton 3'lü Boxer Seti

Standart bel yüksekliği ve regular kalıbıyla bedene tam oturan, her anınızda ekstra hareket özgürlüğü sunan Koton 3'lü Boxer Seti, yumuşak dokulu kumaşıyla öne çıkıyor. Nefes alabilirlik ve esneklik sağlayarak gün boyu rahatl hissetmenizi sağlayan setin içeriğinde lacivert, koyu gri ve açık gri renkte boxerlar yer alıyor.

3. Yumuşak dokulu: Anthony Jackson 3'lü Boxer Seti

Dayanıklı pamuk malzemesi, yüksek kaliteli elastik bantları ve sağlam dikişleriyle uzun ömürlü kullanımı garanti eden Anthony Jackson 3'lü Boxer Seti, %95 pamuk ve %5 elastan içeriğiyle cilt dostu. Bacakta rahatsız edici daralmaları önleyen ve nefes alabilir özel bir iç kumaş kullanılarak tasarlanan ürün, gün boyu maksimum konfor sunuyor. Hem kesimi hem de kullanım kolaylığıyla favoriniz olmaya aday setin içeriğinde 3 adet siyah renkte boxer bulunuyor.

4. Konforlu ve şık: LadyMelex 5'li Boxer Seti

Malzeme bileşimi %90 pamuk ve %10 elastandan oluşan LadyMelex 5'li Boxer Seti, iç basınçla değiştirilmiş etiketleriyle konforunuzu ön planda tutuyor. Nefes alabilen pamuklu kumaşıyla, yaz ve kış aylarında kullanımı ideal hale getiren set, cildinizden nemi uzaklaştırarak kuru ve rahat kalmanızı sağlıyor. Modern kesimi, vücut silüetinizi toparlarken herhangi bir kısıtlama hissi yaşatmıyor. Arka tarafta rahatsız edici orta dikiş bulunmayan boxerın yumuşak kauçuk bel kısmı, katlanmadan ve sıkışmadan rahat bir giyim sunuyor. Kadifemsi yumuşak kumaşıyla iş, eğlence ve spor aktiviteleri için ideal bir seçenek olan setin içerisinde gri, haki, lacivert, bordo ve antrasit renkte boxerlar yer alıyor.

5. Cilt dostu: The Sock Shake 4'lü Boxer Seti

Hem günlük kullanıma hem de spor aktivitelerine uygun bir seçenek olan The Sock Shake 4'lü Boxer Seti, kaliteli tasarımı ve kullanıcı dostu özellikleriyle öne çıkıyor. Siyah renkte sunulan boxerler, basınç hissi vermeyen elastik kemeri ve cildi tahriş etmeyen dikişleri sayesinde üstün konfor sunuyor. Doğal pamuktan üretilmiş olmaları sayesinde cilt dostu olan boxerların %95 pamuk ve %5 elastan karışımı aynı zamanda ürünün esnekliğini artırırken dayanıklılığını da sağlıyor. 40°C'nin altında makinede yıkanabilen boxerler, geniş kasık alanı ve kalçaları mükemmel şekilde saran kesimiyle rahat bir kullanıma sahip.

6. Terlemeyi önleyen yapısıyla: Jack & Jones 3'lü Boxer Seti

Jack & Jones 3'lü Boxer Setinde yer alan boxerlar beyaz, lacivert ve açık gri renkte. %95 pamuk ve %5 elastan içeriğiyle üretilen set, giydiğiniz her an yumuşaklık ve esneklik sunarken terlemeyi önlüyor ve cildinizin nefes almasına yardımcı oluyor. Jack & Jones kalitesiyle tasarlanmış boxerlar, makinede yıkanabilir olmasıyla kullanımı ve bakımı kolaylaştırırken hem günlük kullanım hem de spor aktiviteleri için ideal bir seçenek sunuyor.

7. Klasik görünüm: Tutku 3'lü Boxer Seti

Tutku markasının pamuklu penye kumaştan üretilen ve rahatlığıyla öne çıkan boxer seti, iç giyimde vazgeçilmezlerinizden biri olacak. Düz deseniyle klasik bir görünüm sunarken düğmeli detayıyla da pratik kullanım sağlayan ürün, kaliteli malzemesiyle hem konfor hem de şıklığı bir arada sunuyor. Her detayıyla özenle tasarlanmış olan gri renkten oluşan boxer seti, iç giyimde aradığınız konforu ve tarzı bir araya getiriyor.

8. Hareketlerinizi kısıtlamaz: Seher 3'lü Boxer Seti

Esnek kumaşı sayesinde vücuda tam oturan ve hareket özgürlüğü sağlayan Seher 3'lü Boxer Seti, %94 pamuk ve %6 elastan malzeme bileşimiyle üretiliyor. Makinede yıkanabilir olması kullanım kolaylığı sunarken terletmeyen yapısıyla da gün boyu rahatlık ve ferahlık sağlıyor. Şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan sette 3 adet gri renkli boxer yer alıyor.

9. Rahat ve işlevsel: Megadepom 3'lü Boxer Seti

Dayanıklılığı ve esnekliği bir araya getiren Megadepom 3'lü Boxer Seti, içeriğindeki %95 pamuk sayesinde cilt dostu olan ve %5 elastan sayesinde de vücudu saran bir ürün. Boxerlar, vücudunuza mükemmel uyum sağlayan lastikli bel yapılarıyla gün boyu rahatlık ve konfor sunuyor. Ayrıca, kaymaz ve düşmez özellikleriyle aktif yaşam tarzına uygun olarak tasarlanan setin içerisinde gri, antrasit ve siyah renkte boxerlar yer alıyor.

10. Yüksek kullanıcı memnuniyeti: Star Solmaz 4'lü Boxer Seti

Makinede yıkanabilir olmasıyla kolaylık sağlayan Star Solmaz 4'lü Boxer Seti uzun ömürlü bir kullanım vaat ediyor. Lacivert, gri, açık gri ve mavi olmak üzere çeşitli renk seçenekleriyle sunulan 4'lü set, her zevke ve ihtiyaca uygun bir tasarıma sahip. Düğmeli tasarımı ile pratik bir kullanım sağlayan boxer seti, havlu bel yapısıyla konforlu ve rahat bir iç giyim seçeneğidir.

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