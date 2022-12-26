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‘Çocuğa aşık oluyor ve…’ Aileler dikkat Bilmeyen çocuk yok! Oyunun içindekiler dehşete düşürdü

26.12.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocukların tablet ya da telefonlarından oyun oynamayı sevdikleri bilinen bir gerçek. Ancak uzmanlar, ailelerin çocuklarının oynadığı oyunları sık sık kontrol etmesi konusunda uyarıda bulunuyor. Çünkü bazı oyunlar içerisindeki şiddet öğeleri nedeniyle büyük tehlike taşıyabiliyor. Özellikle son dönemde çocukların yaygın olarak oynadığı bir oyuna dikkat çekiliyor. Neredeyse her çocuğun bildiği bu oyunda yer alan şiddet öğeleri ve verilen yönergelerin korkutucu boyutta olduğu ifade ediliyor.

‘Çocuğa aşık oluyor ve…’ Aileler dikkat Bilmeyen çocuk yok! Oyunun içindekiler dehşete düşürdü

Çocukların vakit geçirmekten en çok hoşlandığı şeylerin başında bilgisayar oyunları olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bazı oyunlar masum, hatta öğretici nitelik taşırken bazı oyunlar ise çocuklar için büyük tehlike arz edebiliyor. Çocuklar, ellerindeki telefonlardan ve tabletlerden çok sayıda oyuna kolayca ulaşabiliyor. Özellikle bir oyun içindeki şiddet öğeleriyle gündem oldu. Çocukları akran zorbalığı ile karşı karşıya bırakan bu oyun konusunda uzmanlar aileleri uyarıyor. Bir okulda geçen oyunun içeriği dehşete düşürürken bu oyunu neredeyse her çocuğun bildiği ifade ediliyor. İşte o tehlikeli oyunun ayrıntıları...

"KARAKTER BİR ÇOCUĞA AŞIK OLUYOR VE..."

ATV Haber'de yer alan habere göre; oyunda neler olduğu sorulan bir çocuk “Bir tane anime karakteri, bir tane çocuğa aşık oluyor ve bu çocuğa aşık olan tüm kızları öldürüyor.” şeklinde konuştu.

Akran zorbalığı belirli bir yaş grubunda ciddi bir sorun olarak ortaya çıkarken şiddet içeren oyunlar da bu problemi tetikleyebiliyor. Özellikle çocuklar, telefonlarında ya da tabletlerinde oynadıkları bazı oyunlar yüzünden büyük bir tehlikeyle karşı karşıya.

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"OYUNDA BİR YÖNERGE VAR"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Başkanı Prof. Dr. Özalp Ekinci, “Bu oyun çok daha tehlikeli. Oyunda bir yönerge var. Şiddet içerikli, şunu al, şuna zarar ver gibi. Çocuk uzun süre maruz kaldığında, gerçek hayata döndüğünde, bazen bu yönerge sanki gerçek hayatta da uygulanacak gibi sanabiliyor.” dedi.

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Bir lisede geçen ve içerisinde pek çok şiddet unsurunu bulunduran söz konusu oyunu bilmeyen çocuk sayısı çok denecek kadar az. Bunun gerekçesi olarak ise oyuna erişimin kolay olması gösteriliyor.

Bu oyunu duyup duymadığı ve oynayıp oynamadığı sorulan bir çocuk ise “Evet, duydum ama oynamadım. Silahlı çatışma, şiddet vs. O tarz kötü alışkanlıkların bulunduğu bir oyun” dedi. Bir başka çocuk ise “Ben önermiyorum. Ama ben daha önce oynadım” ifadelerini kullandı.

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"HOŞ BİR GÖRÜNTÜ DEĞİL"

Oyuna ilişkin vatandaşlar, “Hoşuma gitmedi, hoş bir görüntü değil” yorumunu yaparken bunların davranış olarak kabul edilmesi halinde dışarıda yeni bir suç potansiyeli olan çocuklar ve nesiller oluşturulabileceği ifade edildi.

Oyunun içerisinde neredeyse olmayan şiddet öğesinin bulunmadığı aktarıldı. Oyunu paylaştığı belirtilen sosyal medya fenomenleri için de Siber Güvenlik Uzmanı Mustafa Sansar, “Sosyal medya fenomeni dediğimiz kişilerin de sorumluluk dahilinde hareket etmesi ve olumsuz içerikleri bu şekilde kolay ulaşılabilir şekilde yaymamaları gerekiyor” dedi.

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Uzmanlar, ailelerin çocuklarını bu oyunlardan uzak tutmaları gerektiği konusunda aileleri uyardı. Sansar, “Çocuklarımızın hangi oyunları oynadıkları, bilgisayalarında, tabletlerinde, cep telefonlarında neler olduğunu mutlaka kontrol etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Çocuklar ise “Yaş sınırı olsun bu tarz oyunlarda” derken “Arkadaşlarıma çok önermiyorum öyle oyunları” ifadelerini kullandı.

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Oyun çocuk

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