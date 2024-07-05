Bir günde hayatı değişti! 9 aydır hamileydi, sezaryene alınınca öğrendi!

5 yıl önce İngiltere'nin Güney Doğu bölgesinde Buckinghamshire'da yaşayan 20 yaşındaki Paige Hall bir sabah tuhaf bir karın ağrısıyla uyanmasıyla hayatının tamamen değişeceğinden habersiz hastanenin yolunu tuttu. Karnı diğer günlere göre daha şiş olan Hill, evde yaptığı hamilenin testinin pozitif çıkmasının ardından doktora görünmek istedi. Doktorların 39 haftalık hamile olduğunu söylemesiyle ve yapılan tetkikler sonucunda aynı gün içerisinde sezaryen doğuma aldılar.

Hiçbir hamilelik belirtisi olmayan kadının saatler sonra oğlan bir bebek dünyaya getirdi.

NE MİDE BULANTISI NE HALSİZLİK... HİÇBİR BELİRTİ HAMİLELİK BELİRTİSİ YOKTU

Günümüzde 25 yaşında olan Paige Hall, karın ağrısıyla gittiği hastanede 39 haftalık hamile olduğunu öğrendi. Hiçbir hamilelik belirtisi göstermeyen Hall, 9 ay boyunca düzenli olarak regl olmaya devam etmişti. Karnındaki şişliğin ve tuhaf karın karın ağrısı nedeniyle gebelik yaptıran Hall, testin pozitif çıkmasıyla doktoru ile iletişime geçti. Yapılan muayene sonucunda beklediği sırada eline bir sezaryen doğum broşürü verilmesiyle şaşkına uğradı.

Hızla gelişen olaylar silsilesinde sonunda hamile olduğuna ikna olmuştu ancak henüz yaşananları sindiremiş iken hızla sezaryen doğuma alındı. Bebek bakımı konusunda oldukça korkan Hall, günümüzde sürpriz bir şekilde doğan Oğlu Jensen konusunda "O olmasaydı hayatım çok farklı olurdu" diyerek çok mutlu olduğunu belirtiyor.

GİZLİ GEBELİĞİN 2 NEDENİ OLABİLİR

Doktorlara göre Paige Hall'in yaşadığı durum 'gizli gebelik' olarak tabir edilen, kişinin 'hamile olduğunu fark etmemesi' durumudur. Bunun sebepleri arasında fizyolojik olarak 2'ye ayrılır: Gizli gebelikte, hamile kadın polikistik over sendromu (PKOS) yaşıyor olabilir ya da menopoza yakın dönemde olması nedeniyle fark etmemiş olabilir.

İkinci neden olarak ise, hastanın yaşı çok genç olabilir ve hasta bir gebelik durumu olmadığını düşünerek gebeliğin belirtilerini ve kendini reddediyor olması nedeniyle fark edilmemektedir.





