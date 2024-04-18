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Bir il bunu konuşuyor! Seçim sonrasının en ilginç haberi: Belediye araçlarını parçalayıp sattılar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
18.04.2024 10:24
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31 Mart seçimleri sona erdi ve belediyelerde yeni başkanların mesaisi başladı. Değişim yaşanan birçok ilden farklı haberler gelirken en ilginci Ağrı Patnos'ta yaşandı. Belediyeye ait araçların parçalanarak hurdacılara satıldığı tespit edildi. Zabıtalar kentteki bütün hurdacıları gezerek parça arıyor.

Bir il bunu konuşuyor! Seçim sonrasının en ilginç haberi: Belediye araçlarını parçalayıp sattılar

Ağrı'nın Patnos ilçesinde zabıta ekipleri, belediyeye ait araçların parçalanarak satıldığının tespit edilmesi üzerine hurdacılarda arama yaptı. Ekipler, ellerinde araçlardan sökülen parçaların listeleriyle incelemede bulundu. Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, "Sorumlular hakkında yasal işlem yapılmasını sağlayacağız" dedi.

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AKILALMAZ OLAY! PARÇA ARAMAYA ÇIKTILAR

Patnos’ta 31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığını oyların yüzde 38.15'ini alıp belediye başkanı seçilen AK Partili Abdulhalik Taşkın, göreve başladı. DEM Parti'den belediye yönetimini devralan Taşkın, yaptığı incelemede belediyeye ait araçların parçalanarak motor, lastik ve yedek parçalarının satıldığını belirledi.

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Parçaları satılan iş makinesi, kamyonet, tanker, cenaze aracı, belediyeye ait parklara çekildi. Başkan Taşkın'ın talimatıyla zabıta ekipleri, ilçedeki hurdacıları tek tek dolaşarak belediyeye ait araçların parçalarını aradı. Ekipler, ellerinde araç parçası listeleriyle hurdacıları kontrol etti.

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"BU DURUM KABUL EDİLEMEZ"

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, "Belediyemize ait araçların parçalanarak motorları, lastikleri ve yedek parçalarının satıldığı tespit edildi. Bunun üzerine zabıta ekipleri, hurdacılara yönelik denetim ve arama çalışmaları yapmaya başladı. Bu durum kabul edilemez. Bu araçlar bu memlekete hizmet vermek için var.

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Bu durum, son derece üzücü ve kötü. Konunun takipçisi olacağım ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağmayacağım" dedi.

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Ekiplerin hurdacılarda araştırmaları devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Patnos belediye parça
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