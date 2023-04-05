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Bir kent bunu konuşuyor: Esrarengiz olay! Vaka sayısı artıyor... Uzuvlarda hissizlik, yürüme kabiliyetini kaybetme...

05.04.2023 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat, Çamlıbel ilçesindeki bir ayakkabı imalathanesinde yaşanan olayı konuşuyor. Esrarengiz zehirlenme vakasında 20 gün önce çok sayıda işçi bilinmeyen bir sebeple hastanelik olmuştu. İşçilerde, kilo kaybı, uzuvlarda hissizlik ve yürüme kabiliyetini yitirme gibi şikayetler ortaya çıkarken son olarak 6 işçi daha benzer şikayetlerle tedavi altına alındı.

Bir kent bunu konuşuyor: Esrarengiz olay! Vaka sayısı artıyor... Uzuvlarda hissizlik, yürüme kabiliyetini kaybetme...

Bir kent bu esrarengiz olayı konuşuyor! Tokat’ın Çamlıbel ilçesinde bulunan yaklaşık 3 yıldır 75 kişinin ekmek kapısı olan ayakkabı imalathanesinde 20 gün önce 19 işçi bilinmeyen bir nedenle hastanelik olmuştu. Hastanede tedavi gören işçiler kilo kaybı, uzuvlarda hissizlik ve yürüme kabiliyetini kaybetme gibi şikayetlerde bulundu.

6 İŞÇİDE DAHA BENZER ŞİKAYETLER

Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversite Hastanesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında olan işçilerden 17 kişi bugün Ankara Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesine nakil edildi. Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversite Hastanesi’ne bugün aynı imalathanede çalışmış 6 işçi daha benzer şikayetlerle tedavi altına alındı. Bir işçinin hayatı tehlikesinin bulunduğu belirtildi. (İHA)

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Tokat esrarengiz

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