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Tüm ailesini yataklarında uyurken... Türkiye'yi sarsan vahşette yeni detay! O öğretmen günlerce konuşulmuştu

05.04.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta, Türkiye, Elazığ'da meydana gelen aile katliamıyla sarsılmıştı. Bir öğretmen, anne ve babasıyla 3 kardeşini öldürüp intihar etmişti. Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Öğretmenin ailesini, yataklarında uyurken öldürdüğü öğrenildi. İşte akıllara durgunluk veren vahşetin ayrıntıları...

Tüm ailesini yataklarında uyurken... Türkiye'yi sarsan vahşette yeni detay! O öğretmen günlerce konuşulmuştu

Dehşete düşüren olay, geçen hafta çarşamba günü merkez Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak’ta meydana gelmişti. Elazığ'da bir evde 6 kişinin cansız bedeninin bulunduğu haberi herkesin kanını dondururken bir öğretmenin ailesindeki 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği öğrenilmişti. Olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

6 KİŞİLİK AİLENİN CANSIZ BEDENLERİ DEFNEDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, öğretmen Hüseyin Fırat ile ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası evden çıkan ve bir süre sonra geri dönen Hüseyin Fırat, yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı. Hüseyin Fırat, babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut’u vurarak öldürdükten sonra silahı başına dayayarak intihar etti. 6 kişinin cansız bedenleri, iki savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Fırat Üniversitesi Hastanesinde otopsileri tamamlanan 6 kişilik ailenin cansız bedenleri Asri Mezarlığı’na defnedildi.

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YATAKLARINDA UYURKEN ÖLDÜRMÜŞ

Yaşanan aile katliamında yeni bir detay ortaya çıktı. İddiaya göre Hüseyin Fırat’ın anne ve babası ile 3 kardeşini yataklarında uyurken başlarına ateş ederek öldürdüğü, ardından intihar ettiği belirtildi. (İHA)

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