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Bir sivrisinek ısırığıyla hayatı kabusa dönüştü! Yıllardır çare bulamadı, yardım çağrısından dakikalar sonra hayatını kaybetti

18.04.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'den Antalya'ya 9 sene önce çalışmak için giden güvenlik görevlisi Kadir Karaoğlanoğlu'nu çalıştığı otelde sivrisinek ısırdı. Isırık sonucunda fil ayağı hastalığına yakalanan Karaoğlanoğlu, doktor doktor gezse de hastalığına çare bulamadı. Karaoğlanoğlu dün kendilerine uzanacak bir yardım eli umuduyla çağrı yapmıştı. Yaptığı açıklamadan dakikalar sonra fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Karaoğlanoğlu hayatını kaybetti.

51 yaşındaki İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu, 9 sene önce Denizli'den Antalya'ya bir otelde çalışmak için gitti. Karaoğlanoğlu'nun hayatı bir sivrisinek ısırığıyla kabusa dönüştü. Fil ayağı hastalığına yakalanan Karaoğlanoğlu doktor doktor gezse de hastalığına çare bulamadı. Her geçen gün etlerinin çürümesiyle yerinden bile kıpırdayamayan Karaoğlanoğlu, dün kendilerine uzanacak bir yardım eli umuduyla çağrı yapmıştı. Yaptığı açıklamadan dakikalar sonra fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Karaoğlanoğlu hayatını kaybetti. Oğlunun her gün acı çektiğini ifade eden baba Akif Karaoğlanoğlu, “Yavruma bakamadık, koruyamadık, kaybettik ve çok üzülüyorum" dedi.

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ANTALYA'YA GİTTİ, HAYATI KABUSA DÖNDÜ

Denizli'de yaşayan 51 yaşındaki İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu, 9 sene önce gittiği Antalya'daki bir otelde güvenlik görevlisi olarak işe başladı. Çalıştığı esnada bir sivrisineğin ısırdığı Karaoğlanoğlu için kabus dolu yıllar geldi. Her geçen gün vücudunda değişim olan ve fil ayağı hastalığına yakalanan Karaoğlanoğlu, doktor doktor gezse de hastalığına çare bulamadı. Ayakları bir filin ayakları kadar şişerek yatağa tamamen muhtaç kalan Karaoğlanoğlu, her geçen gün etlerinin çürümesiyle yerinden bile kıpırdayamadı.

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YARDIM İSTEDİ, DAKİKALAR SONRA FENALAŞTI

Mikro cerrahi yöntemiyle hastalığın tedavi edilebileceği duyan, fakat uygulamanın nasıl olacağı hakkında bilgiye ulaşamayan İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu ve ailesi, kendilerine uzanacak bir yardım eli umuduyla yaptıkları çağrıyla gündeme geldi. Karaoğlanoğlu, iyileşip insanların arasına çıkacağı günlerin özlemini anlattığı konuşmasından saatler sonra aniden fenalaştı. Şikayetleri artan güvenlik görevlisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada solunumda güçlük çeken ve entübe edilen Karaoğlanoğlu, doktorların müdahalesine rağmen hayata tutunamadı. Acı haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu. Hastanedeki işlemlerinin ardından baba ocağında helallik alınan güvenlik görevlisi, Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

"NEREYE GÖTÜRSEK GÖTÜRELİM ÇARE BULAMADIK"

Oğlunun hastalığına çare bulunamadığını ve her gün acı çektiğini ifade eden baba Akif Karaoğlanoğlu, “Yavruma bakamadık, koruyamadık, kaybettik ve çok üzülüyorum. Nereye götürürsek götürelim çare bulamadık” dedi.

Kaynak: İHA

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