Bir tabu daha yıkıldı! Seviştikten sonra koşmanıza gerek yok

İdrar yolu enfeksiyonundan kaçınmanın yollarından birinin seks sonrası hemen tuvalete gidip idrar yapmak olduğu söyleniyordu. Bu fikri destekleyecek çok fazla kanıt olmadığı ortaya çıktı. Sık sık tekrarlanan tavsiyenin gerçekten işe yarayıp yaramadığı sorusu üzerine şaşırtıcı derecede az araştırma var. Yapılan bir çalışma, genel olarak bir fark yaratmıyor gibi göründüğünü buldu. Ancak bu sadece bir çalışma ve sonuçlar her iki yönde de güçlü bir şekilde işaret etmedi.

SEKSTEN SONRA TUVALETE GİTMEK ŞART MI?

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), idrar yolu enfeksiyonlarını önleme ipuçlarında seksten sonra tuvalete gitmek yer almıyor. İşte tavsiyeleri...

Anüs ve genital bölge çevresindeki cildi yıkayın.

İdrar sisteminizdeki bakterileri temizlemek için bol miktarda sıvı (su dahil) için.

Dürtüyü hissettiğiniz anda veya yaklaşık iki ila üç saatte bir mesanenizi boşaltın.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU İÇİN RİSK BARINDIRANLAR

Hamile olmak, şeker hastası olmak veya menopoza girmek gibi faktörlerin idrar yolu enfeksiyonu riskini artırabileceği belirtiliyor. Bazı insanlarsa buna karşı yatkındır. Daha önce idrar yolu enfeksiyonu geçirdiyseniz, tekrar bir idrar yolu enfeksiyonu geçirme şansınız, hiç geçirmemiş birine göre daha yüksektir.

Bununla birlikte, eğer seksten sonra tuvalete gidiyorsanız, bu alışkanlığı bırakmanıza da gerek yok. Yardımcı olduğuna dair kesin bir kanıt olmasa da acıttığına ve hatta yararsız olduğuna dair kesin bir kanıt yoktur.

SEKSTEN SONRA TUVALETE ÇIKMAK İŞE YARIYOR MU?

Seks sonrası tuvalete gitme tavsiyesinde birbirine karışan iki efsane var. Seksten sonra tuvalete gitmek hamileliği veya cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları önlemez.

Hamileliği önlemek söz konusu olduğunda, sperm üretraya değil vajinaya gider. Bu iki delik birbirine yakındır, ancak aynı şey değildirler ve üretranızdan çıkan çişin vajina, serviks veya rahminizde olup bitenler üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Seksten sonra idrara çıkmanın HIV, klamidya, herpes veya diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara yakalanma riskiniz üzerinde önemli bir etkisi bulunmamıştır.



