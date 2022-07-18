Bir telefondan çok bir arkadaş olacak Redmi Note 10 Pro ve özellikleri

Xiaomi Redmi Note 10 Pro satın almayı düşünüyor fakat aklınızda birçok soru işareti barındırıyorsanız doğru yerdesiniz. Bir telefondan çok size arkadaş olacak Redmi Note 10 Pro incelemesiyle aklınızdaki tüm soruları açıklığa kavuşturuyoruz. Hızlı ve gelişmiş kamera desteği, yüksek kapasiteli batarya ve hızlı şarj gibi özelliklere sahip cep telefonu; gündelik yaşamda birçok farklı şeyi aynı anda kolayca yapmanızı sağlıyor. Redmi Note 10 Pro'nun özelliklerini, avantaj ve dezavantajlarını, kullanıcı yorumlarını ve benzer cep telefonlarını detaylı incelemeye ne dersiniz?

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Redmi Note 10 Pro özellikleri

Ergonomik tasarıma ve yüksek performanslı donanıma sahip Xiaomi Redmi Note 10 Pro, mat ve parlak kaplamalı beş farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. 128 GB dahili hafızası, birçok belge ve uygulamayı rahatlıkla telefonunuzda depolamanızı sağlıyor. İhtiyaç duyulduğu takdirde 512 GB'a kadar harici hafıza kartı da kullanılabiliyor. 8 çekirdekli işlemci birimi 2.3 GHz frekans ile daha hızlı işlem yapılmasına yardımcı oluyor. 193 gram ağırlığındaki telefon, 6.67 inç ekran boyutu ve 8.1 mm kalınlığı ile tek el kullanımına oldukça uygun bir ürün. Redmi Note 10 Pro'nun yakınlık sensörü, ortam ışığı sensörü, ivmeölçer, elektronik pusula, jiroskop, doğrusal titreşim motoru ve kızılötesi gibi gelişmiş sensörleri bulunuyor. Parmak izi okuyucu ve yüz ile kilit açma gibi güvenlik özelliklerinin yanı sıra toza ve suya karşı ekstra dayanıklı olan ürün, üst seviye bir kullanım sunuyor. Ürün, sahip olduğu 4.5G desteği ve NFC teknolojisi ile ek verimlilik sağlıyor. 108 MP'e kadar ulaşan 4 farklı arka kamera lensi ve 16 MP ön kamerasıyla en güzel anlarınızı kusursuz şekilde ölümsüzleştirebilirsiniz. 108 MP geniş açılı kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP telemakro kamera ve 2 MP derinlik sensörü ile en ince ayrıntıları bile gören arka kamera, kaliteyi deneyimlemenizi sağlıyor. Ayrıca ana kamerası çift yerel ISO, 9'u 1 arada gruplama teknolojisi ve gece modu 2.0 gibi teknik özelliklerle donatılmış. 1080x2400 piksel ekran çözünürlüğü ve Amoled teknolojisi ise kusursuz bir görüntü kalitesi yaratıyor. İpeksi yumuşaklıkta ve temasa anında yanıt veren ekranın 120 Hz ultra yüksek yenileme hızı ve 240 Hz dokunma tepki oranı bulunuyor. Hızlı şarj özelliğine sahip 5020 mAh pili, normal kullanımda 2 güne kadar performans sağlıyor. Stereo çift hoparlörü ise güçlü ve kaliteli bir ses deneyimi yaşatıyor.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro'nun avantajları ve dezavantajları

Avantajları:

8 çekirdekli, 2.3 GHz frekans değerindeki işlemcisi yüksek performans sağlıyor.

108 MP'e ulaşan 4 farklı kamerası yüksek kaliteli çekim imkânı tanıyor.

Hızlı şarj olma özelliği var ve batarya gücü yüksek.

4.5G desteği ve NFC teknolojisi bulunuyor.

Çift hat özelliğine sahip.

Dezavantajları:

Kullanıcılar farklı işlemler esnasında sesin cızırtılı ve düşük geldiğini belirtiyor.

5G desteğine sahip değil.

Kablosuz şarj olmuyor.

Optik görüntü sabitleyici özelliğine sahip değil.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro'yu kullananların yorumları

Xiaomi Redmi Note 10 Pro kullanıcı yorumları genel olarak değerlendirildiğinde birçok kullanıcının telefondan memnun olduğu görülüyor. Redmi Note 10 Pro kullananların büyük çoğunluğu fiyat performans ürünü olduğunu ve beklentileri karşıladığını belirtmiş. Göze çarpan olumlu yorumlar arasında kamera kalitesinin yüksek olması, hızlı şarj özelliği, kasma ve donma yaşanmaması ve oyun oynarken yüksek performans göstermesi dikkat çekiyor. Xiaomi Redmi Note 10 Pro kullananların olumsuz yorumlarına bakıldığında ise kullanıcıların ses ile ilgili problem yaşadığı dikkat çekiyor. Bazı kullanıcılar, telefonla görüşüldüğü veya müzik dinlendiği esnada düşük ses ve cızırtı sorunlarıyla karşılaştığını belirtmiş. Ayrıca kullanıcılar batarya verimliliğinin zamanla düştüğünü de belirtiyor. Olumsuz yorumlar arasında yakınlık sensörü gibi bazı sensörlerde problem yaşanması da göze çarpıyor. Redmi Note 10 Pro kullanıcı yorumları olumlu ve olumsuz yorumları bir arada içeriyor. Akıllı telefondan memnun olanların oranı yüksek olsa da memnun olmayan ve iade eden kullanıcılar da bulunuyor.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro'ya benzer ürünler

1. OPPO A74 Akıllı Telefon 128 GB

Yüksek ekran/gövde oranına ve Amoled FHD+ delikli ekrana sahip Oppo A74, size zarif ve sürükleyici bir deneyim sunuyor. 3D kavisli gövdesinin ince ve hafif yapısı, tutuşu kolaylaştırıyor. 48 MP arka kamerası, 2 MP derinlik kamerası ve 2 MP makro kamerası ile her anı en net bir şekilde fotoğraflayabilen ürün; ayrıca 5000 mAh pil gücüne ve 33 W hızlı şarj özelliğine sahip.

2. Apple iPhone 13 128GB

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Apple Iphone 13; suya ve toza dayanıklı Super Retina XDR ekranının yanında havacılık ve uzay endüstrisi standartlarında üretilmiş alüminyum kenarlarıyla yüksek kalite sunuyor. Yoğun ışık yakalayan geniş kamerası, sensör bazlı optik görüntülü stabilizasyon özelliği ve ultra geniş kamerası ile size en iyi deneyimi yaşatıyor. Gelişmiş özelliklere ve güçlü bir işlemciye sahip olan ürünün verimliliğinin yüksek ve pil ömrünün uzun olduğu görülüyor.

3. Samsung Galaxy A52S 128GB

5G özelliği ile süper akıcı ve hızlı telefon deneyimi sağlayan Samsung Galaxy A52S, 120 Hz ekran yenileme hızına ve 8 GB RAM'e sahip. Ürünün FHD+ Süper Amoled ekranı ile kullanım esnasında keskin, canlı ve büyüleyici bir görüntü yakalayabilirsiniz. OIS özellikli 64 MP ana kamera, ultra geniş açılı kamera, derinlik kamerası ve makro kamera bulunduran ürün; çok lensli kamera sistemi ile fotoğraf kalitesini birkaç seviye yukarı taşıyor.

4. Realme C25S 128GB

128 GB dahili hafızası olan Realme C25S Cep Telefonu; hızlı şarj özelliği, parmak izi sensörü ve güç tasarruf modu gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Üçlü kamera özelliği ile en güzel anlarınızı kaliteli ve net şekilde kaydedebileceğiniz ürün, yüksek güvenlik önlemleri ile telefon içindeki verileri ve özel bilgileri güvenle saklıyor. Ayrıca IPS LCD ekranı ve HD+ ekran çözünürlüğü, kusursuz görüntü deneyimi yaşatıyor.

5. OPPO Reno5 Lite Akıllı Telefon

Oppo Reno5 Lite, 128 GB hafızaya ve 8 GB RAM’e sahip kaliteli bir ürün. Kullanıcıları tarafından sevilen telefon, dört lensli ve yapay zeka destekli kamerasıyla hayatın tüm anlarını ultra geniş açılı ve yakınlaştırılmış çekimle yakalamanızı sağlıyor. Aynı zamanda çift görüntülü video özelliğiyle eş zamanlı çekim yapabiliyor. Sistem performansı iyileştiricisi ile uzun süreli kullanımda bile yavaşlama olmuyor.

6. Xiaomi Redmi 9T

Xiaomi Redmi 9T, 48 MP AI kamerası ve 6000 mAh pil gücüyle gönüllerde taht kuruyor. Estetik tasarımlı telefonun arkası ışıkta parlayarak hoş bir ışıltı saçıyor. 18 W hızlı şarj özelliği, şarjın dolmasını bekleyerek zaman kaybetmenizin önüne geçiyor. Dörtlü arka kamerası ile her yerde heyecan verici fotoğraflar çekebileceğiniz ürünün parmak izi bırakmayan kasası, su sıçramalarına karşı da dayanıklı.

7. General Mobile GM 21 Plus 64 GB

Akıcı görüntüler kaydetmeyi sağlayan 6.53 inç boyutunda HD+ geniş damla ekrana ve %90 ekran/gövde oranına sahip General Mobile GM 21 Plus, size yüksek kaliteli deneyim sunuyor. Üçlü yapay zeka kamera sistemiyle geliştirilen model, aynı zamanda birden fazla kareyi yakalamanıza yardımcı oluyor. Ürün, 2.5 GHz’e varan HyperEngine teknolojili 8 çekirdek işlemciye ve 4 GB RAM’a sahip.

8. Xiaomi Redmi Note 10S 128GB

Xiaomi Redmi Note 10 Pro’ya benzer özelliklerde olan Redmi Note 10S, 128 GB hafızası ve 6 GB RAM özelliği ile dikkat çekiyor. 6.43 inçlik ekranı, çerçevesiz tasarımıyla maksimum alan kullanımı sağlıyor. Telefonda 1080x2400 piksel ekran çözünürlüğü ve FHD+ kalitesi bir arada bulunuyor. 5000 mAh kapasitesindeki bataryası, hızlı şarj özelliğini de destekliyor. Ayrıca 64 MP çözünürlüğüne kadar varan dört adet arka kamera sensörü bulunuyor.

9. Samsung Galaxy A53 128 GB

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Samsung Galaxy A53, FHD+ Super Amoled ekranı ile en küçük ayrıntıları bile canlı ve net bir şekilde görmenizi sağlıyor. Eye Comfort Shield teknolojisiyle mavi ışığı azaltıyor ve 6.5 inçlik ekranı açık havada 800 nite varan görüş netliği sağlıyor. 64 MP OIS kamera fotoğraf kalitesini artırırken ultra geniş açılı kamera görüş açınızı genişletiyor. Derinlik kamerası odağı ayarlıyor ve makro kamera detayları kolaylıkla algılıyor.

10. Tecno Pova LD7 128GB

Tecno Pova LD7, Helio G80 oyun işlemcisi ile sıra dışı bir deneyim yaşatıyor. 8 çekirdekli işlemci, HyperEngine oyun teknolojisini destekliyor. 6.8 inç noktalı ekranı, 720x1640 HD+ çözünürlüğünde. Termal iletken malzemenin 3 boyutlu çok katmanlı işçilik ile birleştiği model, ısı dağıtımının verimliliğini artırıp şarj esnasında ısınmayı önlüyor. 13 MP yapay zeka destekli dörtlü kamerası ise muhteşem fotoğraflar çekmenize yardımcı oluyor.

11. Oukitel C21

Oukitel C21 Akıllı Telefon, Helio P60 sekiz çekirdekli işlemcisi sayesinde yüksek performans ve maksimum düzeyde hız sağlıyor. 1080x2310 piksel ekran çözünürlüğünün yanında Full HD özelliğiyle video izlerken ve oyun oynarken size pürüzsüz ekran görüntüsü sunuyor. 20 MP delikli ön kamerası, her yerde yüksek kalite çekimler yapmanıza imkân tanıyor. 16 MP arka ana kamerası ise üç ek kamera ile nefes kesici netlik sağlıyor.

12. Xiaomi POCO X4 Pro 256 GB

120 Hz yenileme hızındaki FHD+ Amoled ekranı ile Xiaomi Poco X4 Pro, 256 GB hafızası ve 8 GB RAM özelliği ile dikkatleri üzerine topluyor. Ürün, 5G destekli Snapdragon 695 işlemciye ve 67 W turbo şarj destekli 5000 mAh bataryaya sahip. Fotoğrafçı ruhunuzu özgürce ortaya çıkarmak istiyorsanız ürünün 108 MP AI destekli kamerası ile en kaliteli fotoğrafları çekebilirsiniz.

13. Oneplus 7T Pro 256 GB

Açılır kamera özelliği ile tasarlanan OnePlus 7T Pro, çerçevesiz ve geniş ekranı ile dikkat çekiyor. Kavisli tasarımı, rahat kavrama ve kolay tutuş imkânı tanıyor. Fluid Amoled teknolojisi ile geliştirilen 6.67 inçlik ekranı, çizilme ve darbelere karşı oldukça dayanıklı. 206 gramlık ağırlığı, mobilite bakımından sorunsuz bir deneyim yaşatıyor. Multitouch özellikli kapasitif ekranı ise Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile güçlendirilmiş yapıda.

14. Reeder P13 Blue Plus

Reeder P13 Blue Plus, 4 GB RAM kapasitesi ile işlerinizi zaman kaybetmeden yapmanıza yardımcı oluyor. 32 GB dahili hafızası; fotoğraf, video ve belgelerinizi saklamanızı sağlıyor. Ürün, Android 11 mobil işletim sistemine ve aerodinamik tasarıma yakışan 6.528 inç ekrana sahip. Günün her saatinde size ayak uyduracak 4780 mAh bataryası ile kesintisiz iletişim ve eğlencenin doyasıya tadını çıkarabilirsiniz.

15. Infinix Smart 5 64 GB

Infinix Smart 5 Akıllı Telefon, 201 gram ağırlığında ve 165.4x76.4x8.8 mm boyutlarında bir ürün. 6.6 inç büyüklüğündeki ekranı, IPS LCD özellikte ve 720x1600 piksel çözünürlükte. Ön kamerası 8 MP, üçlü arka kamerası ise 13 MP çözünürlüğe sahip. Quad Core 1.8 GHz Cortex-A53 işlemcisi, 64 GB depolama alanı ve 3 GB RAM değeri ile Infinix Smart 5 Akıllı Telefon; telefondan daha çok arkadaşınız olacak özelliklerde bir performans ürünü.