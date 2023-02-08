Bir tutamı bile yağları yok ediyor! Kansere karşı koruyor

Göbek yağı olarak da bilinen visseral yağ, karın boşluğunuzda depolanıyor ve karaciğer, mide, böbrekler ve bağırsaklar gibi önemli organlarla aynı alanı paylaşıyor. Yüksek düzeyde iç organ yağına sahip olmak tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi kronik durumlara yakalanma riskinizin artabileceği anlamına geliyor.

Birçok kişi göbeğindeki yağların görünümünden şikayet ederek çeşitli diyetler uyguluyor. Ancak bu diyetlerin hepsi istenilen sonuçları vermeyebiliyor. Uzmanlar diyetlerinizde mutlaka bulundurmanız gereken ve yağları etkili bir şekilde eriten bir baharat olduğunu belirtiyor.

KANSERİN YAYILMASINI AZALTIYOR

Nuffield Health'e göre zerdeçal, "anti-kanser etkilerinden" " anti-inflamatuar " güçlere kadar çok sayıda sağlık yararı sağlıyor. Etkileyici bir şekilde, birçok çalışma baharatın kanserin yayılmasını azaltabileceğini ve kanserli hücrelerin ölümüne katkıda bulunabileceğini bulmuştur.

YAĞLARINIZDAN KURTULMANIZA YARDIM EDİYOR

Araştırmalar zerdeçalın iç organlardaki yağları eritmeye çalışırken bunun bir yardım eli sağlayabileceğini öne sürüyor. Genel diyetiniz, zararlı karın yağlarından kurtulmada çok önemli bir rol oynarken, sarı bileşenle takviye yapmak da yardımcı olabilir. Phytotherapy Research dergisinde yayınlanan bir araştırma , kurkumin takviyesinin visseral yağ üzerinde "olumlu" etkileri olabileceğini buldu. Curcumin, zerdeçalda gizli olan ve baharata güçlü gücünü veren aktif maddedir.

KURKUMİN TAKVİYESİ YAĞLAR ÜZERİNDE ETKİLİ SONUÇLAR SAĞLIYOR

İlginç bir şekilde, araştırma, kurkuminin visseral yağ üzerindeki etkilerini değil, yağlı karaciğer üzerindeki etkilerini araştırmak için yola çıktı. Araştırma ekibi, bu durumdan mustarip hastalarda aktif maddenin vücut kitle indeksi, vücut ağırlığı ve bel çevresi ile neler yapabileceğini görmek istedi. Bununla birlikte, kurkumin takviyesinin visseral yağ üzerinde “olumlu” etkileri olabileceğini de fark ettiler. Araştırma, 520 katılımcıyı inceleyen sekiz kontrollü çalışmadan oluşuyordu.

KİLO YÖNETİMİNİ ETKİLİYOR

European Review for Medical and Pharmacological Sciences'da yayınlanan bir başka araştırma zerdeçalı günde iki kez almanın yağ kaybı ve göbek yağını azaltmada faydalı olduğunu buldu. Dahası, araştırmacılar zerdeçal protokolünü izleyen katılımcılarda "çok iyi" tolere edilebilirlik bildirdiler. Çalışma, "Ön hazırlık olmasına rağmen, bulgularımız, biyoyararlı bir kurkumin formunun iyi tolere edildiğini ve fazla kilolu kişilerde kilo yönetimini olumlu yönde etkileyebileceğini gösteriyor" diye ekledi.

