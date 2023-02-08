HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bir tutamı bile yağları yok ediyor! Kansere karşı koruyor

Bir tutamı bile yağları yok ediyor! Kansere karşı koruyor

08.02.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İç organlarımızda biriken yağlar farkında olmasak bile diyabet, kalp hastalığı gibi riskli hastalıkların oluşmasına neden oluyor. İç organlardaki yağları etkili şekilde yok edecek bir baharat bulunuyor. Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor. Kansere karşı koruyucu etkisi olduğu bilinen bu baharatın her evde bulunması gerekiyor.

Bir tutamı bile yağları yok ediyor! Kansere karşı koruyor

Göbek yağı olarak da bilinen visseral yağ, karın boşluğunuzda depolanıyor ve karaciğer, mide, böbrekler ve bağırsaklar gibi önemli organlarla aynı alanı paylaşıyor. Yüksek düzeyde iç organ yağına sahip olmak tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi kronik durumlara yakalanma riskinizin artabileceği anlamına geliyor.

Ekran görüntüsü 2023-02-08 090733

Birçok kişi göbeğindeki yağların görünümünden şikayet ederek çeşitli diyetler uyguluyor. Ancak bu diyetlerin hepsi istenilen sonuçları vermeyebiliyor. Uzmanlar diyetlerinizde mutlaka bulundurmanız gereken ve yağları etkili bir şekilde eriten bir baharat olduğunu belirtiyor.

KANSERİN YAYILMASINI AZALTIYOR

Nuffield Health'e göre zerdeçal, "anti-kanser etkilerinden" " anti-inflamatuar " güçlere kadar çok sayıda sağlık yararı sağlıyor. Etkileyici bir şekilde, birçok çalışma baharatın kanserin yayılmasını azaltabileceğini ve kanserli hücrelerin ölümüne katkıda bulunabileceğini bulmuştur.

Ekran görüntüsü 2023-02-08 090810

YAĞLARINIZDAN KURTULMANIZA YARDIM EDİYOR

Araştırmalar zerdeçalın iç organlardaki yağları eritmeye çalışırken bunun bir yardım eli sağlayabileceğini öne sürüyor. Genel diyetiniz, zararlı karın yağlarından kurtulmada çok önemli bir rol oynarken, sarı bileşenle takviye yapmak da yardımcı olabilir. Phytotherapy Research dergisinde yayınlanan bir araştırma , kurkumin takviyesinin visseral yağ üzerinde "olumlu" etkileri olabileceğini buldu. Curcumin, zerdeçalda gizli olan ve baharata güçlü gücünü veren aktif maddedir.

Ekran görüntüsü 2023-02-08 090833

KURKUMİN TAKVİYESİ YAĞLAR ÜZERİNDE ETKİLİ SONUÇLAR SAĞLIYOR

İlginç bir şekilde, araştırma, kurkuminin visseral yağ üzerindeki etkilerini değil, yağlı karaciğer üzerindeki etkilerini araştırmak için yola çıktı. Araştırma ekibi, bu durumdan mustarip hastalarda aktif maddenin vücut kitle indeksi, vücut ağırlığı ve bel çevresi ile neler yapabileceğini görmek istedi. Bununla birlikte, kurkumin takviyesinin visseral yağ üzerinde “olumlu” etkileri olabileceğini de fark ettiler. Araştırma, 520 katılımcıyı inceleyen sekiz kontrollü çalışmadan oluşuyordu.

Ekran görüntüsü 2023-02-08 090844

KİLO YÖNETİMİNİ ETKİLİYOR

European Review for Medical and Pharmacological Sciences'da yayınlanan bir başka araştırma zerdeçalı günde iki kez almanın yağ kaybı ve göbek yağını azaltmada faydalı olduğunu buldu. Dahası, araştırmacılar zerdeçal protokolünü izleyen katılımcılarda "çok iyi" tolere edilebilirlik bildirdiler. Çalışma, "Ön hazırlık olmasına rağmen, bulgularımız, biyoyararlı bir kurkumin formunun iyi tolere edildiğini ve fazla kilolu kişilerde kilo yönetimini olumlu yönde etkileyebileceğini gösteriyor" diye ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanı uyardı: Deprem ruh hastalıklarına neden olabilirUzmanı uyardı: Deprem ruh hastalıklarına neden olabilir
MSB duyurdu! Depremden sonra yanmaya başlayan İskenderun Limanı söndürüldüMSB duyurdu! Depremden sonra yanmaya başlayan İskenderun Limanı söndürüldü
AK Partili vekil Yakup Taş hayatını kaybetti!AK Partili vekil Yakup Taş hayatını kaybetti!
Anahtar Kelimeler:
zerdeçal diyabet kanser baharat kalp hastalıkları araştırma kilo verme yağ kurkumin nedir

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber! Sinir krizi geçirdiler, yüzünü açıp son kez öptü

Kahreden haber! Sinir krizi geçirdiler, yüzünü açıp son kez öptü

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Canlı yayında çizdiği Marmara haritasıyla açıkladı: İnatlaşmanın anlamı yok

Canlı yayında çizdiği Marmara haritasıyla açıkladı: İnatlaşmanın anlamı yok

Deprem faciasında 3. gün! Acının boyutu giderek artıyor

Deprem faciasında 3. gün! Acının boyutu giderek artıyor

1 milyon dolar bağışladı! Tüm dünyaya çağrı...

1 milyon dolar bağışladı! Tüm dünyaya çağrı...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.