Bir tutamı mucizeler yaratıyor! Düzenli tüketenler doktor yüzü görmüyor

Ramazan ayında artan ağız kokuları ve hazımsızlıkları önlemek için iftardan sonra karanfil kullanılıyor. Dünyadaki en popüler baharatlara arasında yer alan karanfil kokusuyla dikkat çekse de faydaları yeteri kadar bilinmiyor. Karaciğer dostu olan karanfilin güçlü bağışıklık, daha iyi sindirim sistemi sağladığı biliniyor. Karanfil oldukça faydalı olsa da fazla tüketimi sağlık için zararlı etkiler yaratabiliyor. Bu sebeple belirli hastalıklara sahip kişilerin karanfil tüketmeden önce doktora danışması gerekiyor.

KARANFİL FAYDALARI

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Karanfil bağışıklık için en iyi besinlerden biridir çünkü vücuttaki beyaz kan hücrelerinin miktarını arttırır ve içerdiği C vitamini sayesinde enfeksiyonlarla savaşmamıza yardımcı olur.

SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRİR

Karanfil, sindirim enzimlerinin salgılanmasını arttırdığı için sindirim ilacı olarak kullanılabilir. Ayrıca mide bulantısını da azaltır. Karanfilin sindirim sağlığını iyileştiren ve kabızlığı önleyen lifle dolu olduğundan bahsetmiyorum bile. Sindirim problemlerini karanfil ile tedavi etmenin en iyi yolu, onu toz halinde veya balda kavrulmuş olarak tüketmektir.

DİŞ AĞRISINDAN KURTARIR

Bu baharat aynı zamanda lokal anestezik özelliklere de sahiptir. Diş ağrınız varsa diş hekimine gidene kadar ağrıyan dişinizin üzerine bir karanfil koyarak rahatsızlığı giderebilirsiniz.

KARACİĞER SAĞLIĞINA KATKIDA BULUNUR

Karaciğer, vücudun detoksifiye edilmesinden ve aldığımız ilaçların metabolize edilmesinden sorumludur. Karanfil yağında bulunan öjenol karaciğer fonksiyonlarını iyileştirir.

VÜCUTTAKİ AĞRI VE İLTİHABI HAFİFLETMEYE YARDIMCI OLUR

Eugenol ayrıca analjezik ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Bundan yararlanmanın bir yolu, bu baharatı baş ağrısı ilacı olarak kullanmaktır. Bunu iki yoldan biriyle yapabilirsiniz: onları tüketin veya topikal olarak kullanın.

BAŞ AĞRISINI GEÇİRİR

Bunları tüketmek isterseniz baş ağrısını azaltmak için karanfil tozu ve tuzu bir bardak süte karıştırıp içebilirsiniz. Topikal olarak kullanmak isterseniz, karanfili hindistancevizi yağına batırabilir ve ağrıyı azaltmak için alnınız ile kulaklarınız arasındaki bölgeye masaj yapabilirsiniz.

KEMİKLER VE EKLEMLER İÇİN İYİDİR

Karanfil, kemik ve eklem sağlığını iyileştiren flavonoidler, manganez ve öjenol gibi bazı elementler içerir. Bu maddeler kemik yoğunluğunu artırır, kemik dokusunun oluşumunda görev alır ve sağlıklı mineralleri kemiklerimize taşır.

ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERE SAHİPTİR

Buenos Aires Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, karanfili Escherichia coli ve Staphylococcus gibi bazı ciddi bakterilere karşı test etti. Araştırmalar, karanfil yağının bu bakterileri etkili bir şekilde ortadan kaldırdığını göstermiştir. Çay ağacı yağı, karanfil ve fesleğen içeren bitkisel gargara için bir tarif bile var. Belçika'daki Louvain Üniversitesi Periodontoloji Bölümü'ne göre, bu doğal gargara sadece 21 günlük kullanımdan sonra diş eti sağlığını iyileştirebilir ve ağızdaki bakteri ve tartar miktarını azaltabilir.

ANTİOKSİDANLARLA DOLUDUR

Karanfil, polifenollerin bir numaralı ve en güçlü kaynağıdır. Polifenoller, bitkileri yediğimizde emdiğimiz mikro besinlerdir. Vücudumuz için büyük faydaları vardır: Kolesterolü ve kan basıncını düşürürler, atardamarların işlevini ve esnekliğini geliştirirler ve ömrü uzatırlar.

KAN ŞEKERİ SEVİYELERİNİ DÜZENLEMEYE YARDIMCI OLABİLİR

Şeker hastalığı gibi kan şekeri sorunları olan kişiler için mükemmeldir çünkü vücutta insülin gibi davranırlar. Fazla kan şekerini hücrelerinize aktarmaya, dengeyi sağlamaya ve kan şekerini kontrol altında tutmaya yardımcı olurlar.

KANIN PIHTILAŞMASINI YAVAŞLATIR

Bu baharatta bulunan öjenolün kanın pıhtılaşmasını yavaşlattığı bilinmektedir. Sadece kan sulandırıcılarla kötü etkileşime girebileceğini unutmayın. Diyetinize daha fazla karanfil eklemeye başlamadan önce doktorunuza danışmanız çok önemlidir.



