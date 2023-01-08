Bir yılda 4 parti oyunu artırdı, İYİ Parti'deki yükseliş damgasını vurdu! TDP ve BTP yükselirken altılı masadan 2 parti...

Siyasi gündemin hayli hareketli geçtiği geçtiğimiz yılda kimi siyasi partiler kayda değer oranda oy kaybederken bazı partiler ise oyunu artırmayı başardı. ORC Araştırma tarafından paylaşılan 2022'nin ve 2023'in ilk anket sonuçlarından AK Parti ve İYİ Parti'nin oyunu yükselttiği gözlenirken CHP ve MHP'de düşüş gözlendi. Altılı masadan 2 parti 2023 sonuçlarında yüzde 2,5'luk 'Diğer' kısmında yer alırken TDP ve BTP'deki artış dikkat çekti.

AK PARTİ VE İYİ PARTİ OYUNU YÜKSELTTİ

İki yılın ilk sonuçlarındaki karşılaştırmaya göre AK Parti oyunu yükseltmeyi başaran partilerden oldu ve zirvedeki yerini korudu. 2022'ye yüzde 30,2 ile giren AK Parti 2023'ün ilk sonuçlarında yüzde 32 oranında oy aldı.

CHP'nin 2022'nin ilk sonucundaki yüzde 24,2 oranındaki oyunda düşüş gözlendi. Listenin ikinci sırasında yer alan CHP 2023'ün ilk sonuçlarında yüzde 23,5'a düştü.

İYİ Parti ise yüzde 3,8 oranında oy artışı kaydederek listede bu açıdan birinci parti oldu. Sıralamada üçüncü sırada yer alan İYİ Parti 2023'e yüzde 19,1 oy oranıyla girdi.

MHP VE ALTILI MASADA DÜŞÜŞ

AK Parti'nin Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin yanı sıra altılı masanın ortaklarından Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'de ise oy kaybı görüldü.

HDP, Memleket Partisi, ve Yeniden Refah Partisi de oy kaybı yaşayan partiler oldu.

3 PARTİ SIRALAMADA YER ALMADI

Öte yandan Saadet Partisi, Memleket Partisi ve Demokrat Parti, ORC'nin 2023'ün ilk sonuçlarında yüzde 2,5 oranında oyu kapsayan Diğer kısmında yer aldı.

TDP VE BTP'DEN DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Karşılaştırmada Mustafa Sarıgül'ün liderliğindeki Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) oyunu yüzde 0,8 artırarak yüzde 2,2'ye çıktığı görüldü.

BTP lideri Hüseyin Baş'ın partisi ise 2022'deki yüzde 0,7'lik oy oranını 2023'ün ilk sonuçlarında yüzde 1,8'e çıkarttı.