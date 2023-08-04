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  4. Biri 16, biri 17, diğeri 19 yaşında... Kavga kanlı bitti! Kardeşini bıçakla yaralayanı öldürdü

Biri 16, biri 17, diğeri 19 yaşında... Kavga kanlı bitti! Kardeşini bıçakla yaralayanı öldürdü

04.08.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 17 yaşındaki İ.E. çıkan kavgada 16 yaşındaki kardeşi K.E.'yi yaralayan 19 yaşındaki Furkan Topan'ı elindeki bıçağı alarak öldürdü. Topan'ın bacağından bıçaklandıktan sonra yere yığıldığı, çevredekilerin kanamayı durdurma çabası sonrası hastaneye kaldırıldığı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Polis, olayın ardından İ.E.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Biri 16, biri 17, diğeri 19 yaşında... Kavga kanlı bitti! Kardeşini bıçakla yaralayanı öldürdü

Dehşete düşüren olay, dün saat 21.00 sıralarında Ulus Meydanı'nda meydana geldi. K.E. ile Furkan Topan arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Topan, yanındaki bıçakla K.E.'yi yaraladı. K.E.'nin ağabeyi İ.E. de olaya müdahale edip, Topan'ın elindeki bıçağı aldı.

AYNI BIÇAKLA BACAĞINDAN YARALADI

Ardından da Topan'ı aynı bıçakla bacağından yaraladı. Kendisini bıçaklayan İ.E. ile tartışarak Ödemiş Askerlik Şubesi önüne kadar gelen Furkan Topan yere yığıldı. Topan'ın yardımına çevredekiler koşup, bacağındaki kanamayı durdurmaya çalışırken, bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Furkan Topan, ihbar üzerine gelen ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalenin ardından da İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Topan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kolundan yaralanan K.E. ise Ödemiş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Soruşturma başlatan polis, olayın ardından şüpheli İ.E.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. (DHA)

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