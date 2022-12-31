Birinci sırada o lider var! Son anketten dikkat çeken sonuçlar: Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki fark...

ORC Araştırma 2022 yılının son anketinin sonuçlarını paylaştı. Herkesin dikkatle takip ettiği anketlerde bu kez muhalefet liderlerinin 2022 yılındaki başarı düzeyleri araştırıldı. Özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener arasındaki fark dikkatlerden kaçmadı. Sıralamanın başındaki isim göze çarparken Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mustafa Sarıgül, Fatih Erbakan, Ümit Özdağ, Hüseyin Baş, Muharrem İnce ve Temel Karamollaoğlu'nun ankette aldığı oylar da belli oldu. İşte muhalefet liderlerinin 2022 yılı başarı sıralaması...

MUHALEFET LİDERLERİ ARASINDA BİRİNCİ SIRADA...

ORC traafından yapılan araştırma, 24-30 Aralık 2022 tarihlerinde toplam 5120 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirildi. Anketin sonuçlarına göre birinci sıradaki isim yüzde 40,7 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından ise yüzde 35,6 ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geldi. İki liderin arasındaki fark 5,1 oldu. Diğer muhalefet liderlerinin sıralaması ve ankette aldıkları oylar ise şu şekilde:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 40,7

Meral Akşener: Yüzde 35,6

HDP Eş Başkanları: Yüzde 17,1

Ahmet Davutoğlu: Yüzde 15,8

Ali Babacan: Yüzde 15,2

Mustafa Sarıgül: Yüzde 14,4

Fatih Erbakan: Yüzde 10,5

Ümit Özdağ: Yüzde 10,1

Hüseyin Baş: Yüzde 9,8

Muharrem İnce: Yüzde 6,3

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 4,0

Diğer: Yüzde 2,2

Hiçbiri: Yüzde 6,3