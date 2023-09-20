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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran'a büyük şok! Tüm dünyanın gözü önünde bir anda ayağa kalkarak fotoğrafı açtı... Herkes şaşkına döndü

20.09.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na "Mahsa Emini" eylemi damga vurdu. İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşması sırasında bir anda ayağa kalkarak Mahsa Emini'nin fotoğrafını çıkardı. Erdan, BM yetkilileri tarafından salondan çıkartıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran'a büyük şok! Tüm dünyanın gözü önünde bir anda ayağa kalkarak fotoğrafı açtı... Herkes şaşkına döndü

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşması sırasında Mahsa Emini'nin posteriyle salonda eylem yaptı.

BİR ANDA AYAĞA KALKTI

İsrailli diplomat Erdan, Reisi kürsüde konuşurken, geçen yıl polis nezaretinde hayatını kaybeden İranlı kadın aktivist Emini'nin fotoğrafıyla ayağa kalktı.

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"İRANLI KADINLAR ÖZGÜRLÜĞÜ HAK EDİYOR. ŞİMDİ"

Erdan, Emini'nin fotoğrafının üzerinde "İranlı kadınlar özgürlüğü hak ediyor. Şimdi" yazılı posterle salonda dolaştığı görüntüleri X sosyal medya platformundan paylaştı.

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Paylaşımında, yüzlerce İranlının BM Genel Merkezi dışında gösteri yaparak uluslararası toplumdan yardım istediğini kaydeden Erdan, "gerçek için mücadeleden vazgeçmeyeceğini ve BM'nin ahlaki çarpıklıklarını ortaya sermeyi sürdüreceğini" ifade etti.

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SALONDAN ÇIKARTILDI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Erdan'ın BM yetkilileri tarafından salondan çıkartıldığı görüldü.

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MAHSA EMİNİ GÖSTERİLERİ

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen irşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici öldürülmüş, 100'den fazla da emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.

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(AA-Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Birleşmiş Milletler (BM)

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