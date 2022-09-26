HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Biyometrik fotoğraf sakallı olur mu?

Biyometrik fotoğraf sakallı olur mu?

26.09.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biyometrik fotoğraflar yeni kimlik kartları, uluslararası evlilik cüzdanı, vize, pasaport ve ehliyet gibi belgelerde kullanılmaya başlandı. Resmî kurum ve kuruluşlarda gerekli olan belgelerde biyometrik fotoğraf kullanılması zorunlu hâle geldi. Bu sebeple belgelerin reddedilmemesi için biyometrik fotoğrafların kurallarını bilmek gerekir. Peki, biyometrik fotoğraf sakallı olur mu?

Biyometrik fotoğraf sakallı olur mu?

Biyometrik fotoğraflar belirli ebatlara ve özelliklere sahip olması gerekir. Biyometrik fotoğraflar için Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından bazı standartlar belirlenmiştir. Yüksek kalitede olan, belirli ölçülere ve özelliklere sahip olmalıdır. Biyometrik fotoğraflarda kişinin yüz biyometrisinin tespit edilebilmesi gerekir. Ayrıca yeni tip makinelerde okunabilen kimlik kartlarında da biyometrik fotoğraflar kullanılmaktadır.

Biyometrik fotoğraflar, kişinin kimliğini doğrulamayı sağlayan özelliklerin gösterildiği fotoğraflardır. Bazı özellikleri neticesinde vesikalık fotoğraflardan ayrılır. Pasaport, ehliyet, kimlik gibi resmî belgelerde kişinin kimliğinin tanımlanabilmesi ve ispat edilebilmesi için biyometrik fotoğrafla başvurmalıdır. Bu hususta en önemli olan şeylerden birisi fotoğrafın 6 ay içerisinde çekilmiş olmasıdır.

Biyometrik fotoğraf ölçüleri: Pasaport ve ehliyet için biyometrik fotoğraf ölçüleri nedir?Biyometrik fotoğraf ölçüleri: Pasaport ve ehliyet için biyometrik fotoğraf ölçüleri nedir?

Biyometrik fotoğraf nasıl olmalıdır?

Biyometrik fotoğraflar belirli standartlara sahip olmalıdır. Bu standartlara uygun olmayan fotoğraflar resmi kurum ve kuruluşlar tarafından kabul edilmemektedir. Bu sebeple dikkat edilmesi gereken bazı detaylar mevcuttur. Kadın ve erkek için de ayrı ayrı kuralları olan biyometrik fotoğrafların nasıl olması gerektiğiyle ilgili birkaç madde vermek gerekirse:

  • Kişinin yüzü fotoğrafın tam ortasında olacak şekilde konumlandırılmalıdır.
  • Kadın veya erkekte, numaralı gözlük dışında herhangi bir aksesuar bulunmamalıdır.
  • Kişinin yüzü direkt olarak kameraya doğru olmalıdır.
  • Yüzün hiçbir noktası saç, başörtüsü ve numaralı gözlükle kapatılmamalıdır.
  • Yüzde leke veya iz varsa bunlar makyajla kapatılmamalıdır.
  • Alın ve çene uzunluğu erkeklerde 36 mm, kadınlarda 32 mm şeklinde fotoğrafta konumlandırılmalıdır.
Biyometrik fotoğrafta kulak görünmeli mi?Biyometrik fotoğrafta kulak görünmeli mi?

Biyometrik fotoğraf sakallı olur mu?

Biyometrik fotoğraf çekilirken kişinin sakallı olması herhangi bir sorun teşkil etmez. Biyometrik fotoğraf kişinin yüz biyometrisini tespit etmektedir. Kişinin sakal, bıyık ve favorisi ile fotoğraf çekilmesi bu durumu engelleyici bir durum değildir. Sakal için herhangi bir standart belirlenmemiştir. Ancak bu durum biyometrik fotoğrafın kullanılacağı veya başvurulacağı yere göre değişiklik gösterebilir.

Biyometrik fotoğrafta kişinin yüzü net bir şekilde görünmelidir. Saçlar ya toplu yada yüzü kapatmayacak şekilde durmalıdır. Fotoğrafta zorunlu bir şekilde kullanılan gözlük hariç herhangi bir aksesuar bulunmamalıdır. Ayrıca kişi gülümsemeyerek ağız kapalı bir şekilde olmalı ve mimik yapılmaması gerekmektedir. Biyometrik fotoğrafta sakallı olunması bir sorun yaratmamaktadır.

Biyometrik fotoğrafta saç nasıl olmalı?Biyometrik fotoğrafta saç nasıl olmalı?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arınç'tan gündem yaratacak sözler! "Türkiye için çok faydalı"Arınç'tan gündem yaratacak sözler! "Türkiye için çok faydalı"
En mutlu günleri kana bulandı! Torununun kınasında çatışmada hayatını kaybettiEn mutlu günleri kana bulandı! Torununun kınasında çatışmada hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
biyometrik fotoğraf biyometrik foto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beş yıldızlı otelde katletmişti! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Beş yıldızlı otelde katletmişti! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişme

Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişme

Soyunma odasında büyük kavga! "Dolabın içine soktular"

Soyunma odasında büyük kavga! "Dolabın içine soktular"

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

Her satırı mide bulandırdı! Okul müdüründen iğrenç sözler: Sana tecavüz edeceğim

Her satırı mide bulandırdı! Okul müdüründen iğrenç sözler: Sana tecavüz edeceğim

Ülke bu haberle sarsıldı! Çok sayıda ölü ve yaralı...

Ülke bu haberle sarsıldı! Çok sayıda ölü ve yaralı...

İlginizi Çekebilir

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.