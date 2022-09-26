Biyometrik fotoğraflar belirli ebatlara ve özelliklere sahip olması gerekir. Biyometrik fotoğraflar için Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından bazı standartlar belirlenmiştir. Yüksek kalitede olan, belirli ölçülere ve özelliklere sahip olmalıdır. Biyometrik fotoğraflarda kişinin yüz biyometrisinin tespit edilebilmesi gerekir. Ayrıca yeni tip makinelerde okunabilen kimlik kartlarında da biyometrik fotoğraflar kullanılmaktadır.

Biyometrik fotoğraflar, kişinin kimliğini doğrulamayı sağlayan özelliklerin gösterildiği fotoğraflardır. Bazı özellikleri neticesinde vesikalık fotoğraflardan ayrılır. Pasaport, ehliyet, kimlik gibi resmî belgelerde kişinin kimliğinin tanımlanabilmesi ve ispat edilebilmesi için biyometrik fotoğrafla başvurmalıdır. Bu hususta en önemli olan şeylerden birisi fotoğrafın 6 ay içerisinde çekilmiş olmasıdır.

Biyometrik fotoğraf nasıl olmalıdır?

Biyometrik fotoğraflar belirli standartlara sahip olmalıdır. Bu standartlara uygun olmayan fotoğraflar resmi kurum ve kuruluşlar tarafından kabul edilmemektedir. Bu sebeple dikkat edilmesi gereken bazı detaylar mevcuttur. Kadın ve erkek için de ayrı ayrı kuralları olan biyometrik fotoğrafların nasıl olması gerektiğiyle ilgili birkaç madde vermek gerekirse:

Kişinin yüzü fotoğrafın tam ortasında olacak şekilde konumlandırılmalıdır.

Kadın veya erkekte, numaralı gözlük dışında herhangi bir aksesuar bulunmamalıdır.

Kişinin yüzü direkt olarak kameraya doğru olmalıdır.

Yüzün hiçbir noktası saç, başörtüsü ve numaralı gözlükle kapatılmamalıdır.

Yüzde leke veya iz varsa bunlar makyajla kapatılmamalıdır.

Alın ve çene uzunluğu erkeklerde 36 mm, kadınlarda 32 mm şeklinde fotoğrafta konumlandırılmalıdır.

Biyometrik fotoğraf sakallı olur mu?

Biyometrik fotoğraf çekilirken kişinin sakallı olması herhangi bir sorun teşkil etmez. Biyometrik fotoğraf kişinin yüz biyometrisini tespit etmektedir. Kişinin sakal, bıyık ve favorisi ile fotoğraf çekilmesi bu durumu engelleyici bir durum değildir. Sakal için herhangi bir standart belirlenmemiştir. Ancak bu durum biyometrik fotoğrafın kullanılacağı veya başvurulacağı yere göre değişiklik gösterebilir.

Biyometrik fotoğrafta kişinin yüzü net bir şekilde görünmelidir. Saçlar ya toplu yada yüzü kapatmayacak şekilde durmalıdır. Fotoğrafta zorunlu bir şekilde kullanılan gözlük hariç herhangi bir aksesuar bulunmamalıdır. Ayrıca kişi gülümsemeyerek ağız kapalı bir şekilde olmalı ve mimik yapılmaması gerekmektedir. Biyometrik fotoğrafta sakallı olunması bir sorun yaratmamaktadır.



