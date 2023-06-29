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Bodrum'da otel yangını: Tatilciler panik oldu! Bir anda dumanlar yükselince...

29.06.2023 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde çıkan yangın Kurban Bayramı tatiline gelen yerli turistleri korkuttu. Otelin deposunda çıkan yangında bir anda dumanlar yükseldi, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede depoyu tamamen saran yangında, depo tamamen kullanılamaz hale geldi. Çevrede büyük korku ve paniğe yol açan yangın, ekiplerin uzun süreli çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Bodrum'da otel yangını: Tatilciler panik oldu! Bir anda dumanlar yükselince...

Korkutan yangın, Bodrum ilçesi Kumbahçe Mahallesi Doktor Mümtaz Ataman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına 4 itfaiye aracı ve bir adet Bodrum Belediyesi sulama aracı ile müdahale etti. Kısa sürede otelin deposu tamamen saran yangın, depo içinde bulunan malzemelerle birlikte alev almasıyla büyüdü.

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BÜYÜK KORKU VE PANİK

Depo bir anda alev topuna dönmesiyle tamamen kullanılmaz hale geldi. Depoda bulunan tüm eşyalar yanarken, çevrede büyük bir korku ve panik yaşandı. Otelde kalan yerli turistler panik oldu.

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Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi uzun süre çalışmasının ardından depodaki yangını kontrol altına aldı.

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Söndürülen yangında soğutma çalışması gerçekleştirilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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yangın Muğla Bodrum

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