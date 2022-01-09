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Boğaz'da gemi arızası! Büyükdere'ye demirletildi

09.01.2022 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceuta'dan Zonguldak'a seyir halindeyken Yeniköy dönüşünde makine arızası yaşayan geminin emniyetle Büyükdere'ye demirletildiği bildirildi.

Boğaz'da gemi arızası! Büyükdere'ye demirletildi

Ceuta’dan Zonguldak’a seyir halinde iken İstanbul Boğazı Yeniköy açıklarına makine arızası yapan LECKO isimli gemiye müdahale edildi. İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda Kılavuz Kaptan ve KURTARMA-11 Römorkörü ile müdahale edilen gemi, Büyükdere’ye demirletildi.

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KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ceuta’dan Zonguldak’a seyir halindeyken Yeniköy dönüşünde makine arızası yaşayan LECKO isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptan ve KURTARMA-11 römorkörümüz eşliğinde Büyükdere'ye emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı. (AA)

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