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Bolu'da kahreden olay! Biri çıkmayınca diğerleri de içeri girdi, hayatlarını kaybettiler

26.09.2022 06:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da bir fabrikada arıtma vana odasına arka arkaya giren 3 işçi zehirlenerek hayatını kaybetti, 1 işçi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken AFAD ekipleri ölçüm yaptı. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, "İşçilerden birisi aktarma istasyonu olarak tabir edilen vana odasındaki vanayı kontrol etmek için içeri giriyor. O çıkmayınca diğerleri de üst üste havuza iniyor" dedi.

Bolu'da kahreden olay! Biri çıkmayınca diğerleri de içeri girdi, hayatlarını kaybettiler

Olay, Bolu Gerede'deki bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın arıtma vana odasındaki vanayı kontrol etmek isteyen işçilerden birisi dışarı çıkmayınca 3 işçi arka arkaya içeri girdi. Son giren kişinin baygın halde çıktığını görenler durumu ekiplere haber verdi. Yapılan incelemede 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesi devam ederken bölgede geniş güvenlik önlemi alınıp AFAD tarafından ölçüm yapıldı.

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BİRİ ÇIKMAYINCA DİĞERLERİ DE İÇERİ GİRDİ

Olay, saat 22.50 sıralarında Gerede ilçesi, Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan jelatin fabrikasında arıtma vana odasındaki vanayı kontrol etmek isteyen işçilerden birisi dışarı çıkmayınca 3 işçi arka arkaya içeri girdi. İşçilerden odaya son giren Enes Kayış’ın baygın halde dışarı çıktığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vana odasında bulunan Mutlu Karataş Yasin Başyiğit ve Emrah Deniz’i dışarı çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede odadan çıkarılan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Odada bulunan gazdan etkilenen işçi Enes Kayış ve 3 itfaiye eri ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Enes Kayış’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, itfaiye erlerinin tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi.

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GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan AFAD ekipleri odada yaptıkları ölçümlerde yüksek seviyede Hidrojen Sülfür, Amonyak ve Karbonmonoksit gazı tespit etti. Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından ölen 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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"3 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK"

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “3 vatandaşımızı kaybettik. 1’inin ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Burada personeller vardiyalı çalışıyor. İşçilerden birisi aktarma istasyonu olarak tabir edilen vana odasındaki vanayı kontrol etmek için içeri giriyor. O çıkmayınca diğerleri de üst üste havuza iniyor. İhbar üzerine itfaiye ekiplerimiz olay yerine hızlı bir şekilde intikal ediyorlar. Kuyu yaklaşık 1,5 metre civarında. İçinde 50 santimetre su gözlemleniyor. Nedenleri konusunda AFAD inceleme yapıyor. İtfaiyeci arkadaşlarıma da geçmiş olsun. Fedakarca kuyuya inip işçileri çıkarma konusunda fedakarlık göstermiştir. 3 personelimiz şu anda kontrol altında. Hayati tehlikeleri bulunmuyor. Oksijen takviyesiyle daha rahat nefes almalarını sağlamak için tedavi altındalar” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bolu fabrika
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