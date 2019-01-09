Bolu'da cinayet davasında karar

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, traktörle çarpıp yaraladığı öne sürülen komşusunu 9 ay tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğu gün öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanığa 30 yıl hapis cezası verildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, yaşadığı tartışma sonrası traktörle çarpıp yaraladığı ileri sürülen komşusu Hamdi Beyde'yi (77), 9 ay tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğu Nisan 2017'de öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan Mehmet Akman ile "suçluyu kayırma" ve "delilleri gizleme"den tutuksuz yargılanan S.E, S.E, K.G, ve E.B. ile avukatları ve sanıkların yakınları katıldı.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını hatırlatan mahkeme başkanı, haklarındaki suçlamalara karşı sanıklardan son savunmalarını yapmalarını istedi.

Tutuklu sanık Akman, yazılı savunmasını mahkemeye verdiğini ifade ederek, başka bir savunma yapmak istemediğini söyledi, beraatını talep etti.

Diğer tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak, beraatlerine karar verilmesini istedi.