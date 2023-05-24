Boyun tutulması nasıl geçer? Boyun tutulması egzersizleri ve evde çözüm yöntemleri

Boyun tutulması çoğunlukla sabah uyanıldığında kendini belli eder. Tutulmadan kaynaklı kişiler boyun bölgesinde ağrıyla birlikte acı da hissedebilir. Bu tür tutulmalar gün içerisinde kendiliğinden geçer. Ancak bu süreci azaltmak için bazı egzersizler yapılabilir. Boyun tutulmasına neden olan birçok etken mevcuttur. Bu etkenler ortadan kaldırıldığında bu problemde çözülür. Geçmeyen boyun ağrılarında uzman bir doktordan görüş alınması büyük önem taşır.

Boyun tutulması nedir?

Günlük hayatı olumsuz yönde etkileyen pek çok rahatsızlık vardır. Bu rahatsızlıklar arasında boyun tutulması da yer alır. Boyun kısmında kas, tendon, kemik gibi birçok yapı bulunur. Bu yapılar sayesinde boyun sağa sola kolay bir şekilde döner ve hareket ettirilir. Ancak bazı zamanlarda boyun bölgesinde bulunan kaslar aniden kasılır. Bu kasılmalar kişide ağrı ve acı hissine neden olur. Bu tür kasılmalar boyun tutulması olarak isimlendirilir. Ancak her boyun tutulmasının altında neden kas kasılması olmayabilir. Boyun omuriliğinde meydana gelen fıtıklaşmalar da bu tür boğun tutulmalarına ve ağrılara sebebiyet verebilir. Boyun tutulmasında kişiler boyunlarını sağa ya da sola çevirmede zorlanır. Çevirme hareketinde ciddi bir ağrı hissedilir.

Boyun tutulması neden olur?

Boyun tutulması daha çok sabah uyanıldığında kendini belli etse de bazı durumlarda gün içerisinde de ortaya çıkabilir. Boyun hareketleri kısıtlandığında kişinin sosyal hayatı da büyük ölçüde olumsuz etkilenir. Çoğu boyun tutulması geçicidir ve herhangi bir tedaviye gereksinim duyulmaz. Ancak haftalarca süren ve geçmeyen boyun tutulmalarının dikkate alınması gerekir. Sürenin çok uzun olması altında yatan başka bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Bu yüzden geçmeyen ve çok uzun süren boyun tutulması ve ağrılarında alanında uzmanlaşmış bir ortopedi veya fizik tedavi hekimine danışılması büyük önem taşır. Genel olarak boyun tutulmasının başlıca nedenleri ise şunlardır:

Boynun uzun süre aynı pozisyonda kalması

Yanlış yatış pozisyonu

Spor esnasında boynu zorlayan hareketlerde bulunma

Masa başında saatlerce çalışma

Çok terledikten sonra klima önünde durma

Stres

Ağır kaldırma ve boyun bölgesini zorlayacak işler yapma

Omurgayı zorlayıcı bir pozisyonda durarak cep telefonuna veya bilgisayar ekranına bakma

Boyun bölgesine alınan darbeler

Kafa bölgesine alınan darbeler

Yukarıda sıraladığımız sebepler basit ve geçici boyun tutulmalarını kapsar. Ancak bazı boyun tutulmaları başka hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Bu tür tutulmalara sebep olan unsurlar ise şunlardır:

Boyun fıtığı

Boyun kireçlenmesi

Boğaz enfeksiyonları

Menenjit hastalığı

Eklem enfeksiyonları

Travma

Boyun düzleşmesi

Boyun tutulması belirtileri nelerdir?

Boyun tutulması basit nedenlerden kaynaklı olabileceği gibi başka hastalıklardan dolayı da ortaya çıkabilir. Bunu ayırt etmenin en kolay yolu ise tutulmanın ne kadar sürdüğünü takip etmektir. Boyun tutulması basit sebeplerden ötürü olduğunda çoğunlukla on gün içerisinde geçer. Ayrıca bu tür tutulmalarda ciddi kas zayıflığı ya da şiddetli ağrı görülmez. Ancak bu süre daha fazla uzadığında başka hastalıkların varlığından şüphelenilebilinir. Geçmeyen ve uzun süren boyun tutulmalarına bir de şiddetli ağrı ekleniyorsa vakit kaybetmeden uzman bir hekime danışılması önerilir. Genel olarak boyun tutulmasına işaret eden belirtiler ise şunlardır:

Boyun bölgesinde hissedilen ağrı

Boyun bölgesinde boynu hareket ettirirken hissedilen acı

Boynu sağa sola hareket ettirmede zorlanma

Boyun bölgesinde oluşan ağrının omuz ve kol bölgesine yayılması

Boyun tutulmasıyla birlikte kollarda, parmaklarda ya da omuz bölgesinde uyuşukluk hissi

Bağ ağrısı

Kafayı yukarı ya da aşağı çevirmede zorlanma

Yukarıda sıraladığımız belirtiler boyun kaslarında zedelenme olduğuna işaret eder. Ancak bu belirtiler boyun bölgesinde fıtık gibi bir hastalığın varlığını da gösterebilir. Bir hafta veya on gün içerisinde geçmeyen, hafiflemeyen boyun ağrıları için uzman bir doktora danışılması son derece önemlidir.

Boyun tutulması nasıl geçer?

Boyun tutulmasına neden olan unsurlar basit olabileceği gibi bazı durumlarda ciddi olabilir. Uzun saatler boynu aynı pozisyonda tutmak, tutulmanın en temel nedenlerinden biridir. Ancak bu tür tutulmalar önlem alınmadığında fıtıklaşmaya da sebep olabilir. Boyun tutulmalarının tedavisinde birçok farklı yöntem uygulanır. Bu yöntemlerin başında kasların gevşemesine olanak sağlayan kas gevşetici ilaçlar ve ağrıların azalmasında etkili olan ağrı kesiciler gelir. Ayrıca bunlarla birlikte yine kasların gevşemesinde büyük bit etkiye sahip olan kas gevşetici kremlerde kullanılır. İlaç ve kremlerin çare olmadığı durumlarda fizik tedaviden faydalanılır. Ancak her şeyde olduğu gibi özellikle ilaç kullanımında dikkat edilmesi gerekir. Herhangi bir ilaç kullanmadan önce doktor onayı alınması son derece önemlidir. Çünkü bazı boyun tutulmaları sinir sıkışmasından kaynaklı olabilir. Böyle bir durumda cerrahi işlemlere ihtiyaç duyulabilir.

Boyun tutulması basit sebeplerden ötürü ortaya çıktığında birkaç basit yöntem uygulanarak kısa sürede geçmesi sağlanabilir. Ayrıca boyun tutulması için bitkisel tedavi metotları da mevcuttur. Kekik çayı, zencefil çayı gibi bitki çayları boyun bölgesinde bulunan kasların rahatlamasında büyük bir rol oynar. Bu bitkisel tedavi seçeneklerini uygulamadan önce doktor onayı alınması büyük önem taşır. Boyun tutulmasının giderilmesinde evde de uygulayabileceğiniz bazı metotlar mevcuttur. Boyun tutulması için evde çözüm yöntemleri şunlardır:

Boyun bölgesine sıcak havlu konulması

Doktor onayı alınarak kas gevşetici ilaç kullanımı

Boynu zora sokacak hareketlerden uzak durmak

İstirahat etmek

Ağrıyan bölgeye soğuk kompres uygulamak

Boynu çok zorlamadan hafif esneme hareketleri yapmak

Boyun tutulması egzersizleri nelerdir?

Boyun tutulmasında ortaya çıkan ağrıyı ve acıyı azaltmaktan için hafif egzersizler yapılması önerilir. Özellikle boyun bölgesine yönelik yapılan germe hareketleri, kasılan kasların gevşemesinde büyük bir rol oynar. Boyun tutulması egzersizlerinden biri boynu çok zorlamadan sağa ve sola çevirmektir. Bu hareketler sayesinde boyun bölgesinde yer alan kaslar çalışmaya başlar. Bunun dışında omuzları geriye doğru çevirme hareketi de oldukça etkilidir. Bu hareket de boyun bölgesindeki kasları oldukça rahatlatır. Bu tür egzersizleri yaparken ağrılarda artış gözlemlenirse vakit kaybetmeden alanında uzmanlaşmış bir fizik tedavi hekimine danışılması tavsiye edilir.