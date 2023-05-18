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Bacağa vuran fıtık ağrısı nasıl geçer? Bacağa vuran fıtık ağrısına bitkisel çözüm

15.05.2023 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fıtık ağrısı insanın yaşam kalitesini bozan rahatsızlıklardan biridir. Fıtık, boyunda oluşabileceği gibi bel, göbek gibi bölgelerde de oluşabilen bir hastalıktır. Hemen hemen her yaşta görülebilen bir rahatsızlık olan fıtık, omurlar arasında bulunan disklerin aşınma sonucu yerlerinden kayması olarak tanımlanabilir. Fıtık ağrıları oluşan bölgeye göre farklı yerlere vurabilir. Peki, bacağa vuran fıtık ağrısı nasıl geçer, fıtık ağrısına bitkisel çözüm var mı?

Bacağa vuran fıtık ağrısı nasıl geçer? Bacağa vuran fıtık ağrısına bitkisel çözüm

Fıtık türleri çok fazladır. Ancak en çok görülen fıtık çeşitleri bel, boyun ve göbek fıtığıdır. Her fıtığın kendine has farklı belirtileri vardır. Tedavi edilmediği takdirde insanın hayat kalitesini ciddi şekilde bozan bir hastalık türüdür. Daha çok ileri yaşlarda görülen bir hastalık türü olmakla birlikte pek çok etkenden kaynaklı genç yaşlarda da fıtık hastalığına rastlanır. Her ağrı fıtığa işaret olmayabilir. Bu yüzden geçmeyen ağrılarda uzman bir doktora danışılması önemlidir.

Fıtık ağrısı bacağa vurur mu?

Fıtık ağrısı insanın hayat standardını düşüren bir durumdur. Zamanında müdahale edilmediği takdirde hareket kısıtlılığına yol açabilir. Bacağa vuran fıtık ağrıları çoğunlukla bel bölgesinden kaynaklıdır. Belde toplam beş tane omur ve diskler mevcuttur. Omurlar arasında yer alan diskler bel bölgesini çok zorlamaktan ötürü yıpranmaya başlar. Bu yıpranma sonucunda disk içerisinde jel kıvamında bulunan sıvı çıkar ve omurilik kanalına doğru gider. Bu durum bacaklarda bulunan sinirlere baskı yapar. Bu yüzden bel bölgesinde meydana gelen fıtıklar, bacak bölgesini de etkiler. Bel fıtığına sebep olan pek çok etken vardır. Bu etkenlerden bazıları şunlardır:

  • Uzun saatler hareketsiz kalma
  • Çok ağır şeyler kaldırma
  • Bel bölgesini zorlayacak hareketlerde bulunma
  • Çok fazla doğum yapma
  • Yaşlanma
  • Çok kilolu olma
  • Dejenerasyon

Bel fıtığı dikkate alınması gereken bir durumdur. Fıtık ağrılarına müdahale edilmediğinde ilerleyen dönemlerde daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu yüzden uzun zaman süren ve geçmeyen bel ağrılarında veya bacak ağrılarında mutlaka bir fizik tedavi hekimine ya da beyin ve sinir cerrahına danışılması önerilir.

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Bacağa vuran fıtık ağrısı nasıl geçer?

Bacağa vuran fıtık ağrısının ana kaynağı bel bölgesinde oluşan disk yırtılmalarıdır. Bel bölgesinde meydana gelen fıtıklaşmalar, çoğunlukla kalçada ve bacaklarda ağrılara neden olur. Bu ağrılar bazen hafif seyrederken bazen ise şiddetlenebilir. Şiddetli bacak ağrılarında doktora gidilmesi büyük önem taşır. Ayrıca her bacak ağrısının sebebi fıtıktan kaynaklı olmayabilir. Bel fıtığı kaynaklı bacak ağrılarında kasların güçlendirilmesi büyük önem arz eder. Kaslardaki zayıflama veya güçsüzlük ağrıların daha çok artmasına neden olabilir. Pek çok doktor bu tür ağrılarda gelişi güzel ilaç kullanılmasını tavsiye etmez.

Bel fıtığından dolayı oluşan bacak ağrılarının giderilmesinde en etkili yöntem fizik tedavidir. Fizik tedavide ağrıların azaltılmasına yönelik birçok tedavi metodu uygulanır. Fıtık teşhisi konulduğu takdirde fizik tedavi ve doktor gerekli görürse ilaç kullanımına başlanır. Daha ileri fıtıklarda ise cerrahi işlem söz konusu olabilir. Bu yüzden uykudan uyandıran ve haftalarda süren bacak ağrılarında vakit kaybetmeden alanında uzman olan bir doktora danışılması büyük önem taşır. Bacağa vuran fıtık ağrılarının genel olarak diğer belirtileri ise şunlardır:

  • Sağ veya sol bacakta ya da her iki bacakta da meydana gelen uyuşukluk
  • Bacakları hareket ettirirken artan ağrı
  • Bacak kaslarında güçsüzlük hissi ve çabuk yorulma
  • Bacaklara kramp girmesi

Her bacak ağrısının nedeni bel fıtığı olmayabilir. Romatizmal ya da mekanik bel ağrıları da bacak ağrılarına yol açar. Bu yüzden uzun süren bacak ağrıları ve hareket kısıtlılığında zaman kaybetmeden alanında uzmanlaşmış olan bir fizik tedavi doktoruna danışılması büyük önem arz eder.

Bacağa vuran fıtık ağrısına ne iyi gelir?

Bacağa vuran fıtık ağrılarında kişilerde hareket kısıtlılığı görülebilir. Kişiler bacaklarını kullanmada, hatta yürümede zorluk çekebilir. Bacağa vuran fıtık ağrıları tıp dilinde siyatik ağrı olarak isimlendirilir. Siyatik ağrılar bacaklarda bulunan sinirlere baskı yapar. Bu durum sonucunda bacaklarda hissizlik, karıncalanma hissi, uyuşukluk, yanma gibi durumlar yaşanabilir. Özellikle çok ayakta durmak veya tam tersi çok oturmak fıtıkların oluşmasına zemin hazırlar. Masa başı çalışan kişilerde fıtığa daha fazla rastlanır. Bu ağrıların azaltılması için bazı bitkisel yöntemler mevcuttur. Bacağa vuran fıtık ağrısına bitkisel çözüm olarak aşağıdaki yöntemleri sıralayabiliriz:

  • Fıtıktan dolayı oluşan ağrıların azaltılmasını için kas gevşetici etkisi olan papatya çayı tüketmek
  • Doğal bir ağrı kesici etkisi olan zerdeçalı ağrıyan bacağa sürmek
  • Ağrıyan bölgeye sıcak kompleksi uygulamak
  • Ağrıyan bacak bölgesine sıcak zencefil kökü uygulamak

Yukarıda sıraladığımız bitkisel metotlar, bacağa vuran fıtık ağrılarında uygulanabilir. Ancak her şeyde olduğu gibi herhangi bir uygulama yapmadan önce alanında uzmanlaşmış bir fizik tedavi doktorundan onay alınması önerilir. Bitkisel tedavi yöntemlerini denemeden önce doktor onayı alınması büyük önem arz eder.

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Bacağa vuran fıtık ağrısı için egzersizler

Bacağa vuran ağrıların en temel nedenlerinden biri bel fıtığı hastalığıdır. Ancak her bacak ağrısı bel fıtığı olduğu anlamına gelmez. Bu ağrıların neyden kaynaklı olduğunu öğrenmek için uzman bir fizik tedavi hekimine görünülmesi önemlidir. Ağrıların giderilmesinde fizik tedavi ve ilaç kullanımının yanı sıra egzersiz yapmak da büyük önem taşır. Uzun saatler hareketsiz kalmak hem fıtıkların oluşmasına hem de ağrıların çoğalmasına neden olur. Bu yüzden ağrıların giderilmesine yönelik egzersiz yapılması gerekir. Ancak bu egzersizlerin hekim gözetiminde yapılması son derece önemlidir. Hekim tavsiyesi olmadan yapılan hareketler, bel bölgesini sakatlayabileceği gibi daha ciddi yaralanmalara da yol açabilir. Genel olacak bacağa vuran fıtık ağrısı için egzersizler şunlardır:

  • Düzenli olarak yürüyüş yapmak
  • Bisiklet sürmek
  • Yüzmek
  • Aşırıya kaçmadan düşük tempoda koşmak

Bu egzersizler dışında doktorlar, yatış esnasında bacakları diz bölümünden kırarak karın bölgesine çekilmesini veya bacakların altına yastık koyulmasını tavsiye eder. Bu pozisyonlar omurganın gevşemesinde büyük bir rol oynar.

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