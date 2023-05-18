Ayak mantarı nasıl geçer? Ayak başparmak tırnak mantarı tedavisi nasıl yapılır?

Bakımı ihmal edilmemesi gereken uzuvlarımızdan biri ayaklardır. Ayaklara yeteri kadar özen gösterilmediğinde birtakım deri hastalıkları ortaya çıkar. Bu hastalıklardan en yaygın görüleni ise ayak mantarıdır. Mantar enfeksiyonunun neden olduğu bu mantar türünde ayaklarda ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Ayrıca ayak mantarı bulaşıcı bir deri rahatsızlığıdır. Müdahale edilmediği takdirde başkalarını da kolayca bulaşabilir. Ayak mantarı ile birlikte ayak başparmak tırnak mantarı da görülebilir.

Ayak mantarı neden olur?

Deri hastalıkları arasında yer alan ayak mantarı, mantar enfeksiyonu sonucu ortaya çıkan bir problemdir. Ayak mantarı hem sağlık hem de görüntü açısından kişileri son derece rahatsız eden bir durumdur. Ayrıca bulaşıcı bir hastalık olduğundan kişilerin çok dikkat etmesi gerekir. Ayak mantarında görülen en sık şikâyetlerin başında kaşıntı hissi gelir. Kaşıntıyla beraber ayak tabanında kırmızı döküntüler oluşur.

Ayaklarda görülen bu deri hastalığı kadınlardan ziyade daha çok erkeklerde görülür. Ancak on iki yaşından küçük çocuklarda da görülme ihtimali vardır. Ayakların ayakkabı içerisinde uzun saatler kalması mantar enfeksiyonun oluşmasına zemin hazırlar. Ayrıca tercih edilen ayakkabıların dar ya da küçük olması da bu duruma neden olabilir. Ayak mantarına zemin hazırlayan diğer nedenler ise genel olarak şunlardır:

Ayakların uzun süre hava almaması

Giyilen çorapların ayakları sıkması

Isısı yüksek olan ortamlar

Dar veya sıkı ayakkabı giyilmesi

Bağışıklık sisteminin zayıf olması

Diyabet hastalığına sahip olunması

Kuaför veya güzellik merkezlerinde ayak bakımı için ortak kullanılan pedikür setleri

Banyo yaptıktan sonra ayakların yeterince kurulanmaması

Nemli ortamlar

Havuz veya soyunma kabinlerinde bulunurken ayakları koruyan ayakkabıların kullanılmaması

Ayak mantarı çeşitleri nelerdir?

Ayak mantarı insanı rahatsız eden ve bulaşıcı olan bir deri hastalığıdır. Ayrıca bu mantar enfeksiyonu tekrarlayıcı bir özelliğe sahiptir. Geçmeyen, uzun süren veya tekrarlayan ayak mantarı sorununda kişilerin mutlaka alanında uzman olan bir cildiye doktoruna görünmesi büyük önem taşır. Ayaklarda görülen ayak mantarının pek çok çeşidi bulunur. Ayaklarda görülen ve bulaşıcı bir deri rahatsızlığı olarak bilinen ayak mantarı çeşitleri şunlardır:

İntertriginöz ayak mantar hastalığı: Parmak arası mantarı olarak da bilinen bu ayak mantarı hastalığı, çoğunlukla ayak serçe parmağı arasında görülür. Ayak mantarı türleri arasında en sık bu mantar çeşidine rastlanır. Belirtileri arasında şiddetli kaşıntı, pullanma ve yanma hissi vardır. Ayrıca bu mantar türü, ayak tabanına yayılma riski olan bir türdür. Yayıldığı takdirde bölgede iltihap meydana gelebilir.

Parmak arası mantarı olarak da bilinen bu ayak mantarı hastalığı, çoğunlukla ayak serçe parmağı arasında görülür. Ayak mantarı türleri arasında en sık bu mantar çeşidine rastlanır. Belirtileri arasında şiddetli kaşıntı, pullanma ve yanma hissi vardır. Ayrıca bu mantar türü, ayak tabanına yayılma riski olan bir türdür. Yayıldığı takdirde bölgede iltihap meydana gelebilir. Hiperkerotik ayak mantarı hastalığı: Bir diğer ismi makosen olan bu ayak mantarı türünde ayak derisinde kalınlaşma oluşabilir. Kalınlaşan deri yüzeyinde yarılmalar meydana gelebilir. Belirtileri arasında pullanma, kaşıntı, tahriş ve kuruluk hissi mevcuttur. Müdahale edilmediği takdirde bu enfeksiyon ayağın kenarlarına ve alt kısmına yayılabilir.

Bir diğer ismi makosen olan bu ayak mantarı türünde ayak derisinde kalınlaşma oluşabilir. Kalınlaşan deri yüzeyinde yarılmalar meydana gelebilir. Belirtileri arasında pullanma, kaşıntı, tahriş ve kuruluk hissi mevcuttur. Müdahale edilmediği takdirde bu enfeksiyon ayağın kenarlarına ve alt kısmına yayılabilir. Vezikülobülloz ayak mantarı hastalığı: Kabarcıklı ayak mantarı olarak da tabir edilen bu mantar çeşidinde ayağın alt bölümünde su toplama durumu görülür. Bu sulu kabarcıklar patladığında bu ayak mantarı türü meydana gelir. Müdahale edilmediği zaman ilerleyerek ayağın hem altına hem de üstüne yayılır. Ayrıca parmak aralarında da görülebilir. Bu ayak mantarı türüne nadir rastlanır.

Ayak mantarı nasıl geçer?

Ayak mantarı bulaşıcı olduğu için en erken dönemde tedavi edilmesi gerekir. Zamanında müdahale edilmediğinde enfeksiyon başka yerlere de sıçrayabilir. Mantar enfeksiyonu son derece inatçı bir niteliktedir. Bu yüzden tekrarlama riski de yüksek bir hastalık türüdür. Ayak mantarına ne iyi gelir konusu, bu hastalıktan muzdarip olanlar için önemli bir konudur. Bu deri hastalığının geçmesinde fayda sağlayabilecek bazı metotlar mevcuttur. Ayak mantarına kesin çözüm olarak denenebilecek doğal yöntemler:

Ayaklara kına yakmak

Karbonatlı su içerisinde ayakları bir süre bekletmek

Sirkeli su içerisinde mantarlı olan ayakları bekletmek

Mantardan muzdarip olan ayaklara lavanta yağı sürmek

Çay ağacı yağı kullanarak ayakları yıkamak

Zeytinyağı ve kekik yağı karışımını ayaklara uygulamak

Limon yağı damlatılmış suda ayakları bir süre bekletmek

Önceden ezilmiş sarımsakları mantarlı bölgeye sürüp üzerini kapatarak ortalama yarım saat bekletmek

Yukarıda yer alan bu yöntemler ayak mantarı tedavisinde uygulanır. Ancak her şey de olduğu gibi ayak mantarına kesim çözüm için uzman bir doktora danışılması gerekir. Ayrıca mantar enfeksiyonu için kullanılan ayak mantarı kremi gibi ürünlerin doktor onayı alınmadan kullanılması tavsiye edilmez. Uzun süren ya da başka belirtiler eklenen ayak mantarı sorununda vakit kaybetmeden uzman bir hekime danışılması büyük önem arz eder.

Ayak mantarı tedavisi nasıl yapılır?

Ayak mantarı tedavisi için birçok farklı metot mevcuttur. Uzmanlar konuyla ilgili öncelikli olarak ayak sağlığının korunmasını tavsiye eder. Ayak bakımının ihmal edilmemesi son derece önemli bir konudur. Ayakların her daim temiz tutulması gerekir. Dar ayakkabılardan uzak durmak, ayakları belirli aralıklarda havalandırmak, ayak temizliğine özen göstermek bu mantar enfeksiyonuna yakalanma riskini azaltır. Ayrıca ayakların her gün düzenli olarak yıkanması büyük önem taşır. Bunun yanı sıra duştan sonra ayakların nemli veya ıslak bırakılmaması gerekir.

Mantar enfeksiyonu genel olarak nemli ve sıcak ortamlarda oluşur. Bu yüzden ayakların banyodan sonra iyice kurulanması önemlidir. Ayak mantarı tedavisi alanında uzman olan bir cildiye doktoru tarafından belirlenir. Doktor, mantarın şiddetine göre krem veya ağız yoluyla alınan mantar ilaçları verebilir. Ayak mantarı ile birlikte tırnak mantarı da görülebilir. Özellikle ayak başparmak da daha sık mantar oluşur. Ayak mantarı ile ayak başparmak tırnak mantarı tedavisi benzerdir. Ayak mantarında olduğu gibi yine doktorlar tarafından krem veya ilaç tavsiye edilebilir.

Ayak başparmak tırnak mantarı tedavisi nedir?

Ayak başparmak tırnak mantarı, tırnak plağı ve çevresindeki dokuları etkileyen bir mantar enfeksiyonudur. Genellikle Trichophyton veya Candida türü mantarlar tarafından oluşturulan enfeksiyonlar yaygın olarak görülür. Tırnak mantarı enfeksiyonu, mantar sporlarının tırnak plağına yerleşmesi ve çoğalmasıyla meydana gelir. Bu mantarlar nemli ve sıcak ortamlarda kolayca gelişebilirler. Ayakların sıkı ayakkabılar veya nemli ortamlarla sürekli teması, mantar enfeksiyonunun gelişme riskini artırır. Ayak başparmak tırnak mantarı genellikle tedavi edilmezse ilerleyebilir ve diğer tırnaklara yayılabilir. Bu nedenle belirtileri fark ettiğinizde bir dermatoloğa danışmanız ve uygun tedaviyi başlatmanız önemlidir. Ayak başparmak tırnak mantarı tedavisi şu yöntemleri içerebilir:

Eczanelerden temin edilebilen antifungal (mantar önleyici) kremler, merhemler, spreyler veya losyonlar, mantar enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanılabilir.

Mantar enfeksiyonunun daha ciddi veya dirençli olduğu durumlarda doktorlar genellikle oral antifungal ilaçlar reçete eder.

Tırnak mantarı lazer tedavisi mantar enfeksiyonunu hedef almak için kullanılan bir seçenektir.

Ciddi mantar enfeksiyonları durumunda tırnağın tamamen çıkarılması gerekebilir.

Tedavi sürecinde ayaklarınızı düzenli olarak temizlemek, kuru tutmak ve pamuklu çoraplar giymek gibi basit evde bakım yöntemleri de önemlidir. Ayakkabılarınızı havalandırarak ve antifungal spreyler kullanarak mantarın yayılmasını önleyebilirsiniz.

Tırnak mantarı tedavisi karmaşık olabilir ve başarı oranı bireysel olarak değişebilir. Bu nedenle, en etkili tedavi seçeneğini belirlemek için bir dermatolog veya uzman doktora danışmanız önemlidir.

