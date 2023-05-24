Boğaz iltihabı nasıl geçer? Boğaz iltihabına ne iyi gelir, doğal ve bitkisel tedavisi nedir?

Boğaz iltihabı daha çok soğuk havalarda ortaya çıksa da kimi zaman diğer mevsimlerde de görülebilir. Geniz kısmından gırtlak bölümüne kadar olan alanı etkileyen bu iltihaplanma, kişide ağrıya ve acıya sebep olabilir. Boğaz enfeksiyonu bazı durumlarda basit önlemler alarak kısa sürede geçebilir. Fakat çok uzun süren iltihaplanmalarda kişilerin alanında uzman olan bir kulak burun boğaz hekimine danışması büyük önem taşır.

Boğaz iltihabı neden olur?

Boğaz iltihabı çoğunlukla kış mevsiminde daha sık görülür. Genizden başlayıp gırtlak kısmına kadar yayılan iltihaplanmalar, boğaz iltihabı olarak isimlendirilir. Geniz ile gırtlak bölgesi arasında yutak ve bademcikler vardır. Bu enfeksiyon ile birlikte hem yutak hem de bademciklerde ciddi hasarlar meydana gelir. Boğaz bölgesinde iltihaplanma oldukça can sıkıcı bir durumdur. Kişiye ağrı ve acı vermesinin yanı sıra günlük yaşamını da olumsuz etkiler. Boğaz bölgesinde oluşan bu iltihaplanmalar bazen virüsten bazen de bakterilerden kaynaklıdır.

Boğaz iltihabı tıp dilinde akut tonsillofarenjit adıyla da ifade edilir. Enfeksiyona sebep olan faktör virüs kaynaklıysa çoğunlukla hiçbir müdahaleye gereksinim duyulmadan kendi kendine geçer. Ancak bakteri kaynaklı enfeksiyonlarda doktorlar tedavinin şart olduğunu belirtir. Bakteri kaynaklı boğaz iltihaplanmaları daha çok bademcikleri etkilerken virüs kaynaklı olan enfeksiyonlar yutak kısmını etkiler. Genel olarak boğaz iltihabına neden olan faktörler ise şunlardır:

Virüslerden kaynaklı ortaya çıkan boğaz iltihapları

Bakterilerden kaynaklı ortaya çıkan iltihaplanmalar

Nezle

Soğuk algınlığı

Grip

Suçiçeği hastalığı

Korona virüs

Kızamık hastalığı

Yukarıda sıraladığımız faktörler, boğaz bölgesinde çeşitli enfeksiyonların oluşmasına neden olabilir. İltihaplanmanın virüs mü yoksa bakteriden mi kaynaklı olup olmadığını öğrenmek için uzman bir kulak burun boğaz doktoruna danışılması tavsiye edilir.

Boğaz iltihabına neden olan unsurlardan biri virüs diğeri ise bakterilerdir. Ancak bunlar dışında bağışıklık sisteminin zayıflaması da iltihaplanmaya zemin hazırlayabilir. Virüs kaynaklı boğaz enfeksiyonlarının bulaşma riski yoktur. Fakat bakteri kaynaklı enfeksiyonlarda bulaşma riski yüksektir. Hasta olan kişilerin başkalarıyla temasta bulunması, ortak kullanılan eşyalara dokunma gibi durumlar bu hastalığın başkasına geçişini kolaylaştırabilir. Virüslerden ötürü boğaz bölgesinde meydana gelen enfeksiyonlar çoğunlukla zararsızdır ve hiçbir tedaviye ihtiyaç duyulmadan kendi kendine iyileşebilir. Bakteri kaynaklı iltihaplanmalarda ise tedaviye gereksinim duyulabilir. Bakteriden ötürü ortaya çıkan boğaz iltihaplanmasında ilaç tedavisine başlanabilir. Bu ilaçların doktor onayı almadan kullanılmaması büyük önem taşır. Genel olarak boğaz iltihabı belirtileri ise şöyledir:

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

Yutkunmada zorlanma

Yüksek ateş

Titreme hissi

Burunda tıkanma ve nefes almada zorlanma

Burun akıntısı

Öksürük

Geniz bölgesinde akıntı

Bademciklerde şişlik

İştahsızlık

Mide bulantısı

Mide ağrısı

Kusma

Gözlerde kızarıklık

Halsizlik

Karın ağrısı

Deri üzerinde döküntüler

Kulak ağrısı

Ses kısıklığı

Kötü ağız kokusu

Boyun ağrısı

Gözlerde yaşarma

Bu belirtilerden bazıları virüs kaynaklı iken bazıları ise bakteri kökenli ortaya çıkan boğaz iltihaplanmasına işaret edebilir. Bu belirtilerden herhangi biri görüldüğünde vakit kaybetmeden uzman bir hekime görünülmesi büyük önem taşır. Ayrıca yukarıda sıraladığımız belirtiler yalnızca boğaz enfeksiyondan dolayı olmayabilir. Bazen bu belirtiler daha ciddi hastalıklarına işaret edebilir.

Boğaz iltihabı nasıl geçer?

Boğaz iltihabının öncelikli olarak neyden kaynaklı olduğunu öğrenmek gerekir. Virüslerden ötürü meydana gelen boğaz enfeksiyonlarında çoğu zaman tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Ancak bakteri kökenli enfeksiyonlarda ilaç kullanımı gibi ekstra tedaviye gereksinim duyulabilir. Boğaz iltihabı çoğunlukla ortalama on gün içerisinde düzelir. Ancak bu süreç kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ayrıca bu süre daha da uzayabilir ve kişinin günlük hayatını da etkileyebilir. Bu yüzden boğazda meydana gelen sorunlarda uzman hekime danışılması tavsiye edilir.

Virüslerin neden olduğu iltihaplanmalarda birkaç basit yöntem uygulanabilir. Boğaz iltihabı bitkisel tedavisi için tüketilebilecek bazı bitki çayları ve besinler mevcuttur. Boğaz ağrısında en sık kullanılan besinlerden biri baldır. Adaçayı, zencefilli çay, limon suyu gibi içecekler de boğazda oluşan ağrının ve tahrişin azaltılmasında oldukça etkilidir. Ancak bütün bu bitkisel yöntemleri uygulamadan önce uzman bir hekim görüşünün alınması son derece önemlidir.

Boğaz iltihabı kişiye son derece sıkıntı veren bir durumdur. Çoğunlukla müdahale gerektirmeyen bir durum olmakla birlikte kişinin hayat kalitesini büyük oranda bozar. Boğaz enfeksiyonlarında herhangi bir uygulama yapmadan önce bu enfeksiyonun nedeninin öğrenilmesi gerekir. Her boğaz ağrısı enfeksiyondan kaynaklı olmayabilir. Bu yüzden öncelikli olarak uzman bir kulak burun boğaz doktoruna danışılması büyük önem taşır. Boğaz iltihabında boğaz ağrısı en sık görülen belirtilerin başında gelir. Bu ağrıyı hafifletmek için evde uygulanabilecek bazı yöntemler mevcuttur. Boğaz iltihabı evde doğal tedavisi yöntemlerinden bazıları şunlardır:

Bol bol dinlenmek

Bol bol sıvı tüketmek

Bulunulan ortamın belirli aralıklarla havalandırılması

Tuzlu su ile gargara yapmak

Aşırı sıcak yiyecek ve içeceklerin tüketilmemesi

Aşırı soğuk yiyecek ve içeceklerin tüketilmemesi

Yukarıda sıraladığımız yöntemler evde yapabileceğiniz yöntemler arasında yer alır. Bu yöntemler özellikle virüs kaynaklı boğaz enfeksiyonlarında ağrıların giderilmesinde etkilidir. Ancak her boğaz ağrısı virüsten kaynaklı olmayabilir. Bu yüzden kısa sürede geçmeyen boğaz iltihabı durumlarında vakit kaybetmeden uzman bir hekime danışılması tavsiye edilir. Hekiminiz size en uygun olan tedavi planını belirler ve uygular.

Boğaz iltihabı için hangi antibiyotik kullanılır?

Boğaz iltihabı için birçok farklı tedavi alternatifi mevcuttur. Boğaz iltihaplandığı zaman hem ağrıya hem de acı hissine neden olur. Kişi bu ağrı ve acıdan yutkunmakta zorluk çeker ve hatta konuşmak da dahi zorlanabilir. Virüslerden dolayı ortaya çıkan boğaz iltihaplarında bol sıvı almak ve dinlenmek büyük önem taşır. Ancak bakteriden dolayı oluşan iltihaplanmalarda bol sıvı alımı ve dinlenmeye ek olarak antibiyotik kullanımına ihtiyaç duyulabilir.

Boğaz iltihabı (farenjit veya tonsillit), genellikle viral enfeksiyonlara bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Viral enfeksiyonlar genellikle kendiliğinden geçer ve antibiyotik tedavisi gerektirmez. Ancak, boğaz iltihabı bakteriyel bir enfeksiyon kaynaklıysa ve doktor tarafından doğrulandıysa, antibiyotik tedavisi düşünülebilir. Boğaz iltihaplanmasında doğru teşhis ve tedavi için mutlaka uzman bir kulak burun boğaz doktoruna danışılması gerekir. Ayrıca ilaç kullanımında doktor onayının alınması son derece önemlidir.

