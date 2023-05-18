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Basur memesi nasıl geçer? Dış basur memesi kendiliğinden geçer mi?

15.05.2023 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basur memesi insana son derece sıkıntı ve rahatsızlık veren bir durumdur. Makat bölgesinde birçok etkene bağlı şişlik meydana gelir. Bu şişlikler basur memesi bir diğer adıyla hemoroid olarak adlandırılır. Basur memesi cinsiyet fark etmeksizin herkeste ve her yaşta görülebilen bir hastalıktır. Müdahale edilmediği takdirde kişilerin sosyal hayatını ciddi şekilde etkileyebilir. Peki, basur memesi nedir, nasıl geçer?

Basur memesi nasıl geçer? Dış basur memesi kendiliğinden geçer mi?

Basur memesi bir diğer ismiyle hemoroid, tedavi edilmediğinde kişiye ciddi sıkıntılar yaratabilir. Basur memesine sebep olan birçok unsur vardır. Ayrıca makat bölgesinde görülen her şişlik basur olduğu manasını taşımaz. Basur memesi oluştuğunda ve müdahale edilmediğinde makat bölgesinde ağrılara yol açabilir. İki tür basur hastalığı vardır. Bunlardan biri makatın iç kısmında oluşan basur memesi, diğeri ise makatın dış kısmında oluşan dış basur memesidir.

Basur memesi nedir?

Makat bölgesinde oluşan şişlikler, basur memesi olarak tanımlanır. Makat çevresinde bulunan toplardamarlar zorlama gibi sebeplerden kaynaklı bir süre sonra genişlemeye başlar. Bu damarlar genişledikçe makattan aşağı doğru sarkar ve ortaya şişlik çıkar. Bu şişlikler basur yani hemoroid olarak isimlendirilir. Ayrıca bu şişlikler elle de hissedilebilir ve insanı çok rahatsız eder.

Basur hastalığı geçici olabileceği gibi müdahale edilmediğinde kalıcı da olabilir. Hemoroid hastalığı toplam dört evreden meydana gelir. Bir ve ikinci evrelerde tedavi daha kolayken üçüncü ve son evrede cerrahi işleme gereksinim duyulabilir. Makat bölgesinde şişlik hissedildiğinde vakit kaybetmeden alanında uzmanlaşmış bir genel cerrahi doktoruna danışılması büyük önem taşır. Basur memesinin olduğuna işaret eden diğer belirtiler ise şunlardır:

  • Makat bölgesinde kaşıntı hissi
  • Makat bölgesinden parlak renkte kan gelmesi
  • Makat bölgesinden akıntı gelmesi
  • Makat bölgesinde tahriş
  • Makat bölgesinde tokluk hissi
  • Tuvaletini yaparken zorlanma ve bölgede ağrı hissi

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Basur memesi neden olur?

Basur memesi tedavi edilmediğinde kişiyi çok daha fazla rahatsız eder ve sosyal hayatının da olumsuz etkilenmesine neden olur. Basura neden olan birçok etken bulunur. Makat bölgesinde yer alan damarlar çeşitli nedenlerden ötürü birbirlerine dolandığında basur sorunu ortaya çıkar. Boşaltım sistemiyle ilgili olan bu problem tedavi edilmediğinde daha büyük sağlık sorunlarına yol açabilir. Makat bölgesinde meydana gelen basur hastalığına sebep olan faktörler ise şunlardır:

  • Kabızlık problemi
  • Lif ağırlıklı beslenmeme
  • Tuvalette uzun saatler oturma
  • Uzun süre oturma veya ayakta durma
  • Hareketsiz yaşam
  • Hamilelik
  • Tuvalette çok ıkınma
  • Ağır eşyaları itme ya da kaldırma
  • Obezite

Basur memesi nasıl geçer?

Hemoroid hastalığı tedavi edilmesi gereken hastalıklardan biridir. Makat bölgesinde kaşıntı, akıntı, ele gelen şişlik, kanama gibi durumlar yaşandığında vakit kaybetmeden genel cerrahi uzmanına gidilmesi tavsiye edilir. Erken dönemde müdahale edildiğinde basurlar küçülebilir. Ancak geç dönemde cerrahi işlemlere ihtiyaç duyulabilir. Toplamda iki farklı basur memesi vardır. Bunlardan biri makatın iç bölümünde görülür ve oluşan şişlikler elle hissedilmez. Ancak tuvalet esnasında tuvalet kâğıdına bir miktar kan gelebilir. Diğeri ise makatın dış kısmında oluşan basur memesidir. Bu memeler dış basur memesi olarak da ifade edilir. Bu basur memeleri elle kolaylıkla hissedilir. Ayrıca kaşıntı, yanma ve kanama olabilir. Basur memesinin giderilmesinde birçok farklı tedavi seçeneği mevcuttur. Bu tedavi yöntemleri genel olarak şunlardır:

  • Lazer tedavisi
  • İlaç tedavisi
  • Skleroterapi
  • Band ligasyon

Yukarıda sıraladığımız tedavi yöntemleri ameliyatsız yöntemler arasında bulunur. Ancak basur memesi bu yöntemlerle tedavi edilemediğinde cerrahi işlemler devreye girebilir. Hangi yöntemin daha iyi sonuçlar vereceği doktorlar tarafından belirlenir.

Dış basur memesi kendiliğinden geçer mi?

Dış basur memesi adından da belli olduğu üzere makat bölgesinin dış kısmında meydana gelir. Makat bölgesinin dışında olan basur memeleri kendini şişlik, kaşıntı veya kanama gibi belirtiler ile gösterir. Dış basur memesinin kendiliğinden yol olması gibi bir durum söz konusu değildir. Tedavi edilmediği sürece kişiye daha büyük sıkıntılar verir. Hatta kişinin sosyal hayatını etkilediği için öz güven eksikliğine de neden olur. Dış basur memesinin kendi kendine geçmesini beklemek doğru değildir. Dış basur memesi nasıl iner bu noktada önemli bir konudur.

Öncelikli olarak iç basur memesi ile dış basur memesi arasında farklar vardır. İç basur hastalığında memeler iç kısımda oluşur ve kolay kolay ele gelmez. İç basur ve dış basur memelerinin tedavisinde çoğunlukla ameliyatsız metotlar tercih edilir. Ameliyatsız işlemlerde kişiler aynı gün taburcu edilir. Ancak ameliyatsız yöntemlerin yeterli olmadığı durumlarda cerrahi işleme başvurulabilir. Ayrıca insana rahatsızlık vermeyecek kadar küçülmesi için bazı ilaçlar ve merhemler kullanılır. Tüm bu ilaç ve merhem kullanımının doktor gözetiminde olması büyük önem taşır. Ayrıca basur memelerinin yumuşaması ve küçülmesi için sıcak su banyosu önerilir.

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Hamilelikte basur memesi nasıl küçülür?

Basur memesine sebep olan birçok faktör vardır. Bu faktörlerden biri de gebeliktir. Gebelikte kabızlık sorunu daha sık yaşanır. Bu durum kronikleştiği zaman tuvalete çıkmada zorlanılır ve bu durum makat bölgesinde basur memesi oluşmasına yol açar. Ayrıca gebelik döneminde rahim büyümeye başlar ve bu durum pelvis duvarıyla birlikte damarlara baskı yapmaya başlar. Bu baskı neticesinde de hemoroid problemi ortaya çıkar. Kadın doğum uzmanlarına göre basur memesi sorunu gebeliğin üçüncü ayından itibaren görülmeye başlar. Hamilelikte ilaç kullanımı çok acil bir durum olmadığı sürece önerilmez. Bu yüzden gebelikte basur memesini küçültmek için kabız olmamaya özen gösterilmeli, hareket etmeli ve makat bölgesinin temizliğine dikkat edilmelidir.

Bölgede oluşan basur memelerini küçültmek için ılık su banyosu yapılabilir ve rahat oturabilmek için basur minderi tercih edilebilir. Memelerin şişliğini yumuşatmak için ise nemlendirici kremler kullanılabilir. Tüm bu yöntemlerin doktor kontrolünde uygulanması büyük önem taşır. Eğer gebelik döneminde basur memeleri çok sık kanıyorsa, bölgede şiddetli ağrı hissediliyorsa, baş dönmesi ya da ciddi bitkinlik durumları yaşanıyorsa vakit kaybetmeden doktora danışılması gerekir.

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