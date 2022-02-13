BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, gençlik kolları toplantısında Duman grubunun "Senden Daha Güzel" şarkısını söyledi

Bağımsız Türkiye Partisi Gençlik Şöleni'nde yaşananlar sosyal medyaya damga vurdu. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, toplantıda “Çıkarın telefonları” diyerek sahneye çıktı. Baş, sahnede ünlü rock müzik grubu Duman'ın "Senden Daha Güzel" adlı şarkısını seslendirdi.
İlginç görüntülere sahne olan anlar, Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul Gençlik Kolları Twitter hesabından "Genel Başkanımız "Çıkarın telefonları" deyince biz" mesajıyla paylaşıldı.
Genel Başkanımız “Çıkarın Telefonları” deyince biz ????@huseyinbas_BTP pic.twitter.com/RDxNIkjcWm— BTP İstanbul Gençlik Kolları (@btpgenclik) February 13, 2022