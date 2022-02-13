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  4. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, gençlik kolları toplantısında Duman grubunun "Senden Daha Güzel" şarkısını söyledi

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, gençlik kolları toplantısında Duman grubunun "Senden Daha Güzel" şarkısını söyledi

13.02.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin gençlik kolları toplantısında "Çıkarın telefonları" diyerek sahne çıktı. Hüseyin Baş'ın ünlü rock müzik grubu Duman'ın "Senden Daha Güzel" adlı şarkısını seslendirdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, gençlik kolları toplantısında Duman grubunun "Senden Daha Güzel" şarkısını söyledi

Bağımsız Türkiye Partisi Gençlik Şöleni'nde yaşananlar sosyal medyaya damga vurdu. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, toplantıda “Çıkarın telefonları” diyerek sahneye çıktı. Baş, sahnede ünlü rock müzik grubu Duman'ın "Senden Daha Güzel" adlı şarkısını seslendirdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

İlginç görüntülere sahne olan anlar, Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul Gençlik Kolları Twitter hesabından "Genel Başkanımız "Çıkarın telefonları" deyince biz" mesajıyla paylaşıldı.


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