Bu 4 kuralı bozmayın! İlişkideki taşları yerinden oynatan bu kalıplara dikkat edin

İlişkiler iki kişinin birbirine saygı, sevgi ve sadakat duyması sonucunda uzun ömürlü olur. Bunların yanında ise bireylerin öz saygısını ve kendi kurallarını da yitirmemesi gerekir. İşte kulağınıza küpe olacak 4 ilişki tüyosu...

ZORLA SEVGİ OLMAZ

Herkes, karşısındaki kişinin sevgisine karşılık vermek zorunda değildir. Bir kişiye aşık olmanız mutlu bir ilişki için her zaman yeterli olmaz. Başkalarının duygularına ve seçimlerine saygı duymalısınız. Şartların iki tarafta da eşit olduğu ilişki modelleri daha sağlıklı temelleri ifade eder.

SEVİYORSANIZ BUNU GÖSTERİN

Sevgi dünyadaki en masum ve temiz duygulardan biridir. Bu nedenle bir kişiyi gerçekten seviyorsanız bunu göstermekten çekinmeyin. Karşınızdaki kişinin duygularına değer vererek sevginizi ona hissettirin.

HER ŞEYDEN ÖNCE KENDİNİZİ SEVİN

Kişisel gelişim kitaplarını okumayı seviyorsanız mutlaka bu cümleye denk gelmişsinizdir. Kulağa klişe gibi gelse de aslında bu cümle tamamen doğrudur. Eğer bir kişi kendisini sevmezse ve saygı göstermiyorsa sağlıklı bir ilişki yürütmesi mümkün olmaz. Kendini sevmek bencillik değildir. İstek, arzu ve duygulara saygı duymayı ifade eder. Karşınızdaki kişiye kayıtsız şartsız bir şekilde itaat etmeyin. Kendinizi sevmeyi bilirseniz, diğer insanlara da sevgi ve saygıyla yaklaşırsınız ve partnerinize asla onların iradesine karşı bir şey yaptırmazsınız.

BİTEN BİR İLİŞKİYİ KABUL EDİN

Bu madde aslında uzun ilişkilerde yapılan en yaygın hatadır. Çünkü uzun yıllar devam eden birliktelikler bir noktadan sonra bağımlılğa dönüşür. Taraflar duyguları ne olursa olsun boşlukta hissetmemek için kötü giden ilişkilerini devam ettirmek ister. Ancak zaman içinde insanların duygularının değişebileceğini kabul edin ve hayatta en değerli şeyin zaman olduğunu kabullenin. Bu noktada toksik bir hale dönüşen ilişkiniz için daha fazla zamanınızdan çalmayın.



