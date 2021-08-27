KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. AŞK - CİNSELLİK
  4. Bu 4 kuralı bozmayın! İlişkideki taşları yerinden oynatan bu kalıplara dikkat edin

Bu 4 kuralı bozmayın! İlişkideki taşları yerinden oynatan bu kalıplara dikkat edin

27.08.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkili ilişkiler oldukça karmaşık yapıda ilerler. Taraflara bağlı olarak aslında her ilişkinin yapısının farklı olduğunu vurgulamak gerekir. Ancak temelde ilişkiler büyük bir çoğunlukla birbirine benzer. Bu nedenle ilişkinin 4 temel kuralını bilmeniz sağlıklı bir birlikteliğin formülüdür. Sizler için bu kuralları derledik.

Bu 4 kuralı bozmayın! İlişkideki taşları yerinden oynatan bu kalıplara dikkat edin

İlişkiler iki kişinin birbirine saygı, sevgi ve sadakat duyması sonucunda uzun ömürlü olur. Bunların yanında ise bireylerin öz saygısını ve kendi kurallarını da yitirmemesi gerekir. İşte kulağınıza küpe olacak 4 ilişki tüyosu...

ZORLA SEVGİ OLMAZ

Herkes, karşısındaki kişinin sevgisine karşılık vermek zorunda değildir. Bir kişiye aşık olmanız mutlu bir ilişki için her zaman yeterli olmaz. Başkalarının duygularına ve seçimlerine saygı duymalısınız. Şartların iki tarafta da eşit olduğu ilişki modelleri daha sağlıklı temelleri ifade eder.

SEVİYORSANIZ BUNU GÖSTERİN

Sevgi dünyadaki en masum ve temiz duygulardan biridir. Bu nedenle bir kişiyi gerçekten seviyorsanız bunu göstermekten çekinmeyin. Karşınızdaki kişinin duygularına değer vererek sevginizi ona hissettirin.

Nasıl 'Seni seviyorum' denir? İşte sevdiğin kişiye açılmanın en kolay yoluNasıl 'Seni seviyorum' denir? İşte sevdiğin kişiye açılmanın en kolay yolu

HER ŞEYDEN ÖNCE KENDİNİZİ SEVİN

Kişisel gelişim kitaplarını okumayı seviyorsanız mutlaka bu cümleye denk gelmişsinizdir. Kulağa klişe gibi gelse de aslında bu cümle tamamen doğrudur. Eğer bir kişi kendisini sevmezse ve saygı göstermiyorsa sağlıklı bir ilişki yürütmesi mümkün olmaz. Kendini sevmek bencillik değildir. İstek, arzu ve duygulara saygı duymayı ifade eder. Karşınızdaki kişiye kayıtsız şartsız bir şekilde itaat etmeyin. Kendinizi sevmeyi bilirseniz, diğer insanlara da sevgi ve saygıyla yaklaşırsınız ve partnerinize asla onların iradesine karşı bir şey yaptırmazsınız.

BİTEN BİR İLİŞKİYİ KABUL EDİN

Bu madde aslında uzun ilişkilerde yapılan en yaygın hatadır. Çünkü uzun yıllar devam eden birliktelikler bir noktadan sonra bağımlılğa dönüşür. Taraflar duyguları ne olursa olsun boşlukta hissetmemek için kötü giden ilişkilerini devam ettirmek ister. Ancak zaman içinde insanların duygularının değişebileceğini kabul edin ve hayatta en değerli şeyin zaman olduğunu kabullenin. Bu noktada toksik bir hale dönüşen ilişkiniz için daha fazla zamanınızdan çalmayın.

İlişkinizin sağlıklı olmasını istiyorsanız bu konuları üçüncü kişilerle konuşmayınİlişkinizin sağlıklı olmasını istiyorsanız bu konuları üçüncü kişilerle konuşmayın


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Korkunç olay! Buzağıyı yedi, midesi patladıKorkunç olay! Buzağıyı yedi, midesi patladı
Bu konuları yakın çevrenizle konuşmayın! Yoksa ilişkiniz...Bu konuları yakın çevrenizle konuşmayın! Yoksa ilişkiniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Skandal olay! "Karım 'Dayım' diye sevgilisini eve aldı aylarca..."

Skandal olay! "Karım 'Dayım' diye sevgilisini eve aldı aylarca..."

Olay sözler: Seks kasedini çıkaran adama...

Olay sözler: Seks kasedini çıkaran adama...

Öpüşürken göğsü açıldı! Herkes o soruyu sordu

Öpüşürken göğsü açıldı! Herkes o soruyu sordu

Özgüven ve cesaret duygusu artabilir!

Özgüven ve cesaret duygusu artabilir!

Elleriniz, ayaklarınız sürekli üşüyorsa dikkat!

Elleriniz, ayaklarınız sürekli üşüyorsa dikkat!

Cildiniz kuruyorsa, yaz aylarına dikkat! Pul pul dökülüyor

Cildiniz kuruyorsa, yaz aylarına dikkat! Pul pul dökülüyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kaos ve krizlere dikkat!

Kaos ve krizlere dikkat!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bugün ay boşlukta ilerliyor!

Bugün ay boşlukta ilerliyor!

Bugün yeni kazanç yolları keşfedebilirsiniz!

Bugün yeni kazanç yolları keşfedebilirsiniz!

Bugün sizleri neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizleri neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.