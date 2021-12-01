Bu aralar bütün ünlülerin giydiği kovboy çizmelerinden arayanlara öneriler

Sivri burnu, estetik duruşu ve rahatlığıyla herkesi kendine hayran bırakan kovboy çizmeleri; son dönemlerde oldukça revaçta. Eski kovboy filmlerinden hatırladığımız çizmeler; işte, okulda, sokakta, neredeyse her yerde karşımıza çıkıyor. Sadece günlük kullanımda değil, vintage veya bohem gelinliklerle kombinlendiğinde bile harika bir stil yaratan kovboy çizme modellerini sizin için listeledik.

1. Bu çizmeler, dolabınızın vazgeçilmezi olacak!

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Siyahın asaleti ve şık duruşuyla kıyafetlerinize bambaşka bir hava katacak ilk önerimizle karşınızdayız! Üzerinde bulunan nakışlarıyla oldukça şık bir tarz yaratan FootCourt Kovboy Çizmeleri, dolabınızın vazgeçilmezleri arasında yerini almak için bekliyor. İç ve dış malzemesi deriden yapılan çizmeler, dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor. Kısa topukları ise tarzına daha kadınsı bir dokunuş yapıyor. Bu iddialı çizmeleri özellikle dar, diz altı elbiseler veya paçası kıvrılmış kot pantolonlarla bir araya getirerek mükemmel kombinler yaratabilirsiniz.

Bu güzel ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Her tarza uygun bir model

Batı tarzında kovboy çizme modellerini tercih edenler için Rocket Dog Satire harika bir ürün. Kısa görünümü ve klasik tarzıyla listemize ilk sıralardan giren model, siyah ve kahverengi olmak üzere iki farklı seçenekle satışa sunuluyor. Üstelik iki rengi de mükemmel görünüyor. Yanlarında bulunan kemer detayları ve kısa topuğuyla şık bir görünüm sağlıyor. Rahat olması ve bütçenizi çok sarsmaması, bu modeli kovboy çizmeleri arasında farklı bir yere koyuyor. Rocket Dog Satire'i günlük kombinlerinizi taçlandırmak için kullanabilirsiniz.

Bu bütçe dostu çizmeyi daha detaylı olarak inceleyebilmeniz için linki buraya bırakıyoruz.

3. Siyah ve beyazın cazibesine karşı koyamayacaksınız

Son zamanlarda sanatçılar, sahne kıyafeti olarak çoğunlukla retro parçaları tercih ediyor. Bu tarza en uygun ayakkabılar ise tabii ki kovboy çizmeleri! Siz de sahne ışıklarını üzerinizde toplamak istiyorsanız göz kamaştıran tasarımıyla listemizde bir kez daha yer alan FootCourt markasının bu modeline göz atabilirsiniz. Siyah ve beyaz renklerinin ahengini üzerinde taşıyan çizmeleri mini elbiselerle kombinleyebilirsiniz. Bilek kısmında bulunan kemeri ve zincir detayları ile tarzınıza sıra dışı bir dokunuş yapabilirsiniz. El yapımı olan ve gerçek deriden üretilen bu çizmeye dolabınızda kesinlikle yer açmalısınız!

Şık desenleriyle göz dolduran çizme modelini daha detaylı olarak incelemek için linke buradan ulaşabilirsiniz.

4. Bu çizmenin nakış detayları bir harika!

HKM Softy Cow Kovboy Çizmesi, iki farklı rengi ve şık görünümüyle listemize girmeyi sonuna kadar hak ediyor. Üzerinde bulunan işlemeleri ile özgün tarzını konuşturan bu çizmeler sayesinde kışlık veya yazlık elbiselerle çok şık kombinler oluşturabilirsiniz. Dış ve iç astarı kaliteli deriden üretilen bu kovboy çizmeleri, rahat ve sağlam yapısıyla vazgeçilmeziniz olur. Su geçirmez özelliği ile HKM Softy Cow Kovboy Çizmesi'ni her türlü hava şartlarında kullanabilirsiniz.

Stilinize harika bir dokunuş yapacak çizmeleri buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

5. İddialı bir tarza ne dersiniz?

Ünlüler, en çok göz kamaştıran tasarımlarıyla "Ben buradayım!" diyen kovboy çizme modellerini tercih ediyor. Özellikle nakışlı çizmelerin modası asla geçmiyor. Elara Kovboy Çizmeleri dolabında farklılık arayanların da vazgeçilmezi oluyor. Kırmızı, gri ve lacivert renkli giyim ürünleriyle göz kamaştıran kombinler oluşturmanıza imkan tanıyor. Mini siyah elbiselerle harika görünen bu çizme, ince işlemeleriyle de şık ve özgün bir görünüm sağlıyor. Deriden imal edilen ürün, kaliteli yapısıyla sağlamlığı garanti ediyor. Üstelik fiyat olarak da çok uygun!

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6. Kahverengi süet şıklığı, tarzınızı tamamlasın

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2021-2022 sonbahar kış modasına çok uygun bir kovboy çizme modeli önerisi daha geliyor. FootCourt Kahverengi Süet Detaylı Kovboy Çizmesi, üretiminde iki farklı materyalin kullanılmasıyla hoş bir tarz yakalıyor. Bileklerinde bulunan taşlı kemer detayları ise size daha şık bir duruş sunuyor. Mavi ve lacivert dar kotlarla; siyah taytlarla; beyaz, turuncu ve kahve tonlarındaki elbiselerle muhteşem kombinler yaratıyor. Gündelik hayatta, işe giderken veya davetlerde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir tarz sunuyor.

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7. Her kombininize yakışacak bir ürün

Rahatlığıyla öne çıkan Elara Kovboy Çizme, dolabınızda mutlaka yer açmanız gereken parçalar arasında bulunuyor. Özellikle özgün stillerini yansıtmayı sevenler için tasarlanan bu çizmeler, şık tasarımıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. Siyah elbiseler ve mavi kotlarla mükemmel kombinler oluşturuyor. Üstelik gün boyu ayakta durmanız gerekse dahi sizi yormuyor. Özel bir bakıma ihtiyaç duymayan bu ürün, kolay bir kullanım sunuyor. Kaymayan ve kaliteli malzemeden yapılan blok tabanları sayesinde yağışlı havalarda da rahatlıkla giyilebiliyor. Ayrıca bohem ve vintage kıyafetlerle kombinlendiğinde sıra dışı bir görünüm sağlıyor.

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8. Bu çizmelerin paça detaylarına bayılacaksınız!

İddialı duruşlarını yansıtmayı seven stil sahibi kadınlar için tasarlanan bir çizme modeliyle daha karşınızdayız! Western tarzıyla modaya damgasını vuran Mole Negro Bej Kovboy Çizme, listemizde olmayı sonuna kadar hak ediyor. Paçalı tarzıyla ve dizlerin biraz altında biten modeliyle göze çarpıyor. Bej renkli modelin yanı sıra siyah ve kahverengi seçenekleri de bulunuyor. Farklı modeliyle klasik kovboy çizmelerinden ayrılan ürün, 8 cm'lik topuğuyla boyunuzu daha uzun gösteriyor. Yılan derisi tasarımıyla size daha gösterişli bir duruş sunan çizme, soğuk havalarda ayaklarınızı sıcacık tutuyor.

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9. Püsküllü modellerle kendi tarzınızı yaratın

Sonbahar kış modasına uygun ve özgün tarzınızı yansıtmanızı sağlayacak çok özel bir öneriyle listemize devam ediyoruz. Lavi Shoes Kovboy Çizmesi, püskül detayları ve modern görünümüyle her tarza uyum sağlıyor. Mini ve midi eteklerle, kışlık elbiselerle harika kombinler oluşturuyor. Kaliteli suni deriden imal edilen ürün, sağlamlığı da beraberinde getiriyor. 7 cm topuk yüksekliğiyle boyunuzu daha uzun gösteriyor ve ergonomik tasarımıyla yürürken sizi zorlamıyor. Rahat yapısı ile gün boyu konfor sunuyor.

Her dolapta yer alması gereken bu püskül detaylı çizmenin linkine buradan ulaşabilirsiniz.

10. Körüklü çizmenin duruşu bile bir başka!



Yaz-kış demeden giyebileceğiniz bir ürün önerisiyle karşınızdayız. "Yazın çizme mi giyilir?" demeyin! Muggo Kovboy Çizmeleri; sadece kışlık kıyafetlerinizle değil, yazlık elbiseleriniz ve şortlarınızla da mükemmel kombinler oluşturuyor. Körüklü modeli ve kahverengi tonlarıyla uzun kollu triko elbiselere de çok yakışıyor. Tamamen elde üretilen bu çizmeler; yumuşak, antibakteriyel ve ortopedik iç tabanı ile rahatlığı da yanında getiriyor. Su geçirmez özelliği sayesinde yağmur çamur demeden kullanılabiliyor. Modası asla geçmeyen bu model, kaliteli yapısıyla fiyatını sonuna kadar hak ediyor.

Dört mevsim giyebileceğiniz bu harika çizmeleri daha yakından incelemek isterseniz sizin için linki buraya bırakıyoruz.

