Bu davranışlar yoksa dikkat! Erkek arkadaşınızın sizi sevdiğinin kanıtı, Erkek arkadaşın sevdiği nasıl anlaşılır?

İlişkinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için bazı şartların tam olması gerekiyor. Bu şartların temelinde sevgi ve saygı yer alıyor. İlişkide sevgi bitince iki tarafta da çeşitli sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Eğer ki erkek arkadaşınızın size karşı olan sevgisinin bittiğini düşünüyorsanız aşağıda yer alan hareketlerine dikkat edebilirsiniz. Wikihow’da yayınlanan içerikte erkek arkadaşınızın size olan davranışları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

DÜŞÜNCELERİNE SAYGILI VE İLGİLİ YAKLAŞIYORSA

Erkek arkadaşın seni gerçekten seviyorsa sana karşı ilgili olur. Seninle aynı fikirde olmadığında bile düşüncelerine saygı duyar. Sevdiğin veya sevmediğin şeylere dikkat eder ve elinden geldiğince ihtiyaçlarını karşılar. Hayatınla ilgili sana soru soruyor mu? Duygularını ve düşüncelerini gerçekten önemsiyor mu? Gibi sorular erkek arkadaşının ilgisini ölçmeni sağlayacaktır.

FEDAKARLIKLAR YAPIYORSA

Erkek arkadaşın sana saygı duyuyorsa sen ondan talep etmediğin halde bazı fedakârlıklar yapacaktır. Kendisinin çok ilgisini çekmeyen ama senin sevdiğini bildiği bir filme gitmek gibi küçük bir fedakârlık ya da daha büyük fedakârlıklar olsun fark etmez; bu tarz davranışlarda bulunması erkek arkadaşının seni gerçekten sevdiğini gösterir. Gerçek fedakârlık “Sen benim için bunu yaparsan ben de senin için şunu yaparım,” demek değildir. Bu, bir müzakere değildir. Fikir ayrılıklarında, kendisinin haklı olduğu konusunda ısrar ediyor mu? Ya da son sözü senin söylemene razı mı?

DOKUNMAKTAN KAÇINMIYORSA

Aşık olan birçok kişi ilgilendikleri kişiye cinsellik olmadan da dokunma ihtiyacı hissederler. Sana dokunmaya ilgili görünüyor mu? Sana dokunmak ilgisini çekiyor mu? Başkalarının yanında dokunmak sevgiyi başkalarına gösterme yoludur ve dünyaya bu kişinin seninle ilgilendiğini gösterir

ÇEVRESİYLE ZAMAN GEÇİRMENİ İSTİYORSA

Erkek arkadaşın seni ailesi ve arkadaşlarıyla bir araya getirmeyip sadece kendine saklamak istiyorsa seni gerçekten sevmiyor demektir. Seni gerçekten seviyor olsa seni hayatının her noktasına dâhil eder.

ÇEVRENDEKİLERLE İLGİLİYSE

Seni seven biri ailene ve arkadaşlarına karşı da ilgili olur. Onlardan hoşlanmasa da sen istersen onlarla zaman geçirmeye istekli olur.

İSTEKLERİNE KARŞI HEVESLİYSE

Seni seven biri hiç ilgilenmediği şeyler olsa bile senin ondan istediğin şeyleri yapmaya çalışır. Örneğin, sen sevdiğin için bazı restoranlarda yemek yer ya da sırf sen istedin diye kültürel etkinliklere katılır. Tüm etkinliklerinizin onun ilgi alanları etrafında dönüyor olması seni gerçekten sevmediğine işaret eder.

İNCİTİCİ HAREKETLERDEN UZAK DURUYORSA

Bazen insanlar “sevdikleri için” incitici şeyler yaptıklarını iddia ederler. Erkek arkadaşının sana böyle bir şey demesi tehlikeye işaret eder. İlişkinin istismarcı bir ilişki olma potansiyelinin farkına var ve yardım iste. İstismarcı davranış fiziksel şiddetle sınırlı değildir. Erkek arkadaşın seni gerçekten seviyorsa sana karşı saygılı davranır, seni aşağılamaz, sana isim takmaz ya da başarılarını küçümsemez.

GELECEK PLANLARINA SİZİ DE KATIYORSA

Karşındaki kişi seni seviyorsa günlük yaşamıyla ilgili konularda da seni unutmaz. Gelecekle ilgili planlar yaptığında planlarına seni de dâhil eder

SİZİ KIRAN HATALARI TEKRARLAMIYORSA

Bazı erkekler özür dilerken hiç zorlanmazlar ama davranışlarında değişme görülmeyebilir. Bazı erkekler, haksızlıkları gün gibi ortada olsa da özür dilemeyi reddederler. Erkek arkadaşının kırıcı veya vurdumduymaz davrandığı zamanlarda nasıl tepki verdiğine dikkat et. Özür diliyor mu? Kolayca özür diliyor ama aynı davranışları tekrarlıyorsa özür dilemesinin hiçbir anlamı yoktur.

SÖYLEDİKLERİYLE DAVRANIŞLARI UYUMLUYSA

Davranışlarıyla çelişecek şekilde konuşan bir erkek arkadaş özünde güvenilmez biridir. Yaptıklarıyla söyledikleri birbirine uymayan birinin düşünceleriyle bağlantısı kopuktur. Bu bağlantı kopukluğu söyledikleri ve yaptıkları şeyler sayesinde ortaya çıkar. Bir kişinin yaptıklarıyla söyledikleri birbirini tutmuyorsa o kişiye güvenilmez. Seni seviyor olsa bile ona güvenemezsin. Çoğu zaman, erkek bu bağlantı kopukluğunu yaşadığı kötü deneyimleri itiraf ederek örtbas etmeye çalışır. Bu da genellikle kızın ona üzülüp yardım etmeye çalışmasıyla sonuçlanır. Bazen de davranışlarıyla söylediklerinin uymadığı anlaşılan kişi seni suçlamaya çalışır. Senin söylediklerini çevirerek seni negatif düşünmekle suçlar. Bu da tehlikeye işarettir.

SENİ SEVİYORUM DEDİKTEN SONRA HAREKETLERİ DE BUNU GÖSTERİYORSA

“Seni seviyorum” diyen ama seni sevdiğini gösterecek şekilde ve ilgili davranmayan biri aslında seni sevmiyordur. "Seni seviyorum" ifadesi bazen sahtekârca ve manipülatif bir şekilde kullanılır. Sana birisi “seni seviyorum” dediğinde o kişinin söyledikleriyle yaptıklarının uyumlu olup olmadığına bak.



