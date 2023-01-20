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Bu kan grubuna sahipseniz en zeki sizsiniz! Kan grubunuza göre kişilik özellikleriniz

20.01.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araştırma sonuçlarına göre yayınlanan kişilik testleri oldukça ilgi çekici olabiliyor. Kan grubumuz da kişilik özelliklerimizi yansıtabiliyor. Japonya'da yapılan bir araştırma kan grubumuzun kişilik özelliklerimizi belirlediği tespit edildi. İşte kan grubuna göre en güçlü olan kişiler ve kişilik özellikleri...

Bu kan grubuna sahipseniz en zeki sizsiniz! Kan grubunuza göre kişilik özellikleriniz

Kan grubuna göre çeşitli hastalıklara yakalanma riskimizin daha fazla olduğu biliniyor. Kan grubumuz hayatımız üzerinde oldukça belirleyici etkiler yaratabiliyor. Japonya Ketsueki- gata teorisi, kan grubunuzun kişilik özelliklerini belirlediğini söylüyor. Ketsueki-gata teorisi 1930'lardan bu yana kullanılıyor. Bu teoriye göre her kan grubunun kişiliğini yansıtan olumlu ve olumsuz özellikleri bulunuyor.

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Bu konuyla ilgili makale yayınlayan Japon profesör Tokeji Furukawa sayesinde kan grubunun karakter özellikleri popüler hale geliyor. Kategorilerini kişiliği inceleyen Yunan filozofu Hipokrat'a dayandırdı. Ona göre kişilik özellikleri vücudun safra, kan ve balgam gibi sıvılarıyla ilgilidir. Furukawa için her kan grubu, bireyin özelliklerini etkiler.

A KAN GRUBU ÖZELLİKLERİ

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A tipi kana sahip insanlar, yaratıcılık, zekilik ve işbirliği yapma gibi olumlu özelliklerle ilişkilendirilirken, sözde olumsuz özellikleri arasında inatçılık ve gerginlik yer alır. A tipi bireylerin Japonya'da diğer kan gruplarına sahip insanlardan daha yaygın olduğu bildiriliyor.

0 KAN GRUBU ÖZELLİKLERİ

O tipi insanlar güven, kararlılık, dayanıklılık ve sezgi gibi özelliklerle ilişkilendirilmiştir, ancak aynı zamanda bencil ve dengesiz oldukları da varsayılır. Özellikle A grubu kana sahip bireylere bencil göründükleri söylenir.

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AB KAN GRUBU ÖZELLİKLERİ

AB tipi kana sahip olanların iddia edilen güçlü yönleri arasında akılcılık ve uyum sağlama yeteneği bulunur, ancak zayıf yönlerinin kararsızlık, eleştirellik ve unutkanlık olduğu söylenir. Bu kan grubu, büyük ölçüde hem A tipi hem de B tipi bireylerin özelliklerine sahip olarak görülüyor. Bu kan grubu nadir olduğu için, Japonya'da buna sahip olan insanlar çok takdir edilmektedir.

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B KAN GRUBU ÖZELLİKLERİ

B tipi kana sahip bireylerin güçlü, tutkulu, empatik ve kararlı oldukları görülür, ancak aynı zamanda bencillik ve düzensiz davranışlarla da ilişkilendirilirler. Bu kan grubuna sahip kişilerin, A kan grubuna sahip olanlarla çatıştığı söylenir.

KAN GRUBUNA GÖRE HASTALIK RİSKLERİ

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A Tipi bireylerin mide kanseri ve kalp hastalığı riskinin arttığı bulunmuştur; B tipi insanlar ayrıca kalp hastalığı ve yumurtalık kanseri riskinde artışa sahiptir; AB tipi bireylerde kalp hastalığı ve hamile kadınlarda preeklampsi gelişme riski artar; ve Tip O bireylerin ülser geliştirme, sivrisinekleri çekme ve Aşil tendon yaralanmalarına sahip olma olasılığı daha yüksektir


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