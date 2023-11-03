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  4. Bu kez uyarı İngiltere Başbakanı'ndan! "İnsanlık için nükleer savaş ölçeğinde risk" Akıllara Elon Musk'ın endişe yaratan sözleri geldi

Bu kez uyarı İngiltere Başbakanı'ndan! "İnsanlık için nükleer savaş ölçeğinde risk" Akıllara Elon Musk'ın endişe yaratan sözleri geldi

03.11.2023 13:14 | Son Güncelleme:
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yapay zekanın insanlık için nükleer savaş ölçeğinde risk oluşturabileceği konusunda uyardı. Sunak'ın sözleri Elon Musk'ın endişelendiren sözlerini akıllara getirdi.

Bu kez uyarı İngiltere Başbakanı'ndan! "İnsanlık için nükleer savaş ölçeğinde risk" Akıllara Elon Musk'ın endişe yaratan sözleri geldi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yapay zekanın insanlık için pandemi ya da nükleer savaş ölçeğinde bir risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

SEKTÖRÜN EN ÜST DÜZEY İSİMLERİNİN YAPTIĞI UYARILARI YİNELEDİ

The Guardian'ın haberine göre, ABD, AB, Japonya ve Kanada da dahil olmak üzere hükümetlerin, yapay zeka araçlarının piyasaya sürülmeden önce güvenliğini test etmek için ülkelerin nasıl birlikte çalışabileceği konusunda anlaşma sağlamayı uman Sunak, sektörün en üst düzey isimlerinden bazılarının son zamanlarda yaptığı uyarıları yineleyerek, gelişmiş yapay zeka modellerinin halk için oluşturduğu riskten endişe duyduğunu söyledi.

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AKILLARA ELON MUSK'IN SÖZLERİ GELDİ! PEKİ MUSK NE DEMİŞTİ?

Başbakan Sunak'ın sözleri, Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi kapsamında İngiliz ulusal haber ajansı PA Media'ya konuşan Elon Musk'ın endişelendiren sözlerini akıllara getirdi.

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Adeta uyardı! Onu işaret edip "en acil varoluşsal risk" dedi: "İlk kez..." Adeta uyardı! Onu işaret edip "en acil varoluşsal risk" dedi: "İlk kez..."

Musk, yapay zekanın insanlığın karşı karşıya olduğu en acil varoluşsal risk olduğuna işaret etmiş ve "İlk kez en akıllı insandan bile daha akıllı olacak bir şeyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullanmıştı.

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