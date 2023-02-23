HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bu küçük delikten kurtarıldı! Kendisini kurtaran özel harekat polisine sarılıp ağladı... Enkazı gözyaşlarıyla izledi

Bu küçük delikten kurtarıldı! Kendisini kurtaran özel harekat polisine sarılıp ağladı... Enkazı gözyaşlarıyla izledi

23.02.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketinde Diyarbakır'da yıkılan Galeria Sitesi'ndeki 8 katlı apartmanın yan tarafındaki ağır hasarlı binadan, Polis Özel Harekat ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri açtıkları delikle çok sayıda kişiyi kurtarmıştı. Ekipler tarafından sırtlarına alınarak kurtarılan 78 yaşındaki Aysel Kirişçi, enkaza geldi. Çalışmaları gözyaşlarıyla izleyen Kirişçi, kendisini kurtaran özel harekat polisi Gökhan Çavuşoğlu'na sarılıp teşekkür etti. Kurtarma sırasında yaşanan duygusal anları anlattılar.

Bu küçük delikten kurtarıldı! Kendisini kurtaran özel harekat polisine sarılıp ağladı... Enkazı gözyaşlarıyla izledi

Deprem felaketinde Diyarbakır'daki ağır hasarlı binada açılan delikten kurtarılanlardan 78 yaşındaki Ayşe Kirişçi, enkazdan çıktığı alana geldi ve kendisini kurtaran ekipteki özel harekat polisine sarılıp teşekkür etti. Çalışmaların sürdüğü alanda duygusal anlar yaşandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır’da yıkılan 6 bina enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmaların sürdüğü ve 2 bloğu çöken Yenişehir ilçesindeki Galeria Sitesi’ndeki 8 katlı A blokta oturan 78 yaşındaki Aysel Kirişçi de, torunları ve geliniyle birlikteyken depreme yakalandı. Deprem sırasında Kirişçi ve beraberindekiler terasa indi. Bu sırada çöken bloğun yan tarafındaki ağır hasarlı apartmana giren PÖH ile JAK ekibi, depremin ilk dakikalarında onlarca kişiyi yaralı olarak kurtardı. A Blok'taki binaya delik açan ekipler, Kirişçi'nin de aralarında olduğu grubu kurtardı. Kirişçi, yaşlı ve kilolu olduğu gerekçesiyle ilk başta inmek istemezken PÖH ve JAK tarafından sırta alınarak enkazdan alanından çıkarıldı. Kirişçi, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olarak, enkaz çalışmasının sürdüğü alana geldi.

kendisini-kurtaran-ekipteki-ozel-harekat-polisine-sarilip-gozyaslariyla-enkazi-izledi_2235_dhaphoto1

Burada gözyaşları içerisinde bekleyişini sürdüren Kirişçi, çalışmayı sürdüren ve kendisini kurtaran PÖH ekibinden Gökhan Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Çavuşoğlu’na sarılan Kirişçi, tüm ekibe teşekkür etti.

kendisini-kurtaran-ekipteki-ozel-harekat-polisine-sarilip-gozyaslariyla-enkazi-izledi_2235_dhaphoto2

"BİR ŞEY OLMAZ, SEN BENİM ANNEMSİN"

Aysel Kirişçi, depremde torunlarını çağırdığını ve bir torununu korumak için üzerine atladığını ifade ederek, “Deprem durdu, öyle çıkalım dediler. Sonra baktık ki elektrik kesilmiş. Yan komşu kapıyı çaldı açtım. Binanın içi toz duman içindeydi. Yürüyen merdiven ve yangın merdivenden indik. Terasa geldik orada dinlendik. Baca açıldı orada. Artık bizi sırayla alacaklardı. Ben yüksekten korktuğum için güvenlik güçleri bana ‘teyze gel sırtıma’ dedi. Ben de ‘sırtını kırarım dedim nasıl geleyim’ dedim. ‘Bir şey olmaz sen benim annemsin’ dedi bana. Diğer kişiler de dizleriyle merdiven yaptı. Bastım oraya bir kişi arkadan bir kişi önden telleri gözlerimize batmaması için açtılar, hatta benim ayaklarımda çizikler var. Allah kurtardı. Onları çok öpüyorum, teşekkür ederim. Hepsi benim evlatlarımdır. Allah onlara güç, kuvvet, iman versin. Allah onların yardımcısı olsun” dedi.

kendisini-kurtaran-ekipteki-ozel-harekat-polisine-sarilip-gozyaslariyla-enkazi-izledi_2235_dhaphoto3

"BEN ÇOK KİLOLUYUM EVLADIM BENİ İNDİREMEZSİN"

Kadını kurtaran ekipte yer alan özel harekat polisi Gökhan Çavuşoğlu ise, ağır hasar alan binadan insanları çıkardıklarını belirtti.

kendisini-kurtaran-ekipteki-ozel-harekat-polisine-sarilip-gozyaslariyla-enkazi-izledi_2235_dhaphoto4

Çavuşoğlu, “Teyze ‘ben çok kiloluyum evladım sen beni indiremezsin’ dedi. Ben de ‘merak etme teyzem biz yanınızdayız. Polis özel harekat burada’ diyerek, onları sırtıma ve omzuma alıp, büyük blokun oradan aşağı indirdim. Yaklaşık 50-60 kişi indirdik. Devletimiz ve milletimiz canla başla çalışıyor. Halen enkaz alanındayız. Polis Özel Harekat Başkanlığı olarak ilk andan itibaren buradayız. Merak etmeyin devletimiz büyük ama afet de büyük. Bu afetin yaralarını hep beraber saracağız” diye konuştu. (DHA)

kendisini-kurtaran-ekipteki-ozel-harekat-polisine-sarilip-gozyaslariyla-enkazi-izledi_2235_dhaphoto5

kendisini-kurtaran-ekipteki-ozel-harekat-polisine-sarilip-gozyaslariyla-enkazi-izledi_2235_dhaphoto6

kendisini-kurtaran-ekipteki-ozel-harekat-polisine-sarilip-gozyaslariyla-enkazi-izledi_2235_dhaphoto7

kendisini-kurtaran-ekipteki-ozel-harekat-polisine-sarilip-gozyaslariyla-enkazi-izledi_2235_dhaphoto8

kendisini-kurtaran-ekipteki-ozel-harekat-polisine-sarilip-gozyaslariyla-enkazi-izledi_2235_dhaphoto9

kendisini-kurtaran-ekipteki-ozel-harekat-polisine-sarilip-gozyaslariyla-enkazi-izledi_2235_dhaphoto10

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Türkiye’nin konuştuğu züccaciye mağazasındaki deprem anı!İşte Türkiye’nin konuştuğu züccaciye mağazasındaki deprem anı!
Akşener'den 'sığınmacı' çağrısı! "Allah'ın bir kulu istifa etmiyor"Akşener'den 'sığınmacı' çağrısı! "Allah'ın bir kulu istifa etmiyor"
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’ diyerek tarih verdi! İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’ diyerek tarih verdi!
Anahtar Kelimeler:
deprem Diyarbakır Kahramanmaraş enkaz

En Çok Okunan Haberler

Usta isim yaptığı bağışla gündem oldu

Usta isim yaptığı bağışla gündem oldu

Fay hattı evi 2 metre havaya kaldırdı! ‘Türkiye’de başka örneğine rastlamadık’

Fay hattı evi 2 metre havaya kaldırdı! ‘Türkiye’de başka örneğine rastlamadık’

Depremzedeler için ücretsiz oldu!

Depremzedeler için ücretsiz oldu!

Lütfü Savaş 'Konuşacaklarım var' diyerek yayına bağlandı

Lütfü Savaş 'Konuşacaklarım var' diyerek yayına bağlandı

Ünlü oyuncu o partiye katıldığını açıkladı! Vekilden ilk yorum

Ünlü oyuncu o partiye katıldığını açıkladı! Vekilden ilk yorum

İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında dikkat çeken sözler

İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.