Bu özelliği bilinmiyor: Doğalgaz faturasını katlıyor! Evi daha sıcak tutmak için kontrol edin

Faturalar özellikle kış aylarına girerken çok daha fazla yüklü gelmeye başlıyor. Doğalgaz faturaları kışın en fazla gelen fatura olarak biliniyor. Gözden kaçan ufak bir hata evin çok daha soğuk olmasına yol açarak doğalgazın daha yüksek gelmesine neden oluyor. Bütçeyi oldukça zorlayan bu durumu biraz da olsa azaltmak için pencerelerinizden gelen soğuk havalara dikkat edebilirsiniz. Uzmanlar pimapenlerde bulunan kış ayarları hakkında uyarıyor. Pimapenin yaz kış ayarı nerede bulunur ve nasıl değiştirilir merak ediyorsanız bu haberi okuyabilirsiniz.

Birçok kişi pimapenin yaz kış ayarını bilmiyor. Pimapenin yaz ayarında kalması evin çok daha soğuk olmasına neden oluyor. Pimapenin kış ayarını yaparak kış aylarını daha sıcak geçirebilmeniz mümkün olabilir.

PİMAPENİN YAZ KIŞ AYARI NASIL YAPILIR?

Pimapen yaz kış ayarını yapmak için öncelikle pencerenin ya da kapının kilit mekanizmasını bulun. Pencerenin ya da kapının yan tarafında, çerçeve ile birleştiği kenarda bu mekanizmayı bulacaksınız. Yuvarlak ya da oval pim şeklinde olan bu mekanizma direkt dikkatinizi çekecektir.

Yuvarlak mekanizmanın ortası alyan ucuna benzer şekilde altıgen yapıdadır. Pimapen yazlık kışlık modunu ayarlamak için buraya varsa bir tornavida ya da alyan anahtar sokarak kilidi döndürmelisiniz.

Önemli: Cıvatayı tamamen çevirmeyin! Tam olarak 90 derece dönmelidir. Her şeyi doğru yaptıysanız, pencere daha sıkı kapanacaktır. Aksi halde hata yapmışsınızdır. Tüm cıvataları tekrar kontrol edin – sağ tarafa döndüklerinden emin olun.

Silindir kilidin üzerindeki çentik sola (içeri) dönük ise lastik daha fazla sıkılacağı için hava girişi az olacaktır ve ayar kış ayları için uygundur. Ortada ise standart ayar geçerli demektir. Çentik sağa (dışarı) dönük ise bu durum yaz ayları için uygundur.

Başka bir deyişle mekanizma içe (evin içine doğru) gelirse kış ayarına gelir hava teması tamamen kesilir ve dışa (sokağa doğru) yapılırsa yaz ayarıdır.

Genellikle PVC pencereler standart ayarlı olarak gelir ve bu şekilde dört mevsim kullanılmasında bir sakınca yoktur.

PENCERENİN YAZ MODUNDA MI KIŞ MODUNDA MI OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Pencere kenarındaki silindirin üzerinde bir çentik yer alıyor. Bu çentik sola (içeri) dönük ise kış, sağa (dışarı) dönük ise yaz ayarında olduğunu anlayabilirsiniz. Ayrıca yaz ayarındayken pencerenin içeri hava üflemesi daha olağandır. Yeterince conta sıkışması olmadığı için dışarıdaki hava içeri sızar. Kış modundaki PVC pimapen pencereler daha sıkı olur ve dışarıdan hava sızması daha zordur.

PİMAPEN YAZ KIŞ AYARI NE İŞE YARAR?

Kışın daha izole bir ev için pimapen pencereleri kış moduna getirebilirsiniz. Bu sayede contalar sıkışır ve evinize soğuk havanın girmesini önler. Yaz aylarında ise evin daha fazla hava alması için contalar gevşetilir ve yaz ayarına getirilir.

PİMAPENLERDE YAZ KIŞ AYARI NEREDE BULUNUR?

Penceredeki tüm vidaların yerini bulun. Sayı, kanadın boyutuna veya üreticiye bağlı olarak değişebilir. Her vidayı çevirmeniz gerekir – aksi takdirde istenen sonuçları elde edemezsiniz. Ayrıca uygun aletlere de sahip olmalısınız – bir altıgen anahtar veya bir tornavida (penseden uzak durun).

