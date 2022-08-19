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Bu özelliklere dikkat! Burçların en kötü yönleri

19.08.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Astroloji birçok insan için oldukça ilgi çekici olabiliyor. 12 tane olan burçların her birinin farklı karakteri bulunuyor. Burçların iyi yanları olduğu kadar kötü yanları da saymakla bitmiyor. Çevreden gelen izlenimlere göre burçların en kötü özellikleri bu şekilde sıralanıyor…

Bu özelliklere dikkat! Burçların en kötü yönleri

Burçlarla ilgilenen kişiler oldukça eğlenebiliyor. Çevresini sık sık gözlemleyen bu kişiler burçlara göre karakter analizi yapıyor. Bazı burçlar oldukça sevilirken bazıları ise uzak durmamız gereken burçlar arasında yer alıyor. Tabi ki bur burçların iyi özellikleri olduğu kadar kötü özellikleri de bulunuyor. Ancak burçların karakter özellikleri yükselene, ay burcuna göre değişim gösterebiliyor.

BURÇLARIN KÖTÜ ÖZELLİKLERİ

OĞLAK
Kötümser, soğuk

KOÇ
Kibirli, inatçı

BOĞA
Yeniliklere kapalı, tembel

İKİZLER
Dengesiz, yargılayıcı

YENGEÇ
Ketum, fazla duyarlı

ASLAN
Müsrif, kıskanç

BAŞAK
Eleştirisel, şekilci

TERAZİ
Kararsız, kuruntulu

AKREP
Kindar, güvensiz

YAY
Umursamaz, nezaketsiz

BALIK
Alıngan, disiplinsiz

KOVA
Gösterişçi, söz tutmama

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