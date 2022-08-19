Bu özelliklere dikkat! Burçların en kötü yönleri

Burçlarla ilgilenen kişiler oldukça eğlenebiliyor. Çevresini sık sık gözlemleyen bu kişiler burçlara göre karakter analizi yapıyor. Bazı burçlar oldukça sevilirken bazıları ise uzak durmamız gereken burçlar arasında yer alıyor. Tabi ki bur burçların iyi özellikleri olduğu kadar kötü özellikleri de bulunuyor. Ancak burçların karakter özellikleri yükselene, ay burcuna göre değişim gösterebiliyor.

BURÇLARIN KÖTÜ ÖZELLİKLERİ

OĞLAK

Kötümser, soğuk

KOÇ

Kibirli, inatçı

BOĞA

Yeniliklere kapalı, tembel

İKİZLER

Dengesiz, yargılayıcı

YENGEÇ

Ketum, fazla duyarlı

ASLAN

Müsrif, kıskanç

BAŞAK

Eleştirisel, şekilci

TERAZİ

Kararsız, kuruntulu

AKREP

Kindar, güvensiz

YAY

Umursamaz, nezaketsiz

BALIK

Alıngan, disiplinsiz

KOVA

Gösterişçi, söz tutmama



