Bu özelliklere dikkat! Burçların en kötü yönleri

Burçlarla ilgilenen kişiler oldukça eğlenebiliyor. Çevresini sık sık gözlemleyen bu kişiler burçlara göre karakter analizi yapıyor. Bazı burçlar oldukça sevilirken bazıları ise uzak durmamız gereken burçlar arasında yer alıyor. Tabi ki bur burçların iyi özellikleri olduğu kadar kötü özellikleri de bulunuyor. Ancak burçların karakter özellikleri yükselene, ay burcuna göre değişim gösterebiliyor.
OĞLAK
Kötümser, soğuk
KOÇ
Kibirli, inatçı
BOĞA
Yeniliklere kapalı, tembel
İKİZLER
Dengesiz, yargılayıcı
YENGEÇ
Ketum, fazla duyarlı
ASLAN
Müsrif, kıskanç
BAŞAK
Eleştirisel, şekilci
TERAZİ
Kararsız, kuruntulu
AKREP
Kindar, güvensiz
YAY
Umursamaz, nezaketsiz
BALIK
Alıngan, disiplinsiz
KOVA
Gösterişçi, söz tutmama
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