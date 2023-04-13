Bu şekilde uyuyorsanız dikkat! Felç riskiniz üç kat daha fazla

Uyku apnesi, uykusuzluk, horlama gibi durumlar uyku problemleri arasında yer alıyor. Bu problemlerin göz ardı edilmesi çeşitli hastalıkların gelişmesine zemin oluşturabiliyor. İrlanda'da yapılan bir araştırmada horlayan insanların felç geçirme olasılığının sessizce uyuyan kişilere göre neredeyse üç kat daha fazla olduğu bulundu.

UYKUDA YETERİNCE DİNLENEMİYORLAR

Yaklaşık 4.500 yaşlı yetişkinin dahil olduğu çalışma, uyku sorunlarının inme ile ilişkili olup olmadığına baktı . Galway Üniversitesi'nden Dr. Christine McCarthy, sonuçların, uykusu herhangi bir nedenle yeterince dinlendirici olmayan kişilerde felç riskinin arttığını gösterdiğini söyledi.

KALP HASTALIĞI VE BUNAMA RİSKİ BULUNUYOR

Toplumda sıklıkla görülen horlama sorunu geri dönülmez sonuçlara neden olan felç riskini artırabiliyor. Hayatı tehdit eden felç genellikle beyni besleyen kan damarlarının tıkanmasından kaynaklanıyor. Önceden yapılan araştırmalarda çok az uykunun kalp hastalığı ve bunama gibi diğer hastalıkların yanı sıra felç riskini artırabileceğini belirlenmiştir.

5 SAATTEN AZ UYUYORSANIZ DİKKAT!

Neurology dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, belirli uyku problemlerinin inme riskini nasıl etkilediğine baktı . Görüşülen yaklaşık 4.500 kişi arasında, yarı yarıya felç geçirmiş ve hiç felç geçirmemiş insanlar vardı. Araştırmacılar, uyudukları saat sayısı, uyku kalitesi, şekerlemede geçirilen süre, horlama ve uyku sırasında nefes alma sorunları dahil olmak üzere uyku alışkanlıklarıyla ilgilendiler. Beş saatten az uyuyanların felç geçirme olasılığı, ortalama yedi saat uyuyanlara göre üç kat daha fazlaydı.

UYKU PROBLEMLERİNİ İYİLEŞTİREREK FELÇ RİSKİNİ AZALTABİLİRSİNİZ

Uyku apnesi olan kişilerin -uyku sırasında nefes alıp vermeleri bir süre durup sonra yeniden başladığında- felç geçirme olasılığı sorunu olmayan kişilere göre neredeyse üç kat daha fazladır. Sonuçlar ışığında araştırmayı yürüten doktorlar, uykuyu iyileştirmeye yönelik müdahalelerin felç riskini de azaltabileceği sonucuna vardı.

