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Bu yöntem ile su faturanız en az 100 TL düşecek!

11.05.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faturalara her geçen gün gelen zamlar vatandaşları tasarruf yapmaya itiyor. Özellikle su faturaları yaz ayı da yaklaştıkça oldukça yüklü gelmeye başlıyor. Kullanılan çamaşır ve bulaşık makineleri su faturalarının artmasına sebep oluyor. Ev hanımları su faturalarını düşürmek için birçok yöntem düşünüyor. Aşağıda yer alan tasarruf yöntemleri ile su faturanızı ayda en az 100 TL düşürebilirsiniz.

Bu yöntem ile su faturanız en az 100 TL düşecek!

Ev ekonomisini doğru bir şekilde yönetmek özellikle son zamanlarda zorunluluk haline geldi. Her geçen gün gelen zamlar su ve elektrik faturalarına da yansıdı. Faturaların yüklü gelmesini önlemek daha için hayat alışkanlıklarını değiştirmek önem taşıyor. Evin içinde yaptığımız alışkanlıklar faturalarının yüklü gelmesine sebep olabiliyor. Özellikle sıklıkla kullanılan çamaşır ve bulaşık makinelerinin yanlış kullanımları su faturalarına oldukça yansıyor. Posta gazetesinde yer alan habere göre evde yapacağınız bazı yöntemler ile su faturalarınızı oldukça düşürebilirsiniz.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ TAM DOLDURARAK ÇALIŞTIRIN

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Çamaşırlarınızı yıkamak için bir plan oluşturun. Her gün çamaşır yıkamak yerine kirlileri biriktirip toplu bir şekilde yıkayın. Böylece hem elektrik hem de su faturanızda tasarruf yapmış olursunuz.

DUŞ ALMA ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRİN

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Özellikle yaz aylarında sıcak havanında etkisiyle çok sık duş alırız. Tabii ki duş almayın demeyeceğiniz. Duş alırken saçınızı veya vücudunuzu sabunladığınız sırada suyu kapalı tutun. Bu yöntem büyük ölçüde tasarruf yapmanızı sağlayacak.

SİFONUN İÇERİSİNE PET ŞİŞE YERLEŞTİRİN

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Su faturasını en çok şişirenlerden birisi de akıtan sifonlar. Sifonunuz akıtıyorsa en kısa sürede tamir edin. Ayrıca içi dolu bir pet şişeyi sifonun içine yerleştirin. Bu yöntem sifonun daha az su almasını ve her sifonda tasarruf yapmanızı sağlayacak.

HORTUMLARA APARAT KULLANIN

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Bahçe veya balkonunuzda hortum kullanıyorsanız, hortumun ucuna debi denilen aparattan yerleştirin. Böylelikle sudan neredeyse yüzde elli kar sağlamış olursunuz.

SUYUN ISINMASINI BEKLERKEN TASARRUF YAPIN

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Bir şeyi yıkarken veya duşa girdiğinizde suyun ısınması için musluğu açarız ve ortalama 15 saniye suyun ısınmasını bekleriz. Bu sırada suyu boşa akıtmak yerine altına bir kova koyun ve su ısındıktan sonra kenara kaldırın. Bu kovayı daha sonra temizlik yaparken kullanırsınız.

DİŞ FIRÇALARKEN SUYU AÇIK BIRAKMAYIN

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Diş fırçanızı elinize altınız ve fırçayı ıslatıp üzerine macunu sürüp dişlerinizi fırçalamaya başladınız. Bu sırada musluğunuz açık mı, kapalı mı? Kapalıysa sorun yok, eğer açık tutuyorsanız hem su kaynaklarına hem de bütçenize zarar veriyorsunuz.

BULAŞIK MAKİNESİNİ TAM DOLDURMADAN ÇALIŞTIRMAYIN

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Bulaşık makinesini tam dolmadan çalıştırmayın. Makineler ne kadar akıllı olursa olsun, iç hacmi kadar su harcayarak yıkama yapacaktır. Bu nedenle doldurulmamış makinede paranız ziyan olabilir.

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