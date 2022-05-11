Bu yöntem ile su faturanız en az 100 TL düşecek!

Ev ekonomisini doğru bir şekilde yönetmek özellikle son zamanlarda zorunluluk haline geldi. Her geçen gün gelen zamlar su ve elektrik faturalarına da yansıdı. Faturaların yüklü gelmesini önlemek daha için hayat alışkanlıklarını değiştirmek önem taşıyor. Evin içinde yaptığımız alışkanlıklar faturalarının yüklü gelmesine sebep olabiliyor. Özellikle sıklıkla kullanılan çamaşır ve bulaşık makinelerinin yanlış kullanımları su faturalarına oldukça yansıyor. Posta gazetesinde yer alan habere göre evde yapacağınız bazı yöntemler ile su faturalarınızı oldukça düşürebilirsiniz.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ TAM DOLDURARAK ÇALIŞTIRIN

Çamaşırlarınızı yıkamak için bir plan oluşturun. Her gün çamaşır yıkamak yerine kirlileri biriktirip toplu bir şekilde yıkayın. Böylece hem elektrik hem de su faturanızda tasarruf yapmış olursunuz.

DUŞ ALMA ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRİN

Özellikle yaz aylarında sıcak havanında etkisiyle çok sık duş alırız. Tabii ki duş almayın demeyeceğiniz. Duş alırken saçınızı veya vücudunuzu sabunladığınız sırada suyu kapalı tutun. Bu yöntem büyük ölçüde tasarruf yapmanızı sağlayacak.

SİFONUN İÇERİSİNE PET ŞİŞE YERLEŞTİRİN

Su faturasını en çok şişirenlerden birisi de akıtan sifonlar. Sifonunuz akıtıyorsa en kısa sürede tamir edin. Ayrıca içi dolu bir pet şişeyi sifonun içine yerleştirin. Bu yöntem sifonun daha az su almasını ve her sifonda tasarruf yapmanızı sağlayacak.

HORTUMLARA APARAT KULLANIN

Bahçe veya balkonunuzda hortum kullanıyorsanız, hortumun ucuna debi denilen aparattan yerleştirin. Böylelikle sudan neredeyse yüzde elli kar sağlamış olursunuz.

SUYUN ISINMASINI BEKLERKEN TASARRUF YAPIN

Bir şeyi yıkarken veya duşa girdiğinizde suyun ısınması için musluğu açarız ve ortalama 15 saniye suyun ısınmasını bekleriz. Bu sırada suyu boşa akıtmak yerine altına bir kova koyun ve su ısındıktan sonra kenara kaldırın. Bu kovayı daha sonra temizlik yaparken kullanırsınız.

DİŞ FIRÇALARKEN SUYU AÇIK BIRAKMAYIN

Diş fırçanızı elinize altınız ve fırçayı ıslatıp üzerine macunu sürüp dişlerinizi fırçalamaya başladınız. Bu sırada musluğunuz açık mı, kapalı mı? Kapalıysa sorun yok, eğer açık tutuyorsanız hem su kaynaklarına hem de bütçenize zarar veriyorsunuz.

BULAŞIK MAKİNESİNİ TAM DOLDURMADAN ÇALIŞTIRMAYIN

Bulaşık makinesini tam dolmadan çalıştırmayın. Makineler ne kadar akıllı olursa olsun, iç hacmi kadar su harcayarak yıkama yapacaktır. Bu nedenle doldurulmamış makinede paranız ziyan olabilir.



