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Bugün başlar başlamaz yoğunluk oluştu! Arabuluculuk için gelenlerin başvuruları şaşırtmadı: Ev sahipleri yana yakıla büroların yolunu tuttu

01.09.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimisi ev sahibinin yaptığı zammı kabul etmedi, kimi ise kiracısını evden çıkarmayı başaramadı... Kira anlaşmazlıklarında yeni dönem bugün itibarıyla başladı. Yalnızca kira konusunda değil, birçok anlaşmazlıkta devreye girecek arabuluculuk bürolarında mesainin ilk saatlerinden itibaren yoğunluk gözlendi. İstanbul Adalet Sarayı'ndaki büroya ilk 2 saatte gelen başvuruların yüzde 75'i ise şaşırtmadı. Ev sahipleri, kiracılarından dert yandı.

Arabulucuk sistemine bugün yeni alanlar eklendi. Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların mahkeme öncesinde çözümünü hedefleyen sistem yeni düzenlemeyle birlikte bugün devreye girdi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen başvurularda ise kira anlaşmazlıkları öne çıktı. Ev sahibi Yılmaz Pamuk, "4 haftada çözülmesi çok iyi olur. Avukatla görüştüm mahkemede yaklaşık 2 sene sürme ihtimali var diyor" diye konuştu. Kiracısını çıkarmak isteyen ev sahibi Salih Ormak da arabulucuk için geldiğini söyleyip "Anlaşabilirsek güzel olur" dedi.

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Kiracı ve ev sahipleri arasında mahkemelerde oluşan dava yükünü hafifletmek için yürürlüğe giren arabuluculuk sisteminde ilk gün yoğunluk yaşandı. Anlaşmazlık yaşayan kiracı ve ev sahibi ilk önce bulundukları bölgedeki adliyelere giderek arabuluculuk bürosuna başvuruda bulunacak.

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Başvuru sonrası sistem otomatik olarak bir gün sonra taraflara arabulucu atıyor. Sistemde taraflara 3 hafta süre tanınıyor. Bu süre zarfında anlaşma sağlanamaz ise bir haftada ek süre veriliyor. Toplamda 4 hafta içerisinde taraflar anlaşamaz ise dava yoluna başvuracak.

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İLK GÜN YOĞUNLUĞU

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan arabuluculuk bürosunda ilk gün sabah saatlerinde yoğunluk gözlemlendi. Sabah saat 09.00'da açılan büroya 2 saat içerisinde yapılan başvuruların yüzde 75'i kiracı ev sahibi anlaşmazlıklarından oluştuğu öğrenildi.

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Genel olarak başvuruda bulunan taraflar ev sahiplerinden oluşuyor. Ev sahipleri çoğunlukla tahliye konusunda kiracıları ile anlaşamadıklarını belirtiyor. Mahkeme süresinin en az 2 yıl sürdüğünü belirten ev sahipleri arabuluculuk sisteminin 1 ay gibi kısa sürede sonuçlanmasının olumlu olduğunu söylüyor. 

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"4 HAFTADA ÇÖZÜLMESİ ÇOK İYİ OLUR"

Kiracısı ile anlaşamayan Yılmaz Pamuk şöyle konuştu:

"Düzce'de yaşıyorum. Emekli oldum, İstanbul'a geldim. Ama kiracım evimi boşaltmıyor. Kiracımın bu üçüncü senesi. Yani ikinci kontratı bitti. Mecidiyeköy'de benim evim. Dediler ki arabuluculuk sistemi başlıyor. Oradan yürüyün işinizi halletmek için. Bugün de geldim. 4 haftada çözülmesi çok iyi olur. Avukatla görüştüm mahkemede yaklaşık 2 sene sürme ihtimali var diyor" dedi.  

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Ev sahibi Salih Ormak ise, "Arabuluculuk için geldin. Kiracıyla anlaşamadık. İkinci seneye girdi. Geçen sene çık dedim. Tahliye yapacağım, çıkmadı. Hemen kirayı yüzde 25 ile uzattı. Yine günü geldi kiraya aynısını yaptı. Ben de ihtarname göndermiştim ona. Çıkmıyorum dedi. Yüzde 25.  2 bin 500 lira kira Gayrettepe'de. Orada 20 bin lira, 25 bin lira kira. Ben geçen sene 6 bin istedim, onu da kabul etmedi. 'Devlet benim yanımda, kiracıların yanında' dedi. Anlaşabilsek güzel olur."

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(DHA)

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