Kılıçdaroğlu'ndan Bulgaristan'daki seçimler için "oy kullanın" çağrısı

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bulgaristan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde, çifte vatandaşlığı bulunan vatandaşlarımızın, Türkiye’de açılan sandıklarda da oy kullanmaları Bulgaristan demokrasisine katkı ve soydaşlarımızın güçlü bir siyasi temsiliyeti açısından önemlidir." (AA)

Bulgaristan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde, çifte vatandaşlığı bulunan vatandaşlarımızın, Türkiye’de açılan sandıklarda da oy kullanmaları Bulgaristan demokrasisine katkı ve soydaşlarımızın güçlü bir siyasi temsiliyeti açısından önemlidir. #OyunuKullan — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 13, 2021



