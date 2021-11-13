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  4. Kılıçdaroğlu'ndan Bulgaristan'daki seçimler için "oy kullanın" çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan Bulgaristan'daki seçimler için "oy kullanın" çağrısı

13.11.2021 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çifte vatandaşlığı bulunanların Bulgaristan'da yapılacak seçimler için Türkiye'de açılan sandıklarda da oy kullanmasının Bulgaristan'daki Türklerin güçlü siyasi temsili açısından önemli olduğunu bildirdi.

Kılıçdaroğlu'ndan Bulgaristan'daki seçimler için "oy kullanın" çağrısı

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bulgaristan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde, çifte vatandaşlığı bulunan vatandaşlarımızın, Türkiye’de açılan sandıklarda da oy kullanmaları Bulgaristan demokrasisine katkı ve soydaşlarımızın güçlü bir siyasi temsiliyeti açısından önemlidir." (AA)


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Anahtar Kelimeler:
seçim Bulgaristan Kemal Kılıçdaroğlu
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