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  4. Bunalıma girince akrep yiyerek intihar etti: "Köyümde ölmek istedim"

Bunalıma girince akrep yiyerek intihar etti: "Köyümde ölmek istedim"

16.04.2024 13:25
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Bilal Yiğit (56) Samsun'da akılalmaz bir şekilde can verdi. Bunalıma giren Yiğit kendi ifadesiyle "köyünde ölmek için" iki akrep yedi. Ancak otobüste köyüne varamadan fenalaşınca kurtarılamadı.

Bunalıma girince akrep yiyerek intihar etti: "Köyümde ölmek istedim"

Kayseri'de 2 akrep yedi, Artvin'e doğru yola çıktı, Samsun'da yaşamını yitirdi... Bilal Yiğit'in intiharı hayrete düşürdü.

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BUNALIMA GİRİNCE AKREP YEDİ

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Hasancık köyünde ikamet eden Bilal Yiğit (56), girdiği bunalım sonucu 2 akrep yedi.

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"KÖYÜMDE ÖLMEK İÇİN YEDİM"

Yolcu otobüsüyle Artvin’e giden Bilal Yiğit, Samsun’un Havza ilçesinde seyir halindeki otobüsün içinde fenalaştı. Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit, ’köyünde ölmek için 2 akrep yediğini’ söyledi.

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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bilal Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bilal Yiğit’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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d635579b-d250-4bb0-9032-0127e246a54bBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İntihar bunalım akrep
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