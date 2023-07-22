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    4. Burçların En'lerini duyunca çok şaşıracaksınız! En güvenilir, en çapkın, en seksi ve en şanslı burçlar

    Burçların En'lerini duyunca çok şaşıracaksınız! En güvenilir, en çapkın, en seksi ve en şanslı burçlar

    22.07.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Astroloji ve burçlar çoğu kişi tarafından yakından takip ediliyor. Burçlar ile ilişkilerdeki uyum, arkadaşlıklardaki anlaşma yüzdesi gibi bir çok konu hesaplanabiliyor. Bir de burçların en şanslısı, en güveniliri, en çapkını şeklinde paylaşılan bir liste bulunuyor. Burcunuzun en açığa çıkan özelliklerini duyunca çok şaşıracaksınız.

    Burçlar günlük yaşantımızda olmak üzere hayatın pek çok noktasından karşımıza çıkabiliyor. Bilindiği üzere burçlar bir kişinin karakteristik ve fiziksel özelliklerine etki edebiliyor. Çoğu insanın aklına bir kişi ile tanıştığında ilk olarak burcunu sormak gelir. Karşımızdaki kişinin burcunu öğrenerek karakteri hakkında bir tahminde bulunabiliriz. Burçların özellikleriyle beraber enleri de bulunmaktadır. İşte burçların enleri...

    BURÇLARIN EN'LERİ! NELER VAR NELER...

    En Aktif Burç: Koç, ikizler ve Aslan

    En Şanslı Burç: Yay, ikizler ve Boğa

    En Deli Burç: Koç, Yay ve İkizler

    En Çapkın Burç: Terazi ve Yay

    En Güvenilir Burç: Oğlak ve Başak

    En Dikkatli Burç: Başak ve İkizler

    astrolojii

    En Eğlenceli Burç: İkizler, Yay ve Koç

    En Sevilen Burç: Boğa, Aslan ve Terazi

    En Ezilen Burç: Yengeç

    En Alıngan Burç: Akrep, Balık, Aslan

    En Gizemli Burç: Oğlak, Akrep ve Yay

    En Akıllı Burç: İkizler, Balık

    burc-tarihleri

    En Aranılan Burç: Boğa, Kova ve Terazi

    En Değerli Burç: Boğa ve Yengeç

    En Zengin Burç: Boğa, Yengeç

    En Üretken Burç: Kova, Başak ve Aslan

    En Dalgacı Burç: İkizler, Yay ve Terazi ve Kova

    En Egolu Burç: Koç ve Aslan

    En Evcimen Burç: Yengeç ve Boğa

    En Anlayışlı Burç: Akrep ve Balık

    burc-yorumlari

    En Güçlü (Fiziksel) Burç: Alan, Koç

    En Güçlü Burç (Duygusal): Oğlak, Yay

    En Ateşli Burç: Aslan

    En Canlı Burç: Koç, Terazi ve Yay

    En Şanssız Burç: Yengeç ve Terazi

    En Soğuk Burç: Başak, Oğlak

    En Çok Espri Yapan Burç: Yay ve Yengeç

    astro

    En Katı Burç: Oğlak, Balık

    En Yönetici Burç: Koç, Oğlak, Aslan

    En Seki Burç (Kadın): Yengeç, Balık, İkizler ve Akrep

    En Yakışıklı Burç: Koç, Boğa, Oğlak ve Yay

    En Sanatkar Burç: Boğa, Yay, Balık ve Terazidir

    En Bencil Burç: Koç

    En Kıskanç Burç: Yengeç ve Akrep

    astroloji

    En Başarılı Burç: Oğlak

    En Alımlı Burç: Akrep ve Boğa

    En Sinirli Burç: Koç, Yay ve Aslan

    En Başarılı Burç: Oğlak, Başak ve Kova

    En Duygusal Burç: Oğlak Akrep ve Yay içinde yaşar. Yengeç ve Balık dışa vurur.

    En Sakin Burç: Kova ve Boğa


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