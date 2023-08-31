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  4. Bursa'da korkunç olay! Eşini defalarca bıçakladı, yakalanınca söylediği ifade vatandaşları çileden çıkardı

Bursa'da korkunç olay! Eşini defalarca bıçakladı, yakalanınca söylediği ifade vatandaşları çileden çıkardı

31.08.2023 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir adam ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kadın bulunduğu arabadan inerek hızla koşmaya başladı. Eşinin peşinden koşan adam, elindeki bıçakla eşini 3 yerinden bıçakladı. Koca gözaltına alınırken hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. 'Pişmanım' diyen adama çevredekiler "Pişman olacaktın neden yaptın" diye tepki gösterdi.

Bursa'da korkunç olay! Eşini defalarca bıçakladı, yakalanınca söylediği ifade vatandaşları çileden çıkardı

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Mudanya Yolu Caddesi Balat Girişi yakınlarında meydana geldi. Aracıyla Mudanya yönünden Bursa şehir merkezi istikametine giden H.K. (55), aralarında problem olduğu belirtilen eşi Leyla K. (45) ile otomobilde ilerlerken tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonrası araçtan inen Leyla K., hızla koşmaya başladı. H.K. da bıçakla araçtan inerek yol kenarında yakaladığı eşini 3 yerinden bıçakladı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin müdahalesiyle polis tarafından etkisiz hale getirilen koca gözaltına alındı. Eşi Leyla K. ise tedavi için kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

H.K. pişmanlığını dile getirirken, bölgedeki görgü tanıkları, "Pişman olacaktın neden yaptın" diye tepki gösterdi.

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Kaynak: İHA

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