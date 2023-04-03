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Büyük beden kadın bikini giyerek vücudunu sevdiğini paylaştı! "Şişmanım ve mutluyum"

03.04.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada büyük beden kadınlara yapılan güzellik dayatmaları rahatsız edici boyutlara gelebiliyor. Vücudunu özgürce paylaşmak isteyen kadınlar bu eleştirilere karşı gelerek diğer kadınlara destek oluyor. Bikini giyerek yaptığı paylaşıma gelen yorumlara cevap veren kadın büyük ses uyandırdı.

Büyük beden kadın bikini giyerek vücudunu sevdiğini paylaştı! "Şişmanım ve mutluyum"

Megan, TikTok hesabı üzerinden yayınladığı videolarda kadınlara dayatılan güzellik baskılarına karşı gelerek büyük bedenini ve cesur renklere boyadığı saçlarını paylaşıyor. 4 XL beden giydiğini söyleyen Megan'ın yayınladığı bikinili videoya çok sayıda destek ve eleştiri yorumları yapıldı. Megan, gelen eleştirilere kendi diliyle cevap verdi.

"İNSANLARI KIZDIRMAYA HAZIRIM"

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Megan, mavi bikini giydiği videoya “Yağ ve rulolar sizi rahatsız ediyorsa, canınızı sıkmaya hazır olun. Şimdi bu bir bikinili vücut, sahilde bazı insanları kızdırmaya hazırım" dedi.

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Megan'ı destekleyenler arasında bulunan bir kullanıcı, “Keşke senin güvenine sahip olsaydım” dedi. Diğer kullanıcılar ise bu görüntüyü görmek istemediklerini belirterek kaba yorumlar yaptı. Megan, nefret içeren o kadar fazla yorum aldı ki bu konu hakkında yeni bir video yayınladı.

"ALTTA YATAN HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNUM YOK"

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Megan, aldığı yorumlardan dolayı hayal kırıklığına uğradığını ifade etti. “Bu gerçekten insanları kızdırdı. Ne kadar sağlıksız olduğum ve gençlere ne kadar kötü örnek olduğum hakkında yorum yapmak, sadece oldukça korkunç şeyler." Megan, sağlıklı ve fiziğinden memnun olduğunu ve diğer insanların da kendileri hakkında aynı şekilde hissetmesini istediğini söyleyerek itiraz etti. “Hayatım boyunca şişmandım, hep hareketliydim, çocukken spor yaptım. Altta yatan herhangi bir sağlık sorunum yok.”

"SİZ VE ÖZ GÜVENİNİZ ÇOK GÜZELSİNİZ"

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"Ben sadece hayatımı yaşamaya çalışan, kendimi sevmeye ve diğer insanlara kendilerini her boyutta sevebileceklerini göstermeye çalışan şişman bir kadınım."
Nefrete rağmen Megan, takipçilerinden birçok destekleyici yorum topladı.
Bir kullanıcı şöyle dedi: "Siz ve öz güveniniz çok güzelsiniz.


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