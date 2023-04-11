Büyük beden kadın göbeğiyle sakladığı bikini altını cesurca gösterdi! "Şişman olmam bikini giymeme engel değil!"

Beden pozitifliği savunucusu bir TikTok kullanıcısı son yayınladığı videolarda kilosu nedeniyle sarkan göbeğinin bikini altını saklamasına izin verdiğini ve görünüşünün beğendiğini açıkladı. Gelen kötü yorumları umursamadığını paylaşan cesur kadın bikinili videolarını her açıdan paylaştı.

Büyük pozitifliği savunucusu olan genç kadın sosyal medyada düzenli olarak vücut pozitifliği mesajları paylaşarak, büyük bedenli kişileri boyutlarına veya şekillerine rağmen içinde bulundukları cildi sevmeye teşvik etmeye çalışıyor.

Kötü yorum yapan kişilerin onu mayoyla gördüklerinde sık sık şöyle diyeceklerini iddia etti: “Neden iç çamaşırını hep göbeğinin altına böyle giyiyorsun? Bu garip."

Bu yorumlardan sıkılan kadın bedeni hakkında gelen yorumlara cevap verdi: “Onu seviyorum. Farklı olduğunu düşünüyorum.”

"BUNU HERKESİN YAPTIĞINI SANIYORDUM"

Vücuduna güvenen kadın yana dönerek göbeğinin altına sakladığı bikini altını gösterdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı bikini giyerek aynı yöntemi uyguladıklarını söyledi. Bir kişi “Ben de aynısını yapıyorum!” dedi. Başka biri ise "Bunu herkesin yaptığını sanıyordum." dedi.



